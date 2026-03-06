Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban

A Shopper Park Plus (SPP) tavalyi sikeres tőkebevonása – amely a tranzakció értékének mintegy 50%-át fedezte – lehetővé tette egy nyolc, élelmiszer fókuszú kiskereskedelmi ingatlanból álló stratégiai portfólió megvásárlását Lengyelországban az Auchantól. A fennmaradó összeget az Aareal Bankkal a múlt héten aláírt hitelmegállapodás biztosítja. Az akvizíció jelentős mérföldkő a vállalat élelmiszer-központú kiskereskedelmi ingatlanok piacán folytatott bővülési stratégiájában.

A kedvező finanszírozási feltételek tovább erősítik a portfólió stabil cash-flow termelő képességét, és támogatják az SPP törekvését, hogy a jövőben növelhesse az egy részvényre jutó osztalékát - áll a vállalat közleményében.

A tranzakció keretében a társaság megszerezte az Auchan lengyel hipermarket-portfóliójának kilencedét, tovább erősítve jelenlétét a régió kiskereskedelmi piacán. Az ingatlanok összes bruttó bérbeadható területe (GLA) mintegy 208 000 négyzetméter, a portfólió értéke független értékbecslés szerint

meghaladja a 210 millió eurót.

A portfólió vételárra vetített hozama körülbelül 9,1%, amely megfelel az előzetes tájékoztatásoknak.

A portfólió ingatlanjai Lengyelország több, jól bejáratott kiskereskedelmi csomópontjában találhatók, köztük az ország tíz legnagyobb városából háromban, például a varsói agglomerációban, Białystok és Szczecin városában. Az ingatlanokban összesen évente több mint 17,2 millió vásárló fordul meg (2025), ahol erős a regionális vásárlóerő, és a bevásárlóparkok könnyen megközelíthetők.

Az SPP új portfóliója gyakorlatilag országos lefedettséget biztosít Lengyelországban, jelenleg csupán az északi régióban nem lesz jelen.

Az ingatlanok rendkívül hosszú, akár 30 éves hiperbérleti szerződésekkel rendelkeznek – 15 éves fix időtartammal és 3×5 éves hosszabbítási opcióval –, triple net struktúrában, amely kiszámítható és stabil cash-flowt biztosít.

A portfólió átlagos bérleti díja kb. 7,6 euró/négyzetméter/hó, ami a jelenlegi piaci szint alatt van, így további növekedési potenciált kínál. A jelenlegi kihasználtság megközelítőleg 96%.

Az Auchan mellett a bérbeadható területek mintegy 60%-át jelentős nemzetközi márkák foglalják el, többek között a Rossmann, Pepco, Jysk, Reserved és a CARRY. Ezek aránya várhatóan tovább nő a következő 1–2 évben, mivel az Auchan mintegy 18 000 négyzetméterrel csökkenti majd értékesítési területét, ami a magyar portfólióban korábban megvalósult Tesco-területcsökkentéshez hasonlóan értéknövelő potenciál.

Az ingatlanok teljes tulajdonjoggal (freehold) kerültek a portfólióba, biztosítva a hosszú távú stratégiai rugalmasságot.

A meglévő kiskereskedelmi funkciók mellett a most vásárolt portfólióban fejlesztési területek is találhatók, amelyek lehetővé teszik például drive-through egységek, elektromos autótöltő infrastruktúra kialakításását, valamint a bérlői mix további optimalizálását.

A tranzakció mintegy 1,6 millió négyzetméter földterületet foglal magában, miközben a beépítettségi arány 20% alatt marad, jelentős beépíthető fejlesztési tartalékot biztosítva.

A Shopper Park Plus folyamatosan tervezi tovább fejleszteni a bérlői struktúrát a régióban és nemzetközi szinten is meghatározó kiskereskedelmi márkákkal kialakított kapcsolatai révén. A kínálat erősítése várhatóan tovább növeli a látogatószámot és az eszközök teljesítményét.

A fenntarthatóság továbbra is kulcsfontosságú stratégiai pillér. A vállalat célja a portfólió szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése, az energiahatékonyság javítása, valamint az ESG szempontok mentén működő üzemeltetés.

A tranzakciót követően az SPP továbbra is aktívan vizsgál új akvizíciós lehetőségeket, különösen élelmiszerlánc fókuszú retail parkok területén a kelet-közép-európai régióban.

A mostani akvizíció tükrözi a vállalat befektetési stratégiáját, amely a defenzív kiskereskedelmi szegmensekre, az erős fogyasztói keresletre, a hosszú távú stabil bevételre, valamint az aktív értéknövelő vagyonkezelésre épül.

