Megkongatták a vészharangot: súlyos válságot hozhat az iráni konfliktus, alapvető gáz hiánya miatt bénulhat meg a világ techipara

A közel-keleti válság veszélybe sodorhatja a félvezetőgyártáshoz szükséges alapanyagok ellátását, és visszavetheti a térség adatközpont-fejlesztéseit is - figyelmeztettek a dél-koreai chipgyártók az iráni konfliktus kapcsán.

Kim Dzsongbe, a dél-koreai kormánypárt parlamenti képviselője csütörtökön, a Samsung Electronics és más iparági szereplők vezetőivel folytatott egyeztetés után közölte: a vállalatok szerint egyes kulcsfontosságú alapanyagok – köztük a hélium – közel-keleti beszerzése akadozhat, ha a konfliktus elhúzódik.

Dél-Korea félvezetőipara a globális memóriachip-gyártás mintegy kétharmadát adja, így egy esetleges kiesés világszintű következményekkel járhat.

A hélium a félvezetőgyártás hőkezelési folyamataiban nélkülözhetetlen ipari gáz, jelenleg nincs életképes alternatívája. Világszerte csak néhány ország állítja elő nagyobb mennyiségben; a piac meghatározó szereplői közé tartozik Katar és az Egyesült Államok. Az SK Hynix közleményében jelezte, hogy elegendő héliumkészlettel rendelkezik, és egyelőre nem számít ellátási zavarokra. A Samsung nem kívánt nyilatkozni, a GlobalFoundries pedig közölte, hogy aktívan figyeli a helyzetet, és terveket dolgozott ki a kockázatok csökkentésére.

Az alapanyag-ellátással kapcsolatos aggodalmakat súlyosbítja, hogy a chipgyártók már most is komoly szűk keresztmetszetekkel küzdenek. A mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok robbanásszerűen növekvő chipigénye miatt az okostelefon-, a laptop- és az autóipari gyártók felé irányuló szállítások is visszaestek.

A dél-koreai iparági szereplők arra is figyelmeztettek, hogy a válság hosszabb távon visszavetheti a nagy technológiai cégek közel-keleti adatközpont-építési terveit. Az Amazon hétfőn közölte, hogy az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben található adatközpontjai közül többet dróntámadás ért, ami kérdéseket vetett fel a térségbeli terjeszkedés ütemével kapcsolatban. A Microsoft és az Nvidia korábban az Emírségeket a mesterségesintelligencia-fejlesztések és -számítási kapacitások regionális központjává kívánta fejleszteni.

