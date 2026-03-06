Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM

A partnerség fókuszában a GeoAkku által fejlesztett technológia gyakorlati tesztelése áll. Ha a megoldás a meghatározott kritériumoknak megfelelően teljesít,

az MVM vállalja a Hydro I. Visonta kísérleti projekt átdolgozását.

Ennek eredményeként a szükséges hidrogéntárolási kapacitás egy részét ezzel az új módszerrel biztosítanák.

A visontai beruházás lényege, hogy napenergia felhasználásával zöld hidrogént állítanak elő. A megtermelt gázt ezután földgázhoz keverik. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthető a Mátrai Erőmű területére tervezett gázturbinás blokk károsanyag-kibocsátása és fosszilisenergia-igénye.

A projekt tényleges megvalósulásához azonban szigorú feltételeknek is teljesülniük kell. A fejlesztés csak akkor indulhat el, ha a gazdasági számítások igazolják a pénzügyi megtérülést, és az MVM meghozza a végső beruházási döntést. A most aláírt dokumentum egyelőre a közös munka irányait rögzíti, konkrét kötelezettségvállalást még nem tartalmaz. A pontos részleteket a felek a későbbiekben, egyedi szerződésekben határozzák meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

