Váratlan bejelentést tett a Samsung: még idén bemutathat egy új okoseszközt
Portfolio
A Samsung hamarosan belép az okosszemüvegek piacára, a vállalat egyik vezető tisztségviselője a héten lezajlott barcelonai MWC-n azt is elárulta, hogy az új eszköz beépített kamerával rendelkezik majd, és egy okostelefonhoz kapcsolódva fog működni - írta a Cnbc.
A Samsung most először osztott meg részleteket a készülő okosszemüvegről. A cég mobilüzletágának vezetője elmondta, hogy

a kamera a felhasználó szemmagasságában kap helyet, a rögzített adatokat pedig a párosított okostelefon dolgozza majd fel.

A mesterséges intelligencia kulcsszerepet kap a működésben. A vezető hangsúlyozta, hogy az AI-nak pontosan értenie kell, merre néz a felhasználó, hiszen csak így tud releváns információkat szolgáltatni.

Az okosszemüvegek piacán jelenleg a Meta Ray-Ban eszköze az abszolút piacvezető. A Counterpoint Research adatai szerint a vállalat 82 százalékos globális piaci részesedéssel rendelkezik. A Samsungon kívül a kínai Alibaba és az Xreal is megpróbálja felvenni a versenyt az amerikai közösségimédia-óriással.

A Samsung 2023 óta dolgozik együtt a Qualcomm-mal és a Google-lal. A partnerség célja a kiterjesztett valóság (XR) technológiáját kiszolgáló operációs rendszerek, chipek és hardverek fejlesztése. Az együttműködés első gyümölcse a tavaly piacra dobott Galaxy XR headset volt, amely a Google Android XR operációs rendszerére épült. A Qualcomm vezérigazgatója már korábban egyértelművé tette, hogy a végső cél egy okosszemüveg megalkotása.

Arra a kérdésre, hogy az új eszköz kap-e beépített kijelzőt, Kim nem adott egyértelmű választ. Megjegyezte azonban, hogy a Samsung más termékei, például az okosórák és az okostelefonok rendelkezésre állnak, ha a felhasználónak képernyőre van szüksége. A hagyományos headsetekről úgy vélekedett, hogy bár a piacon maradnak, valószínűleg sosem válnak igazi tömegtermékké. Ezzel szemben a szemüveg formátum sokkal szélesebb közönséget képes megszólítani.

A Samsung célkitűzése, hogy még az idén előálljon egy bemutatható termékkel.

Ezt a Qualcomm vezére is megerősítette, és hozzátette, hogy az okosszemüveg ideális platformot jelent az AI-alkalmazások számára, amelyek képesek önállóan feladatokat elvégezni a felhasználó helyett. A Qualcomm vezérigazgatója az okosszemüvegek jelenlegi helyzetét az okostelefonok korai korszakához hasonlította, amikor még alig álltak rendelkezésre szoftverek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

