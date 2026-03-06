  • Megjelenítés
Karóra helyett futócipőt kérnek nőnapra a magyar nők
Üzlet

Karóra helyett futócipőt kérnek nőnapra a magyar nők

Portfolio
Nőnap közeledtével egyértelműen megélénkült a nőkhöz köthető termékkategóriák iránti érdeklődés Magyarországon az Árukereső.hu adatai szerint. A klasszikus ajándékok mellett idén különösen a divat- és életmódtermékek keresése nőtt meg látványosan.

A parfümök keresése 7,66%-kal emelkedett, az élményajándékok iránti érdeklődés pedig 8%-kal nőtt, ami arra utal, hogy sokan tárgyak helyett inkább közös élményt adnának az életükben fontos nőknek.

A leglátványosabb növekedés azonban a divat- és cipőkategóriákban látszik. A női cipők keresése jelentősen emelkedett, ezen belül

a női futócipők 64,9%-os, a női magassarkúk pedig 54,8%-os növekedést mutattak.

Érdekesség, hogy a tavasz közeledtével a vetőmagok és virághagymák iránti kereslet is 27,9%-kal nőtt, ami azt jelezheti, hogy az ajándékozás mellett az otthoni megújulás és kertszépítés is fókuszba kerül.

Még több Üzlet

Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB

Nagy csapkodás a tőzsdéken, jelentett az OTP

Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást

Érdekes módon az egyébként stabil ajándéknak számító karóra kategória visszaesést mutatott, ugyanis 16,5%-kal csökkent az érdeklődés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility