Beavatkozhat Trump kormánya az energiapiacon, újra 80 dollár alatt az olaj árfolyama

Kormányzati beavatkozást tervez a Trump-adminisztráció az emelkedő energiaárakba, ami az olaj határidős piacát is érintheti - tudta meg a Reuters. A hír megjelenését követően ismét 80 dollár alá ereszkedett a WTI nyersolaj árfolyama.

Az amerikai pénzügyminisztérium várhatóan már csütörtökön bejelenti az emelkedő energiaárak elleni küzdelmet célzó intézkedéseket,

beleértve a határidős olajpiacot érintő lehetséges intézkedéseket is

- közölte a Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője a hírügynökség szerint.

A WTI típusú nyersolaj ára az iráni olajkínálattal kapcsolatos félelmek hatására 80 dollár fölé emelkedett, ami egy éve nem látott csúcspontot jelent.

A fontolgatott lépés szokatlan kísérletet jelentene Washington részéről arra, hogy az energiaárakat ne a fizikai olajkészleteken, hanem a pénzügyi piacokon keresztül befolyásolja. A pénzügyminisztérium szóvivőjét nem tudta azonnal elérni a Reuters kommentárért.

A magas olajár felerősítette a félelmet a részvénypiacokon is, hogy a gazdaságot olajársokk fogja érni. További részletek erről:

A hír hatására az olaj ára újra benézett 80 dollár alá (alábbi ábránk egy másik elszámolást mutat, több mint két dollárral alacsonyabban).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

