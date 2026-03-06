  • Megjelenítés
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Üzlet

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Katar, a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) termelője ezen a héten vis maior helyzetet volt kénytelen hirdetni. Ennek oka, hogy iráni dróntámadás érte a Rász Laffán létesítményt, az ország legnagyobb LNG-feldolgozó üzemét.

Szaad al-Kaabi energiaügyi miniszter, a QatarEnergy vezérigazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva közölte: még ha a háború azonnal véget is érne, hetek vagy akár hónapok kellenének a szállítások normalizálásához.

A miniszter szerint a többi Öböl menti exportőr is napokon belül kénytelen lesz vis maior helyzetet hirdetni.

"Ha nem teszik meg, előbb-utóbb jogi felelősséggel tartoznak a szerződéses kötelezettségeikért" - mondta. Bár Katar gázexportjának csak kis része irányul Európába, a kontinens is súlyosan megérzi majd a helyzetet. Ennek az az oka, hogy az ázsiai vevők egyszerűen túllicitálják az európaiakat a piacon elérhető készletekért.

Még több Üzlet

Újra felbukkant Magyarországon a veszélyes vírus

Csúcson az olajár, jelentett az OTP - Mi a helyzet a tőzsdéken?

Stratégiai kiskereskedelmi portfóliót vásárolt a Shopper Park Plus Lengyelországban

Al-Kaabi előrejelzése szerint ha a hajóforgalom két-három hétig akadályozott marad a Hormuzi-szoroson, a nyersolaj ára elérheti a hordónkénti 150 dollárt.

Ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és gázszállításainak ötöde.

Ez tönkre fogja tenni a világazdaságot

– mondta a katari miniszter. Hozzátéve, hogy „ha ez a háború néhány hétig folytatódik, az hatással lesz a világ GDP-jének növekedésére. Az energiaárak mindenhol emelkedni fognak. Bizonyos termékekből hiány lesz, és láncreakciót fog kiváltani, hogy a gyárak nem tudnak szállítani.”

A gáz ára eközben a 40 dollár/MMBtu (117 euró/MWh) szintet is megütheti, ami közel négyszerese a háború előtti értéknek.

A Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael szombaton megindította az Irán elleni támadást. Legalább tíz hajót találat ért, a szállítmánybiztosítási díjak az egekbe szöktek, a hajótulajdonosok pedig nem hajlandók kockáztatni a flottájukat. Donald Trump amerikai elnök közölte: az amerikai haditengerészet kísérni fogja a hajókat a szoroson át, emellett kiegészítő biztosítást ajánlott a hajózási társaságoknak. Al-Kaabi szerint azonban a mindössze 24 mérföld széles, az iráni partvidék mentén húzódó szorosban a háború alatt továbbra is túl veszélyes az áthaladás. "A hajótulajdonosok többsége úgy látja, hogy így csak még nagyobb célponttá válnának" - fogalmazott a miniszter.

Katar 30 milliárd dolláros bővítési programja is késést szenvedhet. A beruházás célja az Északi-mező termelési kapacitásának évi 77 millió tonnáról 126 millió tonnára történő növelése 2027-re. Az első ütem termelésének az idei harmadik negyedévben kellett volna elindulnia. A miniszter közölte: a termelés mindaddig nem áll helyre, amíg a katonai vezetés nem jelzi a hadműveletek teljes megszűnését. Az újraindítás után szintén komoly logisztikai nehézségekre számítanak. A katari 128 tartályhajós flottából mindössze hat-hét darab áll rendelkezésre, a többi szétszóródott a világ tengeri útvonalain.

Az olaj ára emelkedik ma, a brent 86,9 dolláron, 1,7 százalékos pluszban,

a WTI 84 dollár felett, 3,6 százalékos pluszban áll.

wtiuj

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
Majdnem 800 pontot esett a Dow, 80 dollár fölé lépett egy időre az olaj
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility