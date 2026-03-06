  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Nagy bajban lehetnek az amerikai légitársaságok, az utasok fizethetik meg a brutális áremelkedést
Nagy bajban lehetnek az amerikai légitársaságok, az utasok fizethetik meg a brutális áremelkedést

Portfolio
Az Irán elleni amerikai és izraeli csapásokat követően megugrott olajárak komoly nyomás alá helyezhetik az amerikai légitársaságokat. Európai és ázsiai versenytársaikkal ellentétben ők már évekkel ezelőtt felhagytak az üzemanyagár-kockázatok fedezésével, így ha a kerozin ára tartósan magas marad, a nagy amerikai légitársaságok jelentős többletköltségekkel számolhatnak idén.

A kerozin ára az elmúlt egy hétben 15 százalékkal emelkedett és 2022 júniusa óta nem látott szinten jár. A bérköltségek után az üzemanyag a légitársaságok második legnagyobb kiadása, amely jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki.

Az amerikai légitársaságok az elmúlt években nagyrészt felhagytak az üzemanyagárak kockázatainak fedezésével.

A Southwest Airlines korábban aktívan alkalmazta ezt a gyakorlatot, de 2025-ben végleg megszüntette, mivel drágának és megbízhatatlannak tartotta. Ezzel szemben az európai és ázsiai vállalatok, mint például az Air France-KLM és a Cathay Pacific, továbbra is fenntartják fedezeti pozícióikat. Bár az fedezeti ügyletek védelmet nyújthatnak az áremelkedéssel szemben, áresés esetén visszaüthetnek, ilyenkor a swap-szerződések miatt a vállalatok a piaci árnál magasabb költséggel szembesülnek. Korábban éppen ez a jelenség okozott komoly veszteségeket az amerikai légitársaságoknak.

Az áremelkedés hatása légitársaságonként eltérő. Éves szintű becsléseik szerint az üzemanyag gallononkénti egy centes drágulása a Delta Air Lines esetében mintegy 40 millió, az American Airlines-nál 50 millió, a Southwestnél pedig 22 millió dolláros többletkiadást jelent. A TD Cowen elemzőház számításai szerint a United Airlines első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége a jelenlegi kerozinárak mellett mindössze 5 és 22 cent közé eshet. Ez jelentős visszaesés a társaság januári, 1–1,5 dolláros előrejelzéséhez képest.

A profitra gyakorolt hatás a konfliktus időtartamától, valamint az egyes légitársaságok költségáthárító képességétől függ. A Morgan Stanley elemzője szerint az amerikai társaságok várhatóan továbbra is fedezet nélkül maradnak, szükség esetén a jegyárak emelésével próbálják majd áthárítani a megnövekedett költségeket az utasokra. Ebben a helyzetben azok a vállalatok élvezhetnek előnyt, amelyek erős prémium- és üzleti utasforgalommal rendelkeznek. Ezzel szemben az Alaska Air és a JetBlue nehezebb helyzetbe kerülhet, mivel erősen versengő belföldi piacokon működnek, és kevesebb prémium bevétellel rendelkeznek.

A Delta Air Lines sajátos pufferrel rendelkezik. Pennsylvaniai leányvállalata egy napi 190 ezer hordó kapacitású finomítót üzemeltet, amely a légitársaság üzemanyag-igényének közel háromnegyedét fedezi. Ez a megoldás megkíméli a társaságot a finomítói marzs megfizetésétől. Nem kell tehát kifizetniük azt a haszonkulcsot, amelyet egy külső finomító számítana fel a nyersolaj és a kész kerozin közötti árkülönbözetre. A nyersolaj árának kilengéseitől azonban ez a stratégia sem nyújt teljes védelmet. Az amerikai irányadó WTI nyersolaj ára pénteken meghaladta a hordónkénti 85 dollárt, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szint.

Eközben a kiterjedt konfliktus miatt már több mint húszezer járatot töröltek, utasok ezrei pedig a repülőtereken rekedtek, ami tovább nehezíti a légitársaságok helyzetét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

