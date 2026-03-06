Tovább bővül az Opus turisztikai portfóliója

Újabb szállodával bővül a Hunguest portfóliója, miután a társaság nyerte el a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & Conference üzemeltetését.

Az Opus Global rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy a konszolidációba bevont Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & Conference üzemeltetésére kiírt pályázaton.

A tájékoztatás szerint a 148 szobás szálloda működtetését a társaság első körben 60 hónapra nyerte el, amely további 60 hónappal meghosszabbítható.

A közlemény szerint a Hunguest ezzel tovább erősíti pozícióját a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező szállodák piacán. A portfólióbővítést követően a társaság már 23 egységből álló hálózatot kezel, miközben stratégiai céljával összhangban tovább bővíti üzemeltetési szerződéseinek körét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

