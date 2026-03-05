  • Megjelenítés
Nagyot nyerhet egy német cég az iráni háborún, bár éppen most óriásit zuhant az árfolyama
Üzlet

Nagyot nyerhet egy német cég az iráni háborún, bár éppen most óriásit zuhant az árfolyama

Portfolio
A Renk német hadiipari vállalat vezérigazgatója szerint a közel-keleti háború élénkítheti a cég régiós üzletmenetét. A vállalat erős éves eredményeket jelentett, bár a 2026-os előrejelzése elmaradt a piaci várakozásoktól - számolt be a CNBC.

Alexander Sagel egy csütörtöki, elemzőknek tartott konferenciahívásán elmondta, hogy az iráni konfliktus összességében növelheti a védelmi rendszerek iránti keresletet a Közel-Keleten. Az öbölmenti arab államok közvetlenül is érintettek a háborúban. Iráni ballisztikus rakéták ugyanis amerikai támaszpontokat, energetikai létesítményeket és polgári infrastruktúrát is célba vettek a területükön. Sagel egy nappal korábban jelentette be, hogy

a Renk megkapta első megrendelését egy "öböl menti államtól".

A megbízás egy új gyalogsági harcjármű prototípusának kifejlesztésére szól, amelyet a következő két-három évben kell elkészíteni.

A vezérigazgató szerint a konfliktus nemcsak a légvédelmi rendszerek és a lőszerek, hanem a szárazföldi harcjárművek iránti kiadásokat is növelheti. A Renk katonai járművek, többek között gyalogsági harcjárművek hajtásláncaira specializálódott, és számos nagy hadiipari cég beszállítójaként működik.

Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj

Beavatkozhat Trump kormánya az energiapiacon, újra 80 dollár alatt az olaj árfolyama

Sztrájkolnak a buszvezetők Pécsett, meghirdették a módosított menetrendet

A cég 2025-ös éves árbevétele 19,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a tisztított üzemi eredménye (EBIT) pedig 21,7 százalékkal emelkedett. A rendelésállomány rekordszintet, 6,68 milliárd eurót ért el az előző évi 4,96 milliárd euróval szemben. A növekedés motorja a legnagyobb üzletág, a Vehicle Mobility Solutions volt, amelynek jövedelmezősége közel 28 százalékkal javult.

A 2026-os előrejelzés ugyanakkor elmaradt a piaci konszenzustól. A Renk legalább 1,5 milliárd eurós árbevételt vár, ami a célsáv alján mintegy 3 százalékkal alacsonyabb az elemzői várakozásoknál.

A részvények a frankfurti tőzsdén csütörtökön 11%-os mínuszban zártak.

Ez annak fényében érdekes, hogy a papír árfolyama csaknem megháromszorozódott a 2024. februári tőzsdei bevezetés óta.

A haditengerészeti és ipari részleg szintén két számjegyű növekedést produkált mind az árbevétel, mind az eredmény tekintetében. Sagel szerint ez az üzletág is profitálhat Donald Trump amerikai elnök védelmi költségvetést növelő törekvéseiből. Különösen annak fényében, hogy az amerikai hadiflotta hajóállománya történelmi összevetésben is alacsony szinten van. A vezérigazgató az ázsiai geopolitikai helyzetre, valamint a Közel-Keleten állomásozó repülőgép-hordozó csapásmérő kötelékekre utalva hangsúlyozta: a jövőben új fregattok, rombolók és egyéb hadihajók építésére lesz szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

