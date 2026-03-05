Lakáskampány, klímakatasztrófa, vállalati kockázatok: közeleg a Portfolio konferenciája a vagyonbiztosítás aktualitásaival

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már

egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása.

Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.

Dr. Nemes Csaba , meteorológus, környezetpolitikai szakértő Az ELTE TTK-n végzet meteorológusként, ott is doktorált. Az Országos Meteorológiai Szolgálatban kezdte munkásságát, ott az Éghajlati Tájékoztató Osztályvezetője lett. Később volt vezető és beosztott m

A természeti katasztrófákból származó globális biztosítási károk tavaly 108 milliárd dollárra csökkentek – közölte a Munich Re a német viszontbiztosító januárban megjelent jelentésében. A szélsőséges időjárási események gyakorisága és összetettsége viszont tovább növeli a kockázatokat, miközben a hagyományos kockázatmegosztási modellek egyre kevésbé bizonyulnak elegendőnek. A növekvő kárkifizetések, a díjemelések és a biztosítási fedezet szűkülése arra utalnak, hogy a szektor kapacitása kezd elérni határaihoz. Iparági vélemények szerint

ha nem történik érdemi alkalmazkodás az üzleti modellekben és a szabályozásban, a biztosítási piac zavarai akár a teljes pénzügyi rendszer stabilitását is veszélyeztethetik.

Dr. Pomázi István Eötvös Loránd Tudományegyetem, geográfus, egyetemi magántanár Dr. Pomázi István eredeti végzettsége középiskolai tanár, geográfus, földtudományból PhD fokozattal rendelkezik. Az ELTE-n 2008-ban környezetpolitikából habilitált, ugyanott 2012-ben egyetemi magántan

„A klímaváltozás és a biztosítások összefüggései dióhéjban” címmel hasonló témákról tart előadást konferenciánkon Nemes Csaba, meteorológus, környezetpolitikai szakértő és Pomázi István, geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi magántanár. A vállalati vagyonbiztosítási piac aktualitásai is terítékre kerülnek, ezeket Berecz Andrea, a Groupama Biztosító vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási termékmenedzsment vezetője fogja bemutatni a rendezvényen a közönségnek.

Berecz Andrea Groupama Biztosító, vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási termékmenedzsment vezető Berecz Andrea 35 éves tapasztalattal rendelkező biztosítási szakember, aki pályafutását 1991-ben a Allianz (akkor Hungária Biztosító) kötelékében kezdte. A Nemzetközi Osztályon nagyvállalati vagyon- é

Közben idén márciusban már harmadik alkalommal kapott extra felmondási és szerződéskötési lehetőséget 3,3 millió hazai lakásbiztosítás gazdája, függetlenül eddigi biztosítása fordulónapjától - a kampány vasárnap indult el. A biztosítottak számát az eddigi tapasztalatok alapján nem igazán, a hazai ingatlanállomány biztosítottságát azonban jelentősen emelheti az egy hónapos akció, amely egyre kevésbé a biztosítók közötti díjversenyről, sokkal inkább a fedezetekről és a szolgáltatási minőségről szólhat.

Besnyő Márton Netrisk.hu, Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője Besnyő Márton a hazai piacvezető online biztosításközvetítő, és banki összehasonlító platformot, a Netrisk.hu-t üzemeltető Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője

A témával a piaci szakértők segítségével kiemelten foglalkozunk a konferencián is, a lakásbiztosítási panelbeszélgetés résztvevői az alábbi szakértők lesznek:

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője,

Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, nem-életbiztosítási üzletágának vezetője,

Vámos Levente, az Allianz Hungária Biztosító értékesítési és hálózatirányítási divíziójának vezetője.

Kaszab Attila K&H Biztosító, vezérigazgató-helyettes, nem-életbiztosítási üzletág vezetője 1989-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerezte gépész üzemmérnöki, majd 1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen biztosítástechnikusi diplomáját. 2000-ben a svájci IMD Business School vezető

Az eddigi lakásbiztosítási kampányok eredményeiről szóló jegybanki adatok sokáig több bizonytalanságot is hordoztak, erről részletesen itt írtunk. Az MNB legutóbbi, tavaly júliusi összesítése viszont azt mutatja, hogy

a 2024. évi első lakásbiztosítási kampányban összesen közel 503 ezer szerződést kötöttek újra vagy dolgoztak át az ügyfelek , ami az előző év végi szerződésszámot figyelembe véve 15,2%-os részvételi arányt jelentett, ezen belül 49%-nyian pedig biztosítót is válthattak (a 641 ezres aktivitásról szóló korábbi statisztikába mintegy 130 ezer szerződés, úgy tűnik, átmeneti duplikáció miatt került be);

, ami az előző év végi szerződésszámot figyelembe véve 15,2%-os részvételi arányt jelentett, ezen belül 49%-nyian pedig biztosítót is válthattak (a 641 ezres aktivitásról szóló korábbi statisztikába mintegy 130 ezer szerződés, úgy tűnik, átmeneti duplikáció miatt került be); a 2025. évi második lakásbiztosítási kampányban mintegy 20%-kal kisebb volt az aktivitás az elsőnél, ekkor közel 401 ezer szerződést mozdítottak meg az ügyfelek, ami az előző év végi szerződésszámhoz képest 12,1%-os részvételi aránynak felel meg. Valamivel kisebb, 44% volt ekkor a feltehetően nemcsak biztosítást, hanem biztosítót is váltók aránya.

Vámos Levente Allianz Hungária, értékesítési és hálózatirányítás divízió vezető Vámos Levente 1998 óta dolgozik a pénzügyi szektorban, ebből 24 évet töltött Allianz Hungária Zrt-nél. Számos pozícióban szerzett tapasztalatot a biztosítási és pénzügyi területen. Aktuáriusként

Az MNB és a MABISZ statisztikái alapján elmondható, hogy a penetráció nem változott jelentősen: az elmúlt két évben 14-15 ezerrel gyarapodott a szerződésszám a piacon, ami mindössze 0,4%-os bővülést jelent. Idén 200-300 ezres aktivitás tűnik valószínűnek a lakásbiztosítási kampányban háttérbeszélgetéseink alapján, bár van, aki ennél optimistább, és 300-500 ezret jósol. Az aktivitás - már tavaly is megfigyelhető - csökkenését az magyarázhatja, hogy

noha a kampány miatt egyre több az április 30-ai évfordulós szerződés (így ők a kampány nélkül is márciusban mondhatnák fel meglévő szerződésüket), az aktív és tudatos ügyfelek kisebb által elérhető előny az ár/érték szempontjából most már nem olyan nagy, mint az előző két évben, lévén, hogy ők jellemzően az előző kampányokban már optimalizálták szerződésüket,

az elmúlt egy évben amúgy sem emelkedhetett a meglévő lakásbiztosítási szerződések díja a biztosítók által a kormány elvárása alapján „önkéntesen” vállalt, 2026. június 30-ig tartó díjkorlátozás miatt (ekkortól a tavalyi inflációt „leverhetik” a biztosítók az éves indexálások során az ügyfeleken). Az MNB friss adatai szerint a lakásbiztosítási díjak éves emelkedése – a lakásbiztosítási kampány és a piaci szereplők önkéntes díjkorlátozásának is köszönhetően – mindössze 1,8 százalék volt.

Hogy mi várható idén, mit hoz a díjstop június 30-ai kifutása és milyen hatással lesz az új építésű lakások piacának várható fellendülése, arról is sok értékes gondolatot hallhat a közönség a Portfolio közelgő Biztosítás 2026 konferenciáján.