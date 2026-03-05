Lakáskampány, klímakatasztrófa, vállalati kockázatok: közeleg a Portfolio konferenciája a vagyonbiztosítás aktualitásaival

2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már
egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása.
Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.
Erről szóló cikkünk itt olvasható.
A természeti katasztrófákból származó globális biztosítási károk tavaly 108 milliárd dollárra csökkentek – közölte a Munich Re a német viszontbiztosító januárban megjelent jelentésében. A szélsőséges időjárási események gyakorisága és összetettsége viszont tovább növeli a kockázatokat, miközben a hagyományos kockázatmegosztási modellek egyre kevésbé bizonyulnak elegendőnek. A növekvő kárkifizetések, a díjemelések és a biztosítási fedezet szűkülése arra utalnak, hogy a szektor kapacitása kezd elérni határaihoz. Iparági vélemények szerint
ha nem történik érdemi alkalmazkodás az üzleti modellekben és a szabályozásban, a biztosítási piac zavarai akár a teljes pénzügyi rendszer stabilitását is veszélyeztethetik.
További részletek itt olvashatók.
„A klímaváltozás és a biztosítások összefüggései dióhéjban” címmel hasonló témákról tart előadást konferenciánkon Nemes Csaba, meteorológus, környezetpolitikai szakértő és Pomázi István, geográfus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi magántanár. A vállalati vagyonbiztosítási piac aktualitásai is terítékre kerülnek, ezeket Berecz Andrea, a Groupama Biztosító vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási termékmenedzsment vezetője fogja bemutatni a rendezvényen a közönségnek.
Közben idén márciusban már harmadik alkalommal kapott extra felmondási és szerződéskötési lehetőséget 3,3 millió hazai lakásbiztosítás gazdája, függetlenül eddigi biztosítása fordulónapjától - a kampány vasárnap indult el. A biztosítottak számát az eddigi tapasztalatok alapján nem igazán, a hazai ingatlanállomány biztosítottságát azonban jelentősen emelheti az egy hónapos akció, amely egyre kevésbé a biztosítók közötti díjversenyről, sokkal inkább a fedezetekről és a szolgáltatási minőségről szólhat.
A témával a piaci szakértők segítségével kiemelten foglalkozunk a konferencián is, a lakásbiztosítási panelbeszélgetés résztvevői az alábbi szakértők lesznek:
- Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője,
- Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese, nem-életbiztosítási üzletágának vezetője,
- Vámos Levente, az Allianz Hungária Biztosító értékesítési és hálózatirányítási divíziójának vezetője.
Az eddigi lakásbiztosítási kampányok eredményeiről szóló jegybanki adatok sokáig több bizonytalanságot is hordoztak, erről részletesen itt írtunk. Az MNB legutóbbi, tavaly júliusi összesítése viszont azt mutatja, hogy
- a 2024. évi első lakásbiztosítási kampányban összesen közel 503 ezer szerződést kötöttek újra vagy dolgoztak át az ügyfelek, ami az előző év végi szerződésszámot figyelembe véve 15,2%-os részvételi arányt jelentett, ezen belül 49%-nyian pedig biztosítót is válthattak (a 641 ezres aktivitásról szóló korábbi statisztikába mintegy 130 ezer szerződés, úgy tűnik, átmeneti duplikáció miatt került be);
- a 2025. évi második lakásbiztosítási kampányban mintegy 20%-kal kisebb volt az aktivitás az elsőnél, ekkor közel 401 ezer szerződést mozdítottak meg az ügyfelek, ami az előző év végi szerződésszámhoz képest 12,1%-os részvételi aránynak felel meg. Valamivel kisebb, 44% volt ekkor a feltehetően nemcsak biztosítást, hanem biztosítót is váltók aránya.
Az MNB és a MABISZ statisztikái alapján elmondható, hogy a penetráció nem változott jelentősen: az elmúlt két évben 14-15 ezerrel gyarapodott a szerződésszám a piacon, ami mindössze 0,4%-os bővülést jelent. Idén 200-300 ezres aktivitás tűnik valószínűnek a lakásbiztosítási kampányban háttérbeszélgetéseink alapján, bár van, aki ennél optimistább, és 300-500 ezret jósol. Az aktivitás - már tavaly is megfigyelhető - csökkenését az magyarázhatja, hogy
- noha a kampány miatt egyre több az április 30-ai évfordulós szerződés (így ők a kampány nélkül is márciusban mondhatnák fel meglévő szerződésüket), az aktív és tudatos ügyfelek kisebb által elérhető előny az ár/érték szempontjából most már nem olyan nagy, mint az előző két évben, lévén, hogy ők jellemzően az előző kampányokban már optimalizálták szerződésüket,
- az elmúlt egy évben amúgy sem emelkedhetett a meglévő lakásbiztosítási szerződések díja a biztosítók által a kormány elvárása alapján „önkéntesen” vállalt, 2026. június 30-ig tartó díjkorlátozás miatt (ekkortól a tavalyi inflációt „leverhetik” a biztosítók az éves indexálások során az ügyfeleken). Az MNB friss adatai szerint a lakásbiztosítási díjak éves emelkedése – a lakásbiztosítási kampány és a piaci szereplők önkéntes díjkorlátozásának is köszönhetően – mindössze 1,8 százalék volt.
Részletesebb cikkünk az eddigi lakásbiztosítási kampányról és az idei kilátásokról itt olvasható:
Hogy mi várható idén, mit hoz a díjstop június 30-ai kifutása és milyen hatással lesz az új építésű lakások piacának várható fellendülése, arról is sok értékes gondolatot hallhat a közönség a Portfolio közelgő Biztosítás 2026 konferenciáján.
Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is
A munkavállalók bevonzását, megtartását is erősítheti a direktíva alkalmazása.
Simon Johnson: Trump biztos receptet használ Amerika meggyengítéséhez
A Nobel-díjas közgazdászprofesszor cikke.
Népszerű kereskedési stratégiának mutatta fel a stoptáblát a közel-keleti háború
Teljesen felfordultak a piacok.
Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok
Egyszerűen nullára csökkent az értéke.
Nincs megállás: erős az amerikai termelékenységjavulás
A munkaerőpiac pedog továbbra is feszes.
Donald Trumpot sem kerüli el a mocsár, amiből évtizedek óta próbál kikászálódni Amerika – Válaszolt a szakértő
Sikerülhet a rezsimváltás a támadás alá vett iszlám köztársaságban?
Európa eredendő gyengeségét mutatja az euró éves mélypontja
Sarkos véleményt mondtak a profik az öreg kontinensről.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.