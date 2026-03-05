Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail végzi. A Waberer’s közleményéből kiderül, hogy több tízmillió eurós árbevételt generáló, 2031-ig szóló szerződés keretében a cégcsoport rendszeres készautó-szállítást biztosít vasúton európai kikötők felé, ahonnan az autók a világ számos piacára folytatják útjukat – többek között az Egyesült Államokba és Kínába.

A márciusban induló operáció első ütemében a Waberer’s vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail nagy volumenű készautó-szállítást végez vasúton a BMW Csoport számára. A projekt lépcsőzetes felfutással számol: 2027-től kezdődően a vasúti kiszolgálás tovább bővül, miközben a kiszolgált relációk több európai stratégiai tengeri terminált is lefednek.

A projekt tökéletesen illeszkedik hosszú távú stratégiánkba, melynek központi eleme a környezetbarát, intermodális megoldások térnyerése. Azzal, hogy a közúti szállítás helyett a vasutat részesítjük előnyben, jelentősen csökkentjük a szállítás ökológiai lábnyomát, támogatva ezzel partnereink és saját fenntarthatósági céljainkat is

– mondta Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója.

A szállítmányozás operatív lebonyolításáért a cégcsoport vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail felel és a csoport a projekt érdekében jelentős kapacitásbővítést hajtott végre.

Speciális eszközpark: 110 darab új fejlesztésű és gyártású, kifejezetten autószállításra optimalizált vasúti kocsi állt szolgálatba, amelyek a legmodernebb biztonsági és rögzítési technológiával rendelkeznek.

Környezetbarát vontatás: A szállítást Siemens Vectron típusú villamos mozdonyok segítik, garantálva a hatékonyságot és az alacsony károsanyag-kibocsátást a teljes európai útvonalon.

A debreceni BMW gyár termelésének vasúti kiszolgálása évente több ezer kamiont vált ki a közutakról, drasztikusan csökkentve ezzel a szén-dioxid-kibocsátást, a környezeti- és a közúti infrastruktúra terhelést.

A 2024-ben elnyert tender közel másfél éves előkészítő munka eredménye, amelyet intenzív tervezési, beszerzési és infrastrukturális fejlesztési fázis előzött meg. A szerződés komplexitása és stratégiai jelentősége a vasútlogisztikai üzletág jelentős kapacitásbővítését és szervezeti megerősítését tette szükségessé – közölte a Waberer’s. Közleményében hozzátette, hogy az új megbízás elnyerése megerősíti a Waberer's pozícióját Közép-Európa vezető logisztikai szolgáltatói között és egyben igazolja a vasútlogisztikai szegmensbe történő befektetések stratégiai helyességét.

