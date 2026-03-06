Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság

Az Abu-Dzabi-i székhelyű állami légitársaság március 6-tól korlátozott menetrenddel tervezi a menetrendszerinti járatok újraindítását.

Az első járatok Európába, Indiába, az Egyesült Államokba és a Közel-Kelet több pontjára – köztük Rijádba és Tel-Avivba – közlekednek.

A társaság közölte, hogy a menetrend a regionális légtérviszonyoktól függően változhat, így nem minden célállomásra közlekednek majd napi rendszerességgel.

Az Emírségeket továbbra is iráni fenyegetés sújtja. Pénteken az Abu-Dzabi-i repülőtéren a személyzet óvóhelyre kísérte az utasokat, miután rakétariadó jelzés érkezett a telefonjaikra. A mentesítő és a menetrend szerinti járatokra várakozó utasokat az üvegtetős területektől távolabb irányították. Néhány perc múlva azonban visszatérhettek a beszállókapukhoz.

Vasárnap az Abu-Dzabi-i repülőtér közölte, hogy egy éjszakai iráni drón elfogása során egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A világ legforgalmasabb nemzetközi légi csomópontjaként számon tartott dubaji repülőtéren az egyik terminálépület megrongálódott, és négy alkalmazott sérülést szenvedett. Kuvait és Bahrein repülőtereit szintén támadás érte.

Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat hoz létre, amelyek óránként akár 48 járat közlekedését is lehetővé teszik.

A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága, az Emirates szintén szűkített menetrenddel működik. Ezt a gyakorlatot a kereskedelmi repülésre biztonságosnak minősített légtér részleges megnyitása óta alkalmazzák.

