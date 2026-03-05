Esnek a tőzsdék, már 800 pontos mínuszban a Dow

Egyre vastagabbak a mínuszok Amerikában: a Dow több mint 1,6%-os esésben van, közel 800 ponttal került lejjebb szerdai záróértékéhez képest (ezt mutatja alábbi ábránk). A Nasdaq 0,7%-os, az S&P 500 0,4%-os esést mutat.

A Dow komponensei közül a Merck 4,5%-os, a Walmart 4,4%-os értékvesztésével vezeti az esést.