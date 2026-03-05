Nekiment a Volkswagen vezetésének az üzemi tanács elnöke

A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!
Daniela Cavallo felszólalásában arra kérte az Oliver Blume vezette menedzsmentet, hogy lépjen fel határozottabban az egyes márkák különutas stratégiájával szemben. Szavai szerint "Wolfsburgnak ismét a teljes vállalatcsoport erős központjává kell válnia". Úgy látja, jelenleg gyakran uralkodik káosz, hiányzik a fegyelem, ezért közös célokra, világos iránymutatásra és szükség esetén felsővezetői beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a konszern valóban ki tudja használni a szinergiákat.
Az üzemi gyűlésen először vetítették ki a jövőbeli, teljesen elektromos Golf 9 körvonalait: egy fekete-fehér vázlat jelent meg a kivetítőn. Az oldalnézet szinte teljesen megegyezik a jelenlegi Golf 8 arányaival. A Volkswagen 2027-re tervezi a mostani modell gyártásának Mexikóba költöztetését, hogy Wolfsburgban helyet teremtsen az elektromos átálláshoz. A tisztán elektromos utód sorozatgyártása az évtized végére indulhat el a központi üzemben, így a Golf kilencedik generációja továbbra is wolfsburgi termék marad.
Cavallo elutasította a gyárbezárásokkal és további létszámleépítésekkel kapcsolatos félelmeket.
Hangsúlyozta, hogy ezeket a 2024 végén kötött kollektív bérmegállapodás kizárja. A jelenlegi terv 2030-ig 35 ezer munkahely megszüntetésével számol, szociálisan felelős módon, kényszerelbocsátások nélkül. Sajtóértesülések szerint emellett mintegy 60 milliárd eurós további költségcsökkentési program is készül a vállalatcsoportnál.
Az üzemi tanács elnöke az alkalmazottaknak járó elismerési bónusz kérdésében is állást foglalt. A követelés alapja a vállalat januárban közzétett, a várakozásokat felülmúló pénzügyi teljesítmény: Cavallo azt szeretné elérni, hogy a mintegy hatmilliárd eurós free cash flow-ból a dolgozók is részesüljenek. A döntés a jövő heti üzemi tanácsi választás után várható.
Cavallo a német autóipar versenyképességével kapcsolatban jobb politikai keretfeltételeket sürgetett: a töltőinfrastruktúra gyorsabb bővítését, versenyképes villamosenergia-árakat, valamint összehangolt iparpolitikát Németországban és Európában. Kiemelte a kínai gyártókkal szembeni tisztességes verseny fontosságát, és az amerikai vámokkal kapcsolatban is nagyobb tervezhetőséget kért. Mint mondta: "nem elég a szabadkereskedelem – koherens iparpolitikára van szükség, amely célzottan támogatja a helyi ipart".
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Irán nagyon súlyos stratégiai hibát vétett – Felvételek bizonyítják a pusztítást, kudarcot mondott Teherán ütőkártyája
Évtizedeken át készültek a háborúra, most kudarcot mondott a stratégia egyik legfontosabb eleme.
Nem kérnek Brüsszel védelmi hiteléből - inkább saját zsebből fegyverkezne a lengyel elnök
Áll a bál a Magyarország által is igényelt SAFE-eszköz körül.
Majdnem eladták a legendás épületet, de jött a csavar: nagyot léptek a Corvin Palace tulajdonosai
Idén száz éves az épület.
Kimondták az amerikai elemzők: Oroszország az iráni háború egyik legnagyobb nyertese
Moszkva hatalmasat nyert.
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot
A gazdasági válság mellett ráadásul akár még a háborúba is belesodródhatnak.
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába
Az ukrán vezetés továbbra is vitatja a magyar kormány álláspontját
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.