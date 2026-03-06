  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Tovább bővül az Opus turisztikai portfóliója
Üzlet

Tovább bővül az Opus turisztikai portfóliója

Portfolio
Újabb szállodával bővül a Hunguest portfóliója, miután a társaság nyerte el a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & Conference üzemeltetését.      

Az Opus Global rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy a konszolidációba bevont Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & Conference üzemeltetésére kiírt pályázaton.

A tájékoztatás szerint a 148 szobás szálloda működtetését a társaság első körben 60 hónapra nyerte el, amely további 60 hónappal meghosszabbítható.

A közlemény szerint a Hunguest ezzel tovább erősíti pozícióját a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező szállodák piacán. A portfólióbővítést követően a társaság már 23 egységből álló hálózatot kezel, miközben stratégiai céljával összhangban tovább bővíti üzemeltetési szerződéseinek körét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Még több Üzlet

Kairóba iránytották át a Lufthansa egyik gépét biztonság okokból

Nagy bajban lehetnek az amerikai légitársaságok, az utasok fizethetik meg a brutális áremelkedést

Megint elszállt az olajár, lefordulás a tőzsdéken

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility