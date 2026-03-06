Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

Katar, a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) termelője ezen a héten vis maior helyzetet volt kénytelen hirdetni. Ennek oka, hogy iráni dróntámadás érte a Rász Laffán létesítményt, az ország legnagyobb LNG-feldolgozó üzemét.
Szaad al-Kaabi energiaügyi miniszter, a QatarEnergy vezérigazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva közölte: még ha a háború azonnal véget is érne, hetek vagy akár hónapok kellenének a szállítások normalizálásához.
A miniszter szerint a többi Öböl menti exportőr is napokon belül kénytelen lesz vis maior helyzetet hirdetni.
"Ha nem teszik meg, előbb-utóbb jogi felelősséggel tartoznak a szerződéses kötelezettségeikért" - mondta. Bár Katar gázexportjának csak kis része irányul Európába, a kontinens is súlyosan megérzi majd a helyzetet. Ennek az az oka, hogy az ázsiai vevők egyszerűen túllicitálják az európaiakat a piacon elérhető készletekért.
Al-Kaabi előrejelzése szerint ha a hajóforgalom két-három hétig akadályozott marad a Hormuzi-szoroson, a nyersolaj ára elérheti a hordónkénti 150 dollárt.
Ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és gázszállításainak ötöde.
Ez tönkre fogja tenni a világazdaságot
– mondta a katari miniszter. Hozzátéve, hogy „ha ez a háború néhány hétig folytatódik, az hatással lesz a világ GDP-jének növekedésére. Az energiaárak mindenhol emelkedni fognak. Bizonyos termékekből hiány lesz, és láncreakciót fog kiváltani, hogy a gyárak nem tudnak szállítani.”
A gáz ára eközben a 40 dollár/MMBtu (117 euró/MWh) szintet is megütheti, ami közel négyszerese a háború előtti értéknek.
A Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael szombaton megindította az Irán elleni támadást. Legalább tíz hajót találat ért, a szállítmánybiztosítási díjak az egekbe szöktek, a hajótulajdonosok pedig nem hajlandók kockáztatni a flottájukat. Donald Trump amerikai elnök közölte: az amerikai haditengerészet kísérni fogja a hajókat a szoroson át, emellett kiegészítő biztosítást ajánlott a hajózási társaságoknak. Al-Kaabi szerint azonban a mindössze 24 mérföld széles, az iráni partvidék mentén húzódó szorosban a háború alatt továbbra is túl veszélyes az áthaladás. "A hajótulajdonosok többsége úgy látja, hogy így csak még nagyobb célponttá válnának" - fogalmazott a miniszter.
Katar 30 milliárd dolláros bővítési programja is késést szenvedhet. A beruházás célja az Északi-mező termelési kapacitásának évi 77 millió tonnáról 126 millió tonnára történő növelése 2027-re. Az első ütem termelésének az idei harmadik negyedévben kellett volna elindulnia. A miniszter közölte: a termelés mindaddig nem áll helyre, amíg a katonai vezetés nem jelzi a hadműveletek teljes megszűnését. Az újraindítás után szintén komoly logisztikai nehézségekre számítanak. A katari 128 tartályhajós flottából mindössze hat-hét darab áll rendelkezésre, a többi szétszóródott a világ tengeri útvonalain.
Az olaj ára emelkedik ma, a brent 86,9 dolláron, 1,7 százalékos pluszban,
a WTI 84 dollár felett, 3,6 százalékos pluszban áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
