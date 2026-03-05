Több ezer ember elbocsátását tervezi az Oracle

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Larry Ellison elnök vezette Oracle történelmi léptékű adatközpont-építkezésbe fogott. Ennek célja, hogy kiszolgálja az olyan ügyfelek mesterséges intelligenciával kapcsolatos számítási igényeit, mint például az OpenAI. Az adatbázis-szoftvereiről ismert cég az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett felhőszolgáltatási üzletágának megerősítésére. Ezzel az a céljuk, hogy felvegyék a versenyt a piacvezető Amazonnal és Microsofttal.

A Bloomberg adatai alapján a Wall Street elemzői arra számítanak, hogy az adatközponti beruházások miatt az Oracle szabad cash flow-ja az elkövetkező években negatívba fordul.

A befektetések várhatóan csak 2030 körül kezdenek majd megtérülni.

A vállalat a múlt hónapban jelentette be, hogy idén akár 50 milliárd dollár értékben von be forrást kötvény- és részvénykibocsátás révén, hogy finanszírozza a bővítést.

A tervezett leépítések jóval kiterjedtebbek lesznek az Oracle-nél megszokott, folyamatos létszámcsökkentéseknél. A vállalat a héten egy belső közleményben jelezte, hogy felülvizsgálja felhőszolgáltatási részlegének nyitott pozícióit. Ez a lépés gyakorlatilag egy felvételi stop bevezetését jelenti. Az elbocsátások egy része pedig olyan munkaköröket érint, amelyekre a cég várakozásai szerint a mesterséges intelligencia elterjedése miatt már kevésbé lesz szükség. Az Oracle 2025 májusának végén mintegy 162 ezer alkalmazottat foglalkoztatott világszerte.

A befektetők kezdetben lelkesedtek az Oracle mesterséges intelligenciára fókuszáló felhőszolgáltatói ambícióiért. A vállalat részvénye 2024-ben 61 százalékot, tavaly pedig további 20 százalékot erősödött. A növekvő költségek láttán azonban megfordult a hangulat. Az árfolyam a 2025. szeptemberi csúcshoz képest a szerdai zárásig 54 százalékot esett.

A mesterséges intelligencia magas beruházási költségei az egész technológiai szektorban leépítésekhez vezetnek már most. A Microsoft tavaly mintegy 15 ezer embert bocsátott el az adatközponti és AI-fejlesztési kiadások megugrása miatt. A Block pedig a múlt héten jelentette be munkaereje közel felének elbocsátását. Az Oracle szeptemberben hozta nyilvánosságra eddigi legnagyobb átszervezési tervét. Ennek költsége akár az 1,6 milliárd dollárt is elérheti a május végéig tartó üzleti évben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ