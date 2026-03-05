  • Megjelenítés
Vigyázat! Alattomos átverős sms terjed Magyarországon
Üzlet

Portfolio
Egy új, számlabefizetésre felszólító adathalász sms terjed Magyarországon, most az MVM Next nevében trükköznek a csalók.

Egy olvasónk jelezte, hogy ma reggel megtévesztő adathalász sms-t kapott, a témával foglalkozó Facebook-közösségekben is már feltűnt az új csaló üzenet.

A csalók lejárt villanyszámla rendezésére szólítanak fel az MVM Next nevében, rövid határidővel, ám az üzenet egy osztrák (+43-as) számról érkezik, a link pedig egy csaló oldalra vezet. Az oldal megnyitását egyes kibervédelmi szoftverek már megnyitni sem engedik,

adathalászatra figyelmeztetnek.

sms csalas

