Esnek a tőzsdék, már 800 pontos mínuszban a Dow

Nagy mínuszok Amerikában
Egyre vastagabbak a mínuszok Amerikában: a Dow több mint 1,6%-os esésben van, közel 800 ponttal került lejjebb szerdai záróértékéhez képest (ezt mutatja alábbi ábránk). A Nasdaq 0,7%-os, az S&P 500 0,4%-os esést mutat.
A Dow komponensei közül a Merck 4,5%-os, a Walmart 4,4%-os értékvesztésével vezeti az esést.
Erős napot zárt a BUX
A BUX index a kedvezőtlen nemzetközi mezőnyben nagyot tudott emelkedni és végül 1 százalékos pluszban zárt. Ami a konkrét számokat illeti: az OTP ma végül 1,3 százalékkal került feljebb 37 960 forintos szintre, a Mol pedig 2 százalékos emelkedést követően 3732 forinton zárt. A Richter 0,3 százalékot emelkedett és 11 670 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig szintén 0,3 százalékos pluszt követően 2155 forinton zárt.
Zelenszkij bemondta: őszintén szólva ő nem javítaná meg a Barátság-vezetéket
Az Európai Unió fontolgatja, hogy pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték sérült létesítményeinek helyreállításához, írja a Bloomberg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban rámutatott: ő igazából nem állítaná helyre a vezetéket, hiszen itt orosz olajról van szó.
Irán azt állítja, megtámadott egy tankert, ugrik az olajár
Az amerikai nyersolaj ára csütörtökön 2025 júniusa óta nem látott szintre ugrott, miután Irán azt állította, hogy rakétával megtámadott egy tartályhajót.
Az iráni állami média jelentése szerint rakétával eltaláltak egy olajszállító tartályhajót. A brit haditengerészet csütörtökön arról számolt be, hogy egy iraki felségvizeken horgonyzó tartályhajónál nagy erejű robbanás történt. A hajó kapitánya egy kisebb vízi járművet látott elmenekülni a helyszínről. A legénység biztonságban van, és tűzesetet sem jelentettek – írja a CNBC.
Az olajár ugrik a hírre, 4,3 százalékos pluszban tartózkodik a WTI,
a brent 3,2 százalékot emelkedett.
Egyre nagyobb mínuszok Európában
Az európai részvénypiacokon is egyre nagyobb mínuszok bontakoznak ki, a DAX már 1 százalékos csökkenést mutat, a Stoxx 600 0,7 százalékot, a CAC-40 0,9 százalékot esett.
A BUX is csorog lefelé, de még 0,8 százalékos pluszban áll tegnapi záróértékéhez képest.
Kinyott Amerika
Csökkenéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,2 százalékos mínuszban áll a kereskedés első perceiben.
Eséssel nyithat Amerika
Csökkenésekkel indulhat a mai kereskedés az amerikai tőzsdéken, az emelkedő olajárak aggasztják a befektetőket, és annak az infláció alakulására gyakorolt hatásai. A Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos csökkenéssel kezdheti a kereskedést.
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
Ismét nagyot nőtt a termelékenység az USA-ban a negyedik negyedévben. Eközben a munkapiac feszes maradt, a külkereskedelmi árak inkább dezinflációs hatásúak.
Megint lefordultak az európai tőzsdék
Tegnapi záróértékük körül ingadoznak ma a vezető európai indexek, a koradélutáni órákban kis mínuszban állnak, a DAX 0,2 százalékot, a CAC-40 szintén 0,2 százalékot esett, míg az FTSE-100 és a Stoxx 600 stagnál.
Szép pluszban a BUX
A reggeli esések után kisebb hangulatjavulás látható az európai tőzsdéken, a BUX is pluszban áll, a blue chipek közül az OTP-vel az éllen.
Fordulat az európai tőzsdéken
Fordul a hangulat az európai tőzsdéken, a vezető nyugat-európai indexek már pluszban állnak a reggeli esések után: a DAX 0,5 százalékos pluszban áll, a CAC-40 0,4 százalékot erősödött, az FTSE-100 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Stoxx 600 0,4 százalékkal menetelt felfelé.
OTP: +3%
Tovább emelkedik az OTP, már 3 százalékos pluszban az árfolyam.
A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.
Tovább veszi saját részvényeit az Opus
Tovább vette tegnap saját részvéneit az Opus: március 04-én 71 679 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén 535,33 Ft/db átlagáron. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 50 779 662 db, csoport szinten összesen 170 294 317 db (24,38%).
Tovább szakad a Wizz Air
Esnek tovább az európai légitársaságok részvényei a mai kereskedésben, a közel-keleti háború és a légtárzárak miatti járattörlések nagy veszteségeket okoznak a légitársaságoknak, az olajár emelkedése pedig a költségeiket emelheti, ha elhúzódik a konfliktus.
A nagyobb európai légitársaságok közül:
- a Ryanair 2,9 százalékot
- a Lufthansa 2,6 százalékot
- a Wizz Air 7 százalékot
- az Air France-KLM 2,4 százalékot esett ma délelőtt.
A Wizz Air eséséhez az is hozzájárult, hogy tegnap piaczárás után közölte a cég: 50 millió eurós negatív hatást várnak a nettó eredmény szintjén a folyó pénzügyi évben az iráni háború miatt. Még január végén a mendzsment becslése -25 millió eurós és +25 millió euró közötti eredmény volt.
Emelkedik az OTP
A magyar tőzsde felülteljesítő ma a főbb nyugat-európai indexekhez képest, a blue chipek közül az OTP emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékos pluszban a bankpapír.
Esések Európában
Esésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékos mínuszban áll, a DAX 0,6 százalékot esett, a CAC-40 szintén 0,6 százalékkal került lejjebb, míg az FTSE-100 0,3 százalékot esett.
A spanyol piac ma a befektetők fókuszába került, miután a napokban Madridnak problémái támadtak Donald Trump amerikai elnökkel, mert nem engedélyezte az amerikai erőknek, hogy bázisait Irán elleni támadásokhoz használják. „Megszakítjuk minden kereskedelmi kapcsolatunkat Spanyolországgal. Nincs semmi dolgunk Spanyolországgal.” - mondta még kedden Trump.
A spanyol IBE index ma 0,6 százalékos mínuszban áll.
A Stoxx szektorindexek többsége esik, kivételt képez az olaj és energia, amit az olajár mai emelkedése hajt, a közszolgáltatók, valamint az élelmiszeripart követő index.
Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást
Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar blue chipek többsége
Vegyes elmozdulásokkal kezdik a napot az európai tőzsdék, a BUX kissé emelkedik a nyitást követő percekben.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
A tegnapi, történelmi zuhanás után nagy felpattanás látszik a dél-koreai tőzsdén, közel 10 százalékos pluszban zárt az index.
Emelkedik az olajár
Az olajár emelkedik ma reggel: a brent 2,9 százalékos, a WTI 3,6 százalékos pluszban áll.
A nemesfémek vegyesen teljesítenek, míg az arany kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedik, addig az ezüst 2,3 százalékot, a réz 1,3 százalékot esett.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdék emelkednek ma reggel, a Nikkei 2,3 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,8 százalékkal került feljebb, míg a tegnap nagyot eső dél-koreai tőzsdiendex, a Kospi 11 százalékot ugrott ma reggel.
-
A kínai Shanghai Composite 0,5 százalékot emelkedett. Kína a 2026-os GDP-növekedési célját 4,5-5,0 százalék közé tette, ami a legalacsonyabb növekedési cél az 1990-es évek eleje óta.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,9 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,7 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét felpörögnek a nemzetközi események makrofronton. Megkezdődik a Kínai Országos Népi Gyűlés, miközben Európában valóságos adatdömping várható: a francia és spanyol ipari termelés mellett az olasz és az európai kiskereskedelmi forgalom, valamint fontos német munkaerőpiaci és termelékenységi mutatók is napvilágot látnak. Idehaza a KSH a januári kiskereskedelmi forgalmi adatokat teszi közzé, délután pedig az amerikai export és importinflációra érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 24,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 33,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 739,41
|0,5%
|-1,5%
|-1,5%
|1,4%
|14,6%
|57,6%
|S&P 500
|6 869,5
|0,8%
|-1,1%
|-0,2%
|0,4%
|18,9%
|82,3%
|Nasdaq
|25 093,68
|1,5%
|-0,9%
|0,8%
|-0,6%
|23,3%
|101,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 245,54
|-3,6%
|-7,4%
|-0,1%
|7,8%
|45,3%
|87,5%
|Hang Seng
|25 249,48
|-2,0%
|-5,7%
|-6,0%
|-1,5%
|10,1%
|-13,6%
|CSI 300
|4 602,62
|-1,1%
|-2,8%
|-2,0%
|-0,6%
|18,5%
|-12,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 205,36
|1,7%
|-3,9%
|-1,6%
|-1,2%
|8,4%
|72,2%
|CAC
|8 167,73
|0,8%
|-4,6%
|-1,1%
|0,2%
|1,5%
|40,1%
|FTSE
|10 567,65
|0,8%
|-2,2%
|1,6%
|6,4%
|20,6%
|58,9%
|FTSE MIB
|45 336,88
|2,0%
|-3,9%
|-2,8%
|0,9%
|20,1%
|96,3%
|IBEX
|17 487
|2,5%
|-5,3%
|-3,4%
|1,0%
|34,2%
|109,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|123 872,3
|2,6%
|-2,5%
|-7,1%
|11,6%
|43,3%
|188,5%
|ATX
|5 515,85
|1,5%
|-4,3%
|-4,0%
|3,6%
|35,9%
|78,8%
|PX
|2 614,72
|1,1%
|-2,5%
|-6,8%
|-2,6%
|34,2%
|147,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 490
|4,7%
|-6,3%
|-10,0%
|6,8%
|60,4%
|184,4%
|Mol
|3 660
|0,4%
|3,9%
|-10,9%
|24,5%
|28,0%
|69,3%
|Richter
|11 640
|0,4%
|-2,3%
|1,3%
|18,0%
|10,1%
|38,7%
|Magyar Telekom
|2 150
|0,9%
|4,4%
|6,2%
|20,0%
|27,4%
|425,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,58
|0,1%
|14,2%
|15,5%
|30,2%
|8,9%
|16,8%
|Brent
|81,46
|0,0%
|14,8%
|17,2%
|33,9%
|13,9%
|21,8%
|Arany
|5 148,7
|0,8%
|-0,8%
|4,4%
|19,1%
|77,0%
|199,5%
|Devizák
|EURHUF
|384,0500
|-1,9%
|2,2%
|1,1%
|0,0%
|-3,8%
|5,3%
|USDHUF
|329,9540
|-2,4%
|3,6%
|2,5%
|0,9%
|-13,0%
|8,9%
|GBPHUF
|441,9851
|-0,7%
|2,6%
|0,7%
|0,3%
|-8,0%
|4,4%
|EURUSD
|1,1640
|0,6%
|-1,4%
|-1,3%
|-0,9%
|10,6%
|-3,3%
|USDJPY
|157,8450
|0,0%
|0,9%
|0,8%
|0,7%
|6,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3366
|0,5%
|-1,2%
|-2,2%
|-0,6%
|5,1%
|-4,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|72 691
|6,4%
|6,9%
|-0,4%
|-18,1%
|-16,7%
|50,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|0,8%
|1,0%
|-4,6%
|-2,0%
|-3,0%
|163,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|-0,9%
|1,5%
|-3,9%
|-5,3%
|10,5%
|-876,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,69
|-1,0%
|3,2%
|2,6%
|-2,6%
|-1,0%
|149,6%
