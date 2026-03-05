  • Megjelenítés
Nekiment a Volkswagen vezetésének az üzemi tanács elnöke
Üzlet

Nekiment a Volkswagen vezetésének az üzemi tanács elnöke

Portfolio
A Volkswagen üzemi tanácsának elnöke, Daniela Cavallo a wolfsburgi üzemi gyűlésen élesen bírálta az Audi és a Porsche önállósodási törekvéseit, és a vállalatvezetéstől ezek "márkaegóizmusának" visszaszorítását követelte, miközben először mutatták meg a kilencedik generációs, teljesen elektromos Golf sziluettjét - közölte az Autohaus.

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!    

Daniela Cavallo felszólalásában arra kérte az Oliver Blume vezette menedzsmentet, hogy lépjen fel határozottabban az egyes márkák különutas stratégiájával szemben. Szavai szerint "Wolfsburgnak ismét a teljes vállalatcsoport erős központjává kell válnia". Úgy látja, jelenleg gyakran uralkodik káosz, hiányzik a fegyelem, ezért közös célokra, világos iránymutatásra és szükség esetén felsővezetői beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a konszern valóban ki tudja használni a szinergiákat.

Járműipar 2026
2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!
Információ és jelentkezés

Az üzemi gyűlésen először vetítették ki a jövőbeli, teljesen elektromos Golf 9 körvonalait: egy fekete-fehér vázlat jelent meg a kivetítőn. Az oldalnézet szinte teljesen megegyezik a jelenlegi Golf 8 arányaival. A Volkswagen 2027-re tervezi a mostani modell gyártásának Mexikóba költöztetését, hogy Wolfsburgban helyet teremtsen az elektromos átálláshoz. A tisztán elektromos utód sorozatgyártása az évtized végére indulhat el a központi üzemben, így a Golf kilencedik generációja továbbra is wolfsburgi termék marad.

Cavallo elutasította a gyárbezárásokkal és további létszámleépítésekkel kapcsolatos félelmeket.

Hangsúlyozta, hogy ezeket a 2024 végén kötött kollektív bérmegállapodás kizárja. A jelenlegi terv 2030-ig 35 ezer munkahely megszüntetésével számol, szociálisan felelős módon, kényszerelbocsátások nélkül. Sajtóértesülések szerint emellett mintegy 60 milliárd eurós további költségcsökkentési program is készül a vállalatcsoportnál.

Még több Üzlet

A védelmi iparban erősít az SAP

Súlyos lépést kényszerített ki a közel-keleti válság: váratlanul leállítja a benzin- és gázolajexportot Kína

Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon

Az üzemi tanács elnöke az alkalmazottaknak járó elismerési bónusz kérdésében is állást foglalt. A követelés alapja a vállalat januárban közzétett, a várakozásokat felülmúló pénzügyi teljesítmény: Cavallo azt szeretné elérni, hogy a mintegy hatmilliárd eurós free cash flow-ból a dolgozók is részesüljenek. A döntés a jövő heti üzemi tanácsi választás után várható.

Cavallo a német autóipar versenyképességével kapcsolatban jobb politikai keretfeltételeket sürgetett: a töltőinfrastruktúra gyorsabb bővítését, versenyképes villamosenergia-árakat, valamint összehangolt iparpolitikát Németországban és Európában. Kiemelte a kínai gyártókkal szembeni tisztességes verseny fontosságát, és az amerikai vámokkal kapcsolatban is nagyobb tervezhetőséget kért. Mint mondta: "nem elég a szabadkereskedelem – koherens iparpolitikára van szükség, amely célzottan támogatja a helyi ipart".

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Estére satuba fogták a forintot
Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility