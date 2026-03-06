Karóra helyett futócipőt kérnek nőnapra a magyar nők

Nőnap közeledtével egyértelműen megélénkült a nőkhöz köthető termékkategóriák iránti érdeklődés Magyarországon az Árukereső.hu adatai szerint. A klasszikus ajándékok mellett idén különösen a divat- és életmódtermékek keresése nőtt meg látványosan.

A parfümök keresése 7,66%-kal emelkedett, az élményajándékok iránti érdeklődés pedig 8%-kal nőtt, ami arra utal, hogy sokan tárgyak helyett inkább közös élményt adnának az életükben fontos nőknek.

A leglátványosabb növekedés azonban a divat- és cipőkategóriákban látszik. A női cipők keresése jelentősen emelkedett, ezen belül

a női futócipők 64,9%-os, a női magassarkúk pedig 54,8%-os növekedést mutattak.

Érdekesség, hogy a tavasz közeledtével a vetőmagok és virághagymák iránti kereslet is 27,9%-kal nőtt, ami azt jelezheti, hogy az ajándékozás mellett az otthoni megújulás és kertszépítés is fókuszba kerül.

Érdekes módon az egyébként stabil ajándéknak számító karóra kategória visszaesést mutatott, ugyanis 16,5%-kal csökkent az érdeklődés.

