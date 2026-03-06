Pusztító vihar tépázta meg a GAP eredményeit, zuhan az árfolyam

Januárban az Egyesült Államok nagy részét sújtó hideg időjárás, és viharok mintegy 800 üzlet ideiglenes bezárásához vezettek, ami hozzájárult a vállalat egészének vegyes eredményeihez – közölte a kiskereskedő.

Az Old Navy és az összes márka valójában jobb tendenciát mutatott az időjárási zavarok előtt. A jó hír, hogy a trendek a viharok után azonnal helyreálltak

– mondta Katrina O’Connell pénzügyi igazgató.

A január 31-én zárult negyedévben a vállalat nettó nyeresége 171 millió dollárra, vagyis részvényenként 45 centre csökkent az egy évvel korábbi 206 millió dollárról (54 cent). A bevétel ugyanakkor 2 százalékkal, 4,24 milliárd dollárra nőtt. A bruttó marzsot a megnövekedett vámterhek rontották, így az 38,1 százalékra esett, ami szintén elmaradt a várakozásoktól.

A gyorsjelentés közzétételét követően a vállalat részvényárfolyama 9 százalékos mínuszban várja a nyitást.

A menedzsment iránymutatása nagyjából megfelelt a piaci várakozásoknak, de nem tudta érdemben felülmúlni azokat. A vámhelyzet esetleges változásait a Gap egyelőre nem építette be az előrejelzéseibe, mivel a szabályozási környezet továbbra is képlékeny. Katrina O'Connell pénzügyi igazgató ugyanakkor jelezte, hogy ha a jelenlegi 15 százalékos vámszint marad érvényben, az kedvezőbb forgatókönyvet jelenthet a tervezetthez képest.

A vállalatcsoportot több mint két éve irányító Dickson bejelentette a kilábalási stratégia következő szakaszát. A Gap az alaptevékenységet jelentő ruházati üzletág organikus növekedése mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet a szépségápolási cikkekre és a kiegészítőkre. Emellett erősíteni kívánják szórakoztatóipari jelenlétüket is, amelynek irányítására nemrég egy dedikált vezetőt is kineveztek. A cégvezér várakozásai szerint ezek az új stratégiai kezdeményezések a jövő évben fognak igazán beérni.

