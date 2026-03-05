Lefordultak a tőzsdék, egyre nagyobb mínuszok Európában

Az amerikai nyersolaj ára csütörtökön 2025 júniusa óta nem látott szintre ugrott, miután Irán azt állította, hogy rakétával megtámadott egy tartályhajót.

Az iráni állami média jelentése szerint rakétával eltaláltak egy olajszállító tartályhajót. A brit haditengerészet csütörtökön arról számolt be, hogy egy iraki felségvizeken horgonyzó tartályhajónál nagy erejű robbanás történt. A hajó kapitánya egy kisebb vízi járművet látott elmenekülni a helyszínről. A legénység biztonságban van, és tűzesetet sem jelentettek – írja a CNBC.

Az olajár ugrik a hírre, 4,3 százalékos pluszban tartózkodik a WTI,

a brent 3,2 százalékot emelkedett.