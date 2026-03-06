  • Megjelenítés
Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB
Üzlet

Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB

Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re és egy magánszemélyre, és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli biztosítási tevékenységet végezzen. Az érintettek több száz magánszeméllyel kötöttek „készülékvédelmi, baleseti garancia” szerződéseket, és szedtek be biztosítási díjat tőlük.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti vizsgálatot folytatott annak áttekintésére, hogy a QProtection Protect Zrt. és egy, a társaság tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély végzett-e engedély nélkül a biztosítási törvény hatálya alá tartozó tevékenységet.

A pénzügyi felügyelet megállapította, hogy a magánszemély aktív, kezdeményező részvételével a QProtection Protect Zrt.

huzamosabb időn át többféle elektronikai eszközre érvényes „készülékvédelmi, baleseti garancia” szolgáltatást hirdetett honlapján és a közösségi médiában.

A társaság – más biztosítási ajánlatokkal is nyilvánosan összehasonlítva termékét – „az egész világra kiterjedően” kínált készülékvédelmi szolgáltatást „bárhol vásárolt készülékre” törés, sérülés, belső meghibásodás, folyadék-, vízkár, elemi károk, vagy akár megsemmisülés esetére. A szolgáltatásra irányuló szerződést több száz természetes és jogi személy kötötte meg.

Még több Üzlet

Újra felbukkant Magyarországon a veszélyes vírus

Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban

A QProtection Protect Zrt. tevékenysége során biztosítási fedezetet és kockázatot vállalt, veszélyközösséget szervezett, felmérte a kockázatokat, kalkulálta és beszedte a díjakat, illetve kár esetén szolgáltatást is nyújtott, amelyek az üzletszerű biztosítás elemei. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett az MNB engedélyével e tevékenység végzésére.

Az MNB már eljárása során végzésében ügyfélvédelmi okokból ideiglenes hatállyal megtiltotta a társaságnak, illetve a magánszemélynek bármely engedély nélküli tevékenység végzését. A felügyelet emellett a QProtection Protect Zrt.-re vonatkozó figyelmeztetést helyezett el honlapján.

Vizsgálata nyomán az MNB

azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak bármilyen jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzését és 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.

A közreműködő magánszemélyt a felügyelet 7 millió forint bírsággal sújtotta. A QProtection Protect Zrt. esetében enyhítő körülménynek számított annak együttműködő magatartása. A magánszemély esetében azonban súlyosító körülménynek minősült rosszhiszeműsége, mivel – egy korábbi eljárásban való érintettsége nyomán – tisztában volt azzal, hogy a közreműködésével végzett szolgáltatás engedélyköteles.

Az MNB javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint ellenőrizzék egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy az azt kínáló társaságnak, személynek van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, és így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata és honlapja minden szükséges segítséget és tájékoztatást megadnak ennek kapcsán szerződésük megkötése előtt az érdeklődőknek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility