Stratégiai keretmegállapodást kötött az Épduferr leányvállalata és az MVM

A partnerség fókuszában a GeoAkku által fejlesztett technológia gyakorlati tesztelése áll. Ha a megoldás a meghatározott kritériumoknak megfelelően teljesít,
az MVM vállalja a Hydro I. Visonta kísérleti projekt átdolgozását.
Ennek eredményeként a szükséges hidrogéntárolási kapacitás egy részét ezzel az új módszerrel biztosítanák.
A visontai beruházás lényege, hogy napenergia felhasználásával zöld hidrogént állítanak elő. A megtermelt gázt ezután földgázhoz keverik. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthető a Mátrai Erőmű területére tervezett gázturbinás blokk károsanyag-kibocsátása és fosszilisenergia-igénye.
A projekt tényleges megvalósulásához azonban szigorú feltételeknek is teljesülniük kell. A fejlesztés csak akkor indulhat el, ha a gazdasági számítások igazolják a pénzügyi megtérülést, és az MVM meghozza a végső beruházási döntést. A most aláírt dokumentum egyelőre a közös munka irányait rögzíti, konkrét kötelezettségvállalást még nem tartalmaz. A pontos részleteket a felek a későbbiekben, egyedi szerződésekben határozzák meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Olyan lakáshitelek érkezhetnek, amilyenek még sosem voltak Magyarországon.
Mától megint válsághelyzet van az országban
Újabb fél évre meghosszabbította a kormány a tömeges bevándorlás miatt elrendelt intézkedést.
Hét ukrán banki alkalmazottat fogott el a TEK, az ukránok szerint "túszejtés" történt
Egy pénzszállító autót tartóztattak fel.
Mindent akar Trump Iránból, de elmondta, mire nem fog sor kerülni
Elmarad az a lépés, amitől mindenki óva inti az amerikai elnököt.
Közel 300 milliárd forintos negyedéves profit az OTP-nél
Erős bevételi dinamika, megugró költségek.
Egy kastélyfelújítás és a költségek megugrása okozott meglepetést az OTP-nél
Azért meglett a rekordprofit.
Nagyot nyerhet egy német cég az iráni háborún, bár éppen most óriásit zuhant az árfolyama
A vezérigazgató beszélt a kilátásokról.
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.