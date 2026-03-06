  • Megjelenítés
Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést
Betör a mesterséges intelligencia a Netflixhez: új technológiával forradalmasíthatják a filmezést

Portfolio
A Netflix felvásárolta Ben Affleck mesterséges intelligencián alapuló, filmgyártási technológiákat fejlesztő cégét, az InterPositive-ot. Ez a streamingóriás első akvizíciója azóta, hogy tavaly kiszállt a Warner Bros. Discovery stúdiójáért és streamingüzletágáért folytatott versenyből.
Az ügylet pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

Az Oscar-díjas színész-rendező 2022-ben alapította az InterPositive-ot.

A vállalat egy olyan mesterségesintelligencia-modellt fejlesztett ki, amely képes értelmezni a vizuális logikát és biztosítani a vágás koherenciáját.

A rendszer ráadásul a filmes szabályok betartásával képes kezelni az olyan valós gyártási problémákat is, mint a hiányzó felvételek vagy a nem megfelelő világítás.

Affleck a tranzakció részeként vezető tanácsadóként csatlakozik a Netflixhez. A rendező hangsúlyozta, hogy a rendszerbe beépített korlátok védik az alkotói szándékot, így a kreatív döntések végig a művészek kezében maradnak.

A médiaiparban egyre jellemzőbb a mesterséges intelligencia alkalmazása a tartalomgyártásban. Ez éles fordulat ahhoz képest, hogy Hollywood korábban kifejezetten tartott az új technológiától, féltve a kreatív munkahelyeket és a szerzői jogokat. Tavaly a Disney is bejelentette, hogy Star Wars-, Pixar- és Marvel-karaktereit elérhetővé teszi az OpenAI Sora videógenerátorában.

Bela Bajaria, a Netflix tartalomügyi igazgatója szerint az új eszközöknek az alkotói szabadságot kell bővíteniük. Kiemelte, hogy a technológia célja nem a kreativitás korlátozása, sem pedig az írók, rendezők, színészek és a forgatócsoportok munkájának kiváltása.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

