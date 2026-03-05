  • Megjelenítés
Egymásnak esett a két nagy AI-vállalat, Trump kegyeiért is versenyt futnak
Üzlet

Egymásnak esett a két nagy AI-vállalat, Trump kegyeiért is versenyt futnak

Portfolio
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a Morgan Stanley technológiai konferenciáján burkolt bírálatot fogalmazott meg versenytársával, az Anthropickal szemben. A két mesterségesintelligencia-vállalat közötti feszültség az amerikai kormányzati szerepük miatt új szintre lépett - írja a CNBC.
Altman szerint "rossz a társadalomnak", ha vállalatok azért fordítanak hátat a demokratikus folyamatoknak, mert "egyeseknek nem tetszik az éppen hatalmon lévő személy". Kijelentette azt is, hogy

a kormányzatnak erősebbnek kell lennie a magáncégeknél.

Mindez válaszként értelmezhető Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatójának szavaira. A The Information értesülése szerint Amodei egy belső körlevélben azt írta munkatársainak: cége Altmannel szemben

nem hódolt be "diktátorokhoz méltó dicsérettel" Donald Trumpnak.

Az amerikai védelmi tárca és az Anthropic heteken át vitázott arról, hogyan használhatja a minisztérium a cég AI-modelljeit. Pete Hegseth védelmi miniszter végül az X-en nemzetbiztonsági, valamint az ellátási láncot érintő kockázatnak minősítette az Anthropicet. Donald Trump pedig elrendelte, hogy minden szövetségi szerv azonnal szüntesse meg a vállalat technológiájának használatát.

Alig néhány órával később az OpenAI bejelentette, hogy saját megállapodást kötött a védelmi tárcával. A lépést sokan opportunistának tartották. Altman maga is elismerte, hogy az időzítés "opportunistának és hanyagnak tűnhetett".

Az OpenAI eközben töretlenül növekszik. A cég a múlt héten 110 milliárd dolláros tőkebevonást jelentett be, 730 milliárd dolláros cégérték mellett. A ChatGPT heti aktív felhasználóinak száma meghaladta a 900 milliót, az éves árbevétel pedig átlépte a 25 milliárd dollárt. Az Anthropic sem áll rosszul, hiszen éves bevétele 19 milliárd dollár fölé emelkedett. A két vállalat tehát a kormányzati konfliktus ellenére is rendkívül szoros versenyben áll egymással.

Címlapkép forrása: Prakash Singh/Bloomberg via Getty Images

