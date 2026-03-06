Drágább lesz a nyaralás és járattörlések jöhetnek: már heteken belül káoszt okozhat a repülésben a kerozinársokk

Az amerikai és izraeli katonai csapások nyomán kiéleződött Irán elleni konfliktus eredményeként gyakorlatilag lezárták a Hormuzi-szorost, ami nagy csapást jelenthet a légiközlekedésnek, ezen az útvonalon keresztül érkezik ugyanis Európa kerozinimportjának mintegy fele. Ráadásul a közel-keleti finomítók meghatározó szereppel rendelkeznek, az Energy Intelligence adatai szerint egyedül a kuvaiti Az-Zaur finomító fedezi Európa kerozinimportjának nagyjából tíz százalékát.
Az eseményekre azonnal reagált a kerozinár, az északnyugat-európai kerozinár tonnánkénti jegyzése 830 dollárról 1500 dollár fölé ugrott. Ilyen magas szintet utoljára 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor láttunk.
Az üzemanyag jellemzően a légitársaságok működési költségeinek 20-40 százalékát teszi ki, így igencsak érzékenyen érinti a légitársaságokat.
A Wizz Air már jelezte, hogy a konfliktus 50 millió euróval csökkentheti az éves nyereségét. A nagy európai légitársaságok többsége – köztük a British Airways, a Virgin Atlantic, az EasyJet és a Ryanair – fedezeti ügyletekkel védekezik az áringadozások ellen, ennek során hónapokkal vagy akár évekkel előre rögzítik az üzemanyagárakat. A Fitch Ratings hitelminősítő szerint az európai, a közel-keleti és az afrikai fuvarozók a következő három hónapra 50-80 százalékos fedezettséggel rendelkeznek. Ezek azonban csak a rövid távú áringadozások ellen nyújtanak védelmet. Ráadásul több nagy amerikai légitársaság azonban hagyományosan nem alkalmaz ilyen technikákat, így ők jobban ki vannak téve a rövid távú áremelkedésnek.
A Sparta Commodities nyersanyagpiaci elemzője szerint a fedezeti ügyletek sem nyújtanak teljes védelmet, mivel a fizikai kínálat szűkülése önmagában is súlyos problémákat okozhat. Az ázsiai finomítók ugyanis szintén kevesebb nyersolajat kapnak az Öbölből, ezért csökkenthetik a termelésüket, a légitársaságoknak pedig alternatív forrásokat kell keresniük. A szakértő becslése szerint
nem hónapok, hanem hetek kérdése, hogy az üzemanyaghiány miatt járatkésésekre vagy járattörlésekre kerüljön sor.
Az utasokat leginkább az érintheti, hogy a légitársaságok a megemelkedett üzemanyagköltséget beépítik a jegyárakba, emiatt a tartósan magas kerozinár a nyári időszakban is érezhető drágulást hozhat. A már megvásárolt jegyeknél ugyanakkor a fogyasztóvédelmi szabályok értelmében utólagos üzemanyag-pótdíjat nem számíthatnak fel, a foglaláskor rögzített ár végleges és kötelező érvényű marad.
