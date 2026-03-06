Nagy bajban lehetnek az amerikai légitársaságok, az utasok fizethetik meg a brutális áremelkedést

A kerozin ára az elmúlt egy hétben 15 százalékkal emelkedett és 2022 júniusa óta nem látott szinten jár. A bérköltségek után az üzemanyag a légitársaságok második legnagyobb kiadása, amely jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki.
Az amerikai légitársaságok az elmúlt években nagyrészt felhagytak az üzemanyagárak kockázatainak fedezésével.
A Southwest Airlines korábban aktívan alkalmazta ezt a gyakorlatot, de 2025-ben végleg megszüntette, mivel drágának és megbízhatatlannak tartotta. Ezzel szemben az európai és ázsiai vállalatok, mint például az Air France-KLM és a Cathay Pacific, továbbra is fenntartják fedezeti pozícióikat. Bár az fedezeti ügyletek védelmet nyújthatnak az áremelkedéssel szemben, áresés esetén visszaüthetnek, ilyenkor a swap-szerződések miatt a vállalatok a piaci árnál magasabb költséggel szembesülnek. Korábban éppen ez a jelenség okozott komoly veszteségeket az amerikai légitársaságoknak.
Az áremelkedés hatása légitársaságonként eltérő. Éves szintű becsléseik szerint az üzemanyag gallononkénti egy centes drágulása a Delta Air Lines esetében mintegy 40 millió, az American Airlines-nál 50 millió, a Southwestnél pedig 22 millió dolláros többletkiadást jelent. A TD Cowen elemzőház számításai szerint a United Airlines első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége a jelenlegi kerozinárak mellett mindössze 5 és 22 cent közé eshet. Ez jelentős visszaesés a társaság januári, 1–1,5 dolláros előrejelzéséhez képest.
A profitra gyakorolt hatás a konfliktus időtartamától, valamint az egyes légitársaságok költségáthárító képességétől függ. A Morgan Stanley elemzője szerint az amerikai társaságok várhatóan továbbra is fedezet nélkül maradnak, szükség esetén a jegyárak emelésével próbálják majd áthárítani a megnövekedett költségeket az utasokra. Ebben a helyzetben azok a vállalatok élvezhetnek előnyt, amelyek erős prémium- és üzleti utasforgalommal rendelkeznek. Ezzel szemben az Alaska Air és a JetBlue nehezebb helyzetbe kerülhet, mivel erősen versengő belföldi piacokon működnek, és kevesebb prémium bevétellel rendelkeznek.
A Delta Air Lines sajátos pufferrel rendelkezik. Pennsylvaniai leányvállalata egy napi 190 ezer hordó kapacitású finomítót üzemeltet, amely a légitársaság üzemanyag-igényének közel háromnegyedét fedezi. Ez a megoldás megkíméli a társaságot a finomítói marzs megfizetésétől. Nem kell tehát kifizetniük azt a haszonkulcsot, amelyet egy külső finomító számítana fel a nyersolaj és a kész kerozin közötti árkülönbözetre. A nyersolaj árának kilengéseitől azonban ez a stratégia sem nyújt teljes védelmet. Az amerikai irányadó WTI nyersolaj ára pénteken meghaladta a hordónkénti 85 dollárt, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szint.
Eközben a kiterjedt konfliktus miatt már több mint húszezer járatot töröltek, utasok ezrei pedig a repülőtereken rekedtek, ami tovább nehezíti a légitársaságok helyzetét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
