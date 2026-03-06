  • Megjelenítés
Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság
Üzlet

Újraindul az egyik nagy közel-keleti légitársaság

Portfolio
Az Etihad Airways közel egy hét teljes leállás után készül újraindítani járatait mintegy 70 úti cél felé - írja a Bloomberg.

Az Abu-Dzabi-i székhelyű állami légitársaság március 6-tól korlátozott menetrenddel tervezi a menetrendszerinti járatok újraindítását.

Az első járatok Európába, Indiába, az Egyesült Államokba és a Közel-Kelet több pontjára – köztük Rijádba és Tel-Avivba – közlekednek.

A társaság közölte, hogy a menetrend a regionális légtérviszonyoktól függően változhat, így nem minden célállomásra közlekednek majd napi rendszerességgel.

Az Emírségeket továbbra is iráni fenyegetés sújtja. Pénteken az Abu-Dzabi-i repülőtéren a személyzet óvóhelyre kísérte az utasokat, miután rakétariadó jelzés érkezett a telefonjaikra. A mentesítő és a menetrend szerinti járatokra várakozó utasokat az üvegtetős területektől távolabb irányították. Néhány perc múlva azonban visszatérhettek a beszállókapukhoz.

Még több Üzlet

Újra felbukkant Magyarországon a veszélyes vírus

Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban

Vasárnap az Abu-Dzabi-i repülőtér közölte, hogy egy éjszakai iráni drón elfogása során egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A világ legforgalmasabb nemzetközi légi csomópontjaként számon tartott dubaji repülőtéren az egyik terminálépület megrongálódott, és négy alkalmazott sérülést szenvedett. Kuvait és Bahrein repülőtereit szintén támadás érte.

Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat hoz létre, amelyek óránként akár 48 járat közlekedését is lehetővé teszik.

A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága, az Emirates szintén szűkített menetrenddel működik. Ezt a gyakorlatot a kereskedelmi repülésre biztonságosnak minősített légtér részleges megnyitása óta alkalmazzák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility