Folytatódik a káosz a légiközlekedésben: utasok millióit érinti a közel-keleti leállás

A Cirium légiközlekedési elemzőcég adatai szerint
február 28. óta a közel-keleti térségbe tervezett mintegy 36 ezer járatból több mint 23 ezret töröltek.
Ez nagyjából 4,4 millió férőhelynyi kapacitáskiesést jelent.
Az Emirates március 7-ig meghosszabbította dubaji járatainak felfüggesztését. A vállalat több mint kétezer járatot törölt, ami a történetének egyik legsúlyosabb fennakadását okozta. A Qatar Airways dohai bázisáról szintén nem indulnak menetrend szerinti járatok. A térségben rekedt utasok tömegei kénytelenek kerülőutakon, Szaúd-Arábia és Omán még működő repülőterein keresztül eljutni a célállomásukra, ami sokszor tetemes többletköltséggel jár.
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya jelenleg is biztonságos légifolyosók kialakításán dolgozik. Ezeken a folyosókon óránként akár 48 járat is áthaladhatna.
A járattörlések szinte az összes jelentős légitársaságot érintik. A Lufthansa-csoport március 8-ig felfüggesztette a Tel-Aviv, Bejrút, Ammán, Erbíl és Teherán felé közlekedő járatait, emellett a térség légterét is elkerüli. A British Airways Abu-Dzabi, Ammán, Bahrein, Doha, Dubaj és Tel-Aviv felé egyaránt leállította a forgalmat. A Cathay Pacific március 14-ig, míg a Finnair a dubaji útvonalán március 28-ig szünetelteti a repülést. A Delta a New York és Tel-Aviv közötti járatát legalább március 22-ig törölte.
Számos légitársaság megkezdte a mentesítő járatok szervezését. A Qatar Airways Maszkatból és Rijádból indít korlátozott számban repülőgépeket európai nagyvárosokba. A Lufthansa a német kormány megbízásából egy Airbus A340-300-as típusú géppel evakuációs járatot indított Ománon keresztül. Oroszország szintén hasonló lépéseket tett: az Aeroflot az Emírségekből hozza ki az embereket, míg az orosz közlekedési minisztérium több mint hétezer utas kimenekítését tervezte egyetlen nap alatt.
Az indiai légitársaságok gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre. Az Air India pótjáratokat állított forgalomba Delhi és Toronto, illetve Delhi és Frankfurt között. A SpiceJet diszkont légitársaság húsz különjárattal segíti az Emírségekben rekedt utasok hazaszállítását. Az IndiGo Athénba, Maszkatba és szaúd-arábiai városokba indított mentesítő járatokat. Kínai részről a China Southern több útvonalon is felfüggesztette a működését. Egy iparági becslés szerint a kínai turisták mintegy 77 ezer emírségekbeli utazást mondtak le, ami legalább 170 millió dolláros bevételkiesést jelent a szektornak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor vétója miatt az EU 30 milliárd eurót próbál összekalapozni a szövetséges országoktól
Áprilisig ketyeg az óra, hogy Brüsszel keresztülvigye a tervét.
Hiába nő a jövedelmünk, mégsem takarítunk meg többet – mit mond erre a pszichológus?
A pluszpénz gyakran „elfolyik”, pedig megtakarítás is lehetne belőle. Az OTP Bank szerint a rendszeresség számít.
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul
Több részletet egyelőre nem tudni.
Folyamatos támadás alatt áll a magyar katonák iraki bázisa
Már legalább 70 alkalommal érte a térséget támadás.
Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína
A cél a hazai ellátás biztosítása.
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Mutatjuk, mire kell figyelni.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
A közel-keleti háború ellenére sem.
Történelmi zuhanás után majdnem történelmi ugrás a dél-koreai tőzsdén
Nagyot ugrott a Kospi.
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.