Fogyókúrás csodaszerre kapott engedélyt a Pfizer - Kegyetlen árháború indulhat

A Pfizer pénteki közleménye szerint az eknoglutid hatóanyagú készítményt túlsúlyos vagy elhízott felnőttek tartós testsúlycsökkentő kezelésére hagyták jóvá. A vállalat a kínai forgalmazási jogokat a hangcsoui Sciwind Bioscience nevű startup cégtől szerezte meg. A megállapodást februárban kötötték meg 495 millió dollár értékben.

A Pfizer ezzel belép egy olyan piacra, amelyet eddig a Novo Nordisk, az Eli Lilly és a kínai Innovent Biologics uralt.

Az engedély időzítése különösen érdekes. A Novo Nordisk Wegovy nevű szerének szabadalma ugyanis még ebben a hónapban lejár, ami megnyitja az utat az olcsóbb generikus változatok előtt. A Novo és a Lilly a küszöbön álló árháború miatt már elkezdte csökkenteni a gyógyszerei árát.

Az elhízás elleni versenybe viszonylag későn beszálló Pfizer igyekszik megerősíteni a pozícióit. Ennek a stratégiának a része a Metsera Inc. 10 milliárd dolláros felvásárlása is. Albert Bourla vezérigazgató egy befektetői konferencián beszélt a cég terveiről: kijelentette, hogy a vállalat a "robbanásszerűen növekvő" kínai piacon kíván részt venni. Hozzátette, hogy a Sciwind-megállapodás olyan piaci tapasztalatokat biztosít számukra, amelyekkel "rendkívül agresszíven" tudnak versenyezni.

A Sciwind gyógyszere a Wegovyhoz hasonlóan a vércukorszintet és az étvágyat szabályozó GLP-1 hormont utánozza. Szerkezetileg azonban kissé eltér a többi GLP-1-receptor-agonistától. A fejlesztő szerint ez a különbség hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a készítményt. A szert korábban már engedélyezték a cukorbetegség kezelésére is.

Egy harmadik fázisú klinikai vizsgálat során az eknoglutid az Eli Lilly Mounjaro nevű szerével megegyező mértékű testsúlycsökkenést ért el. A betegek 48 hét elteltével átlagosan 15,4 százalékos fogyást mutattak. A megállapodás értelmében a kínai forgalmazást a Pfizer végzi, a további fejlesztés, a gyógyszerhatósági engedélyeztetés és a gyártás viszont a Sciwind feladata marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images