Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást
Meglépte a világ egyik legnagyobb logisztikai cége: két kulcsfontosságú útvonalon is felfüggesztik a hajózást

Portfolio
A Maersk, a világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata bejelentette, hogy két hajózási útvonalát is felfüggeszti a Közel-Keleten kialakult biztonsági helyzet miatt. Ez a lépés újabb jele annak, hogy a térségbeli konfliktus súlyosan megzavarja a globális ellátási láncokat - tudósított a Bloomberg.

A koppenhágai székhelyű társaság pénteken tájékoztatta ügyfeleit,

hogy ideiglenesen leállítja a Távol-Keletet a Közel-Kelettel összekötő FM1-es, valamint a Közel-Keletet Európával összekötő ME11-es hajózási útvonalát.

A vállalat az intézkedést "óvintézkedésnek" nevezte, amelyet a munkatársak védelme érdekében, egy kockázatértékelés alapján hoztak meg az "eszkalálódó konfliktus" közepette.

A Maersk, amely a világ konténerflottájának mintegy hatodát üzemelteti, emellett határozatlan időre felfüggesztette a Perzsa-öböl térségében működő helyi ráhordó járatait is. A Közel-Keletet Észak-Európával összekötő ME1-es útvonaluk pedig ezentúl kihagyja a dubaji Dzsebel Ali kikötőt. Ez a csomópont normál körülmények között Ázsián kívül a világ legforgalmasabb konténerkikötőjének számít.

Engedély nélkül végzett biztosítási tevékenységet, lecsapott rá az MNB

Nagy csapkodás a tőzsdéken, jelentett az OTP

Karóra helyett futócipőt kérnek nőnapra a magyar nők

A Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag teljesen leállt. A Közös Tengeri Információs Központ pénteki adatai szerint az elmúlt 24 órában mindössze két kereskedelmi hajó haladt át ezen a létfontosságú tengeri útvonalon. Az Irán, valamint az Egyesült Államok és szövetségesei közötti összecsapások korábban is akadályozták a térség kereskedelmi forgalmát. Ennek hatására a Maersk már több öböl menti és közel-keleti országból érkező fuvarmegbízást is felfüggesztett.

A logisztikai zavarok különösen érzékenyen érintik az olyan regionális üzleti központokat, mint Dubaj, hiszen az ottani gazdaság nagyrészt a kereskedelemre, a turizmusra és a pénzügyi szolgáltatásokra épül. Elemzők szerint az elhúzódó fennakadások az egész globális ellátási láncban éreztethetik a hatásukat.

A címlapkép illusztráció.

