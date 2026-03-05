Folytatódik a káosz a légiközlekedésben: utasok millióit érinti a közel-keleti leállás

A Cirium légiközlekedési elemzőcég adatai szerint

február 28. óta a közel-keleti térségbe tervezett mintegy 36 ezer járatból több mint 23 ezret töröltek.

Ez nagyjából 4,4 millió férőhelynyi kapacitáskiesést jelent.

Az Emirates március 7-ig meghosszabbította dubaji járatainak felfüggesztését. A vállalat több mint kétezer járatot törölt, ami a történetének egyik legsúlyosabb fennakadását okozta. A Qatar Airways dohai bázisáról szintén nem indulnak menetrend szerinti járatok. A térségben rekedt utasok tömegei kénytelenek kerülőutakon, Szaúd-Arábia és Omán még működő repülőterein keresztül eljutni a célállomásukra, ami sokszor tetemes többletköltséggel jár.

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya jelenleg is biztonságos légifolyosók kialakításán dolgozik. Ezeken a folyosókon óránként akár 48 járat is áthaladhatna.

Forrás: Flightradar

A járattörlések szinte az összes jelentős légitársaságot érintik. A Lufthansa-csoport március 8-ig felfüggesztette a Tel-Aviv, Bejrút, Ammán, Erbíl és Teherán felé közlekedő járatait, emellett a térség légterét is elkerüli. A British Airways Abu-Dzabi, Ammán, Bahrein, Doha, Dubaj és Tel-Aviv felé egyaránt leállította a forgalmat. A Cathay Pacific március 14-ig, míg a Finnair a dubaji útvonalán március 28-ig szünetelteti a repülést. A Delta a New York és Tel-Aviv közötti járatát legalább március 22-ig törölte.

Számos légitársaság megkezdte a mentesítő járatok szervezését. A Qatar Airways Maszkatból és Rijádból indít korlátozott számban repülőgépeket európai nagyvárosokba. A Lufthansa a német kormány megbízásából egy Airbus A340-300-as típusú géppel evakuációs járatot indított Ománon keresztül. Oroszország szintén hasonló lépéseket tett: az Aeroflot az Emírségekből hozza ki az embereket, míg az orosz közlekedési minisztérium több mint hétezer utas kimenekítését tervezte egyetlen nap alatt.

Az indiai légitársaságok gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre. Az Air India pótjáratokat állított forgalomba Delhi és Toronto, illetve Delhi és Frankfurt között. A SpiceJet diszkont légitársaság húsz különjárattal segíti az Emírségekben rekedt utasok hazaszállítását. Az IndiGo Athénba, Maszkatba és szaúd-arábiai városokba indított mentesítő járatokat. Kínai részről a China Southern több útvonalon is felfüggesztette a működését. Egy iparági becslés szerint a kínai turisták mintegy 77 ezer emírségekbeli utazást mondtak le, ami legalább 170 millió dolláros bevételkiesést jelent a szektornak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images