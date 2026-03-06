Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB

A Magyar Nemzeti Bank összesen 12 millió forint bírságot szabott ki a QProtection Protect Zrt.-re és egy magánszemélyre, és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli biztosítási tevékenységet végezzen. Az érintettek több száz magánszeméllyel kötöttek „készülékvédelmi, baleseti garancia” szerződéseket, és szedtek be biztosítási díjat tőlük.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti vizsgálatot folytatott annak áttekintésére, hogy a QProtection Protect Zrt. és egy, a társaság tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély végzett-e engedély nélkül a biztosítási törvény hatálya alá tartozó tevékenységet.

A pénzügyi felügyelet megállapította, hogy a magánszemély aktív, kezdeményező részvételével a QProtection Protect Zrt.

huzamosabb időn át többféle elektronikai eszközre érvényes „készülékvédelmi, baleseti garancia” szolgáltatást hirdetett honlapján és a közösségi médiában.

A társaság – más biztosítási ajánlatokkal is nyilvánosan összehasonlítva termékét – „az egész világra kiterjedően” kínált készülékvédelmi szolgáltatást „bárhol vásárolt készülékre” törés, sérülés, belső meghibásodás, folyadék-, vízkár, elemi károk, vagy akár megsemmisülés esetére. A szolgáltatásra irányuló szerződést több száz természetes és jogi személy kötötte meg.

A QProtection Protect Zrt. tevékenysége során biztosítási fedezetet és kockázatot vállalt, veszélyközösséget szervezett, felmérte a kockázatokat, kalkulálta és beszedte a díjakat, illetve kár esetén szolgáltatást is nyújtott, amelyek az üzletszerű biztosítás elemei. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett az MNB engedélyével e tevékenység végzésére.

Az MNB már eljárása során végzésében ügyfélvédelmi okokból ideiglenes hatállyal megtiltotta a társaságnak, illetve a magánszemélynek bármely engedély nélküli tevékenység végzését. A felügyelet emellett a QProtection Protect Zrt.-re vonatkozó figyelmeztetést helyezett el honlapján.

Vizsgálata nyomán az MNB

azonnali hatállyal megtiltotta a társaságnak bármilyen jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzését és 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.

A közreműködő magánszemélyt a felügyelet 7 millió forint bírsággal sújtotta. A QProtection Protect Zrt. esetében enyhítő körülménynek számított annak együttműködő magatartása. A magánszemély esetében azonban súlyosító körülménynek minősült rosszhiszeműsége, mivel – egy korábbi eljárásban való érintettsége nyomán – tisztában volt azzal, hogy a közreműködésével végzett szolgáltatás engedélyköteles.

Az MNB javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőség szerint ellenőrizzék egy-egy szolgáltatás igénybevétele előtt, hogy az azt kínáló társaságnak, személynek van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, és így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata és honlapja minden szükséges segítséget és tájékoztatást megadnak ennek kapcsán szerződésük megkötése előtt az érdeklődőknek.

