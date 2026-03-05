  • Megjelenítés
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége

Elkezdte venni újra a saját részvényeit Warren Buffett befektetési konglomerátuma, a Berkshire Hathaway, ami jelzés arra, hogy olcsónak tartja a cég a papírokat - tudósított a Cnbc.

Warren Buffett befektetési cége szerdán kezdte meg az A- és B-sorozatú részvények visszavásárlását. A Berkshire szabályzata szerint erre a lépésre akkor kerülhet sor, ha a vezérigazgató úgy ítéli meg, hogy a piaci ár a cég belső értéke alatt van. Erről előzetesen egyeztetnie kell az igazgatótanács elnökével, vagyis Warren Buffettel. Az új vezérigazgató, Greg Abel, aki ömaga több millió dollárnyi Berkshire-részvényt vett, a CNBC-nek megerősítette, hogy az értékelésről és az időzítésről egyaránt konzultált Buffettel. Hozzátette:

a tranzakcióval egyértelmű jelzést kívántak küldeni a részvényeseknek a közelmúltbeli vezetőváltás kapcsán.

A Berkshire részvényárfolyama mintegy 10 százalékot esett a májusi csúcsról. Ennek hátterében a hétvégén közzétett éves jelentés áll, amely a negyedik negyedévre vonatkozóan közel 30 százalékos visszaesést mutatott az üzemi eredményben. A csökkenés elsősorban a biztosítási üzletág gyengélkedésének tudható be. A társaság utoljára 2024 második negyedévében hajtott végre részvény-visszavásárlást.

Abel egy külön bejelentésben hozta nyilvánosságra, hogy személyesen is 15 millió dollár értékben vásárolt Berkshire-papírokat. A 62 éves vezérigazgató alig két hónappal a hivatalba lépése után növelte tulajdonrészét a vállalatban. Erre egy olyan időszakban került sor, amikor egyes befektetők megkérdőjelezték, hogy Buffett utódjának elég nagy-e a személyes pénzügyi kitettsége a cégben. Buffett jelenleg a Berkshire A-sorozatú részvényeinek mintegy 37,5 százalékát birtokolja, ami vagyonának nagyjából 99,5 százalékát teszi ki.

A FactSet adatai szerint Abel a mostani tranzakciót megelőzően 164,4 millió dollár értékű Berkshire-részvénnyel rendelkezett.

berkshire
