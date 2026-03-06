  • Megjelenítés
Drágább lesz a nyaralás és járattörlések jöhetnek: már heteken belül káoszt okozhat a repülésben a kerozinársokk
Üzlet

Drágább lesz a nyaralás és járattörlések jöhetnek: már heteken belül káoszt okozhat a repülésben a kerozinársokk

Portfolio
Megugrott a kerozin ára az iráni konfliktus eredményeként, ami a nyári szezon előtt drágább repülőjegyekhez és akár járattörlésekhez is vezethet - írja a BBC.

Az amerikai és izraeli katonai csapások nyomán kiéleződött Irán elleni konfliktus eredményeként gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost, ami nagy csapást jelenthet a légiközlekedésnek, ezen az útvonalon keresztül érkezik ugyanis Európa kerozinimportjának mintegy fele. Ráadásul a közel-keleti finomítók meghatározó szereppel rendelkeznek, az Energy Intelligence adatai szerint egyedül a kuvaiti Az-Zaur finomító fedezi Európa kerozinimportjának nagyjából tíz százalékát.

Az eseményekre azonnal reagált a kerozinár, az északnyugat-európai kerozinár tonnánkénti jegyzése 830 dollárról 1500 dollár fölé ugrott. Ilyen magas szintet utoljára 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor láttunk.

Az üzemanyag jellemzően a légitársaságok működési költségeinek 20-40 százalékát teszi ki, így igencsak érzékenyen érinti a légitársaságokat.

A Wizz Air már jelezte, hogy a konfliktus 50 millió euróval csökkentheti az éves nyereségét. A nagy európai légitársaságok többsége – köztük a British Airways, a Virgin Atlantic, az EasyJet és a Ryanair – fedezeti ügyletekkel védekezik az áringadozások ellen, ennek során hónapokkal vagy akár évekkel előre rögzítik az üzemanyagárakat. A Fitch Ratings hitelminősítő szerint az európai, a közel-keleti és az afrikai fuvarozók a következő három hónapra 50-80 százalékos fedezettséggel rendelkeznek. Ezek azonban csak a rövid távú áringadozások ellen nyújtanak védelmet. Ráadásul több nagy amerikai légitársaság azonban hagyományosan nem alkalmaz ilyen technikákat, így ők jobban ki vannak téve a rövid távú áremelkedésnek.

Még több Üzlet

Megkapta az engedélyt a Wizz Air, indulhatnak az amerikai járatok a focivébére

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

Újabb arab ország vágja vissza az olajtermelést a háború miatt, kilőttek az árak

A Sparta Commodities nyersanyagpiaci elemzője szerint a fedezeti ügyletek sem nyújtanak teljes védelmet, mivel a fizikai kínálat szűkülése önmagában is súlyos problémákat okozhat. Az ázsiai finomítók ugyanis szintén kevesebb nyersolajat kapnak az Öbölből, ezért csökkenthetik a termelésüket, a légitársaságoknak pedig alternatív forrásokat kell keresniük. A szakértő becslése szerint

nem hónapok, hanem hetek kérdése, hogy az üzemanyaghiány miatt járatkésésekre vagy járattörlésekre kerüljön sor.

Az utasokat leginkább az érintheti, hogy a légitársaságok a megemelkedett üzemanyagköltséget beépítik a jegyárakba, emiatt a tartósan magas kerozinár a nyári időszakban is érezhető drágulást hozhat. A már megvásárolt jegyeknél ugyanakkor a fogyasztóvédelmi szabályok értelmében utólagos üzemanyag-pótdíjat nem számíthatnak fel, a foglaláskor rögzített ár végleges és kötelező érvényű marad.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility