Megkapta az engedélyt a Wizz Air, indulhatnak az amerikai járatok a focivébére
Megkapta az engedélyt a Wizz Air, indulhatnak az amerikai járatok a focivébére

Az amerikai közlekedési minisztérium előzetes engedélyt adott a Wizz Airnek, hogy járatokat indítson az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között. A diszkont légitársaság tervei között szerepel a nyári labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók kiszolgálása is - írja a Reuters.

A Wizz Air Holdings brit leányvállalata még januárban nyújtott be kérelmet külföldi légitársasági működési engedélyre. Az amerikai hatóság közérdekre hivatkozva adta meg az előzetes jóváhagyást. Az esetleges kifogások benyújtására 21 napos határidőt szabtak meg a végleges döntés meghozatala előtt.

A Wizz Air UK a két ország között 2020-ban megkötött Nyitott Égbolt (Open Skies) egyezmény keretében kíván személyszállító járatokat üzemeltetni. A végleges engedély a jóváhagyás napjától számítva két évre szólna.

A mostani már a második próbálkozás. A légitársaság magyarországi anyavállalata 2022-ben teherszállító járatok indítására kért hasonló engedélyt az Egyesült Államoktól, azonban ez a kísérlet sikertelenül zárult.

A Wizz Air pénteken közölte, hogy brit leányvállalata charterjáratok indítását tervezi az Egyesült Államokba.

Ezek a járatok európai labdarúgócsapatokat és szurkolóikat szállítanák a nyári világbajnokságra.

Váradi József vezérigazgató a héten nyilatkozott a cég kilátásairól, azt követően, hogy profit warningot tett közzé a vállalat, és beszélt az iráni háború hatásairól is.

Megszólalt a Wizz Air vezére az árfolyam zuhanása után: elmondta, mekkora kárt okoz az iráni háború

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

