Szokatlan jelenség a piacokon: sorra mondanak csődöt a legbiztonságosabbnak hitt befektetések
Üzlet

Portfolio
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása az elmúlt héten alapjaiban rázta meg a piacokat. Eközben a hagyományos menedékeszközök – mint az amerikai államkötvények, az arany, a japán jen és a svájci frank – sorra csődöt mondtak. A befektetők számára szinte egyedül a dollár kínált védelmet. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a megszokott piaci összefüggések gyökeresen átalakulóban vannak - közölte a Bloomberg.

Az amerikai államkötvények válsághelyzetben rendszerint a világ legbiztonságosabb befektetésének számítanak. Ezúttal azonban jelentős veszteségeket szenvedtek el.

A tízéves hozamok 20 bázisponttal ugrottak meg a héten, amire az áprilisi vámháborús pánik óta nem volt példa.

Ennek hátterében az áll, hogy az elszálló olaj- és gázárak miatti inflációs fenyegetés felülírta a biztonsági menedékek iránti keresletet. A kamatcsökkentési várakozások is mérséklődtek. Míg egy hete a piac akár három 25 bázispontos vágást is beárazott, most már csak egy-kettővel számolnak a kereskedők.

Az arany sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a nemesfém árfolyama ugyanis 3,5 százalékkal esett a héten. A hozamot nem kínáló aranyat az erősödő dollár és az emelkedő kamatkörnyezet egyaránt nyomás alá helyezte. Hasonló forgatókönyv játszódott le Oroszország ukrajnai inváziója után is. Akkor az energiaárak, a kamatvárakozások és a dollár együtt emelkedtek, miközben az arany hónapokon át gyengélkedett. Az augusztusi mélyponttól számított mintegy 54 százalékos drágulás ráadásul spekulatív túlfűtöttséghez és rendkívüli volatilitáshoz vezetett.

A japán jen gyengülését szintén az energiaárak magyarázzák. Japán nyersolajimportjának több mint 90 százaléka a Közel-Keletről érkezik, nagyrészt a Hormuzi-szoroson keresztül. Ennek átjárhatóságát a háború gyakorlatilag megszüntette. A bérnyomás és a gyorsuló infláció mellett stagflációs helyzet körvonalazódik, ami nem kedvez a jen erősödésének. Az árfolyam mintegy 1 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben. Katajama Szacuki pénzügyminiszter szerdán megismételte: a kormány szükség esetén devizapiaci intervencióval is kész fellépni a túlzott árfolyammozgások ellen.

A svájci frank esetében a jegybanki kommunikáció bizonyult meghatározónak. Antoine Martin, a Svájci Nemzeti Bank alelnöke jelezte, hogy a jegybank kész beavatkozni a frank túlzott erősödésének megfékezése érdekében. A menedékkereső tőkebeáramlás ugyanis a nullához közelítő infláció mellett már deflációs kockázatot jelent. Ennek eredményeként a frank 1,5 százalékot gyengült a dollárral szemben a héten. A Barclays devizastratégái ugyanakkor a svájci frank vételét javasolták a jennel szemben, mivel az energiapiaci kitettség tekintetében a frank sokkal kedvezőbb helyzetben van.

A piaci dinamika gyökeres átrendeződését jól összefoglalja Christoph Rieger, a Commerzbank kamat- és hitelpiaci vezető elemzőjének megállapítása, miszerint a kockázatkerülés már nem az, ami régen volt. Egy olyan válságban, ahol minden gazdaságpolitikai válasz a kötvénykínálat növekedését és magasabb kamatokat hoz magával, a hagyományos menedékeszközök egyszerűen nem tudnak fedezetként működni.

