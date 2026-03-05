Nekiment a Volkswagen vezetésének az üzemi tanács elnöke

Daniela Cavallo felszólalásában arra kérte az Oliver Blume vezette menedzsmentet, hogy lépjen fel határozottabban az egyes márkák különutas stratégiájával szemben. Szavai szerint "Wolfsburgnak ismét a teljes vállalatcsoport erős központjává kell válnia". Úgy látja, jelenleg gyakran uralkodik káosz, hiányzik a fegyelem, ezért közös célokra, világos iránymutatásra és szükség esetén felsővezetői beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a konszern valóban ki tudja használni a szinergiákat.

Az üzemi gyűlésen először vetítették ki a jövőbeli, teljesen elektromos Golf 9 körvonalait: egy fekete-fehér vázlat jelent meg a kivetítőn. Az oldalnézet szinte teljesen megegyezik a jelenlegi Golf 8 arányaival. A Volkswagen 2027-re tervezi a mostani modell gyártásának Mexikóba költöztetését, hogy Wolfsburgban helyet teremtsen az elektromos átálláshoz. A tisztán elektromos utód sorozatgyártása az évtized végére indulhat el a központi üzemben, így a Golf kilencedik generációja továbbra is wolfsburgi termék marad.

Cavallo elutasította a gyárbezárásokkal és további létszámleépítésekkel kapcsolatos félelmeket.

Hangsúlyozta, hogy ezeket a 2024 végén kötött kollektív bérmegállapodás kizárja. A jelenlegi terv 2030-ig 35 ezer munkahely megszüntetésével számol, szociálisan felelős módon, kényszerelbocsátások nélkül. Sajtóértesülések szerint emellett mintegy 60 milliárd eurós további költségcsökkentési program is készül a vállalatcsoportnál.

Az üzemi tanács elnöke az alkalmazottaknak járó elismerési bónusz kérdésében is állást foglalt. A követelés alapja a vállalat januárban közzétett, a várakozásokat felülmúló pénzügyi teljesítmény: Cavallo azt szeretné elérni, hogy a mintegy hatmilliárd eurós free cash flow-ból a dolgozók is részesüljenek. A döntés a jövő heti üzemi tanácsi választás után várható.

Cavallo a német autóipar versenyképességével kapcsolatban jobb politikai keretfeltételeket sürgetett: a töltőinfrastruktúra gyorsabb bővítését, versenyképes villamosenergia-árakat, valamint összehangolt iparpolitikát Németországban és Európában. Kiemelte a kínai gyártókkal szembeni tisztességes verseny fontosságát, és az amerikai vámokkal kapcsolatban is nagyobb tervezhetőséget kért. Mint mondta: "nem elég a szabadkereskedelem – koherens iparpolitikára van szükség, amely célzottan támogatja a helyi ipart".

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images