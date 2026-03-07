A márka, ami túl gyorsan lett túl drága

A Lululemon sokáig a növekedési részvények egyik mintapéldája volt: egy jógamárkából épített globális lifestyle-birodalmat a cég, miközben részvénye néhány év alatt több mint tízszeresére emelkedett. Az utóbbi időszakban azonban a történet megtört. A papír a csúcsához képest mintegy 60 százalékot zuhant, miközben lassul a növekedés, erősödik a verseny, és új kérdések merülnek fel a márka jövőjével kapcsolatban. A befektetők most azt próbálják eldönteni: egy túlreagált korrekció után vagyunk, vagy a Lululemon története valóban új szakaszba lépett.

A Lululemon Athletica története nem egyszerűen egy sportruházati márka sikersztorija, hanem annak az esete, amikor egy szűk réspiacból globális életmód-birodalom épül. A vállalat eredetileg a jógaközösségre fókuszált, technikai, magas minőségű női ruházattal. Nem divatmárkaként, hanem teljesítmény- és funkcionalitás-alapú brandként pozicionálta magát, prémium árazással.

A siker egyik kulcsa az volt, hogy a Lululemon jóval azelőtt ismerte fel az „athleisure” trendet, mielőtt az mainstreammé vált volna.

A sport és a hétköznapi öltözködés határainak elmosódása strukturális fogyasztói változást hozott: a kényelmes, technikai ruházat már nemcsak edzésre, hanem munkára, utazásra, sőt társas eseményekre is elfogadottá vált. A Lululemon ebben nem követő, hanem úttörő volt. Üzleti modellje szintén eltért a hagyományos sportszergyártókétól. A nagykereskedelmi terjeszkedés helyett a direkt értékesítésre épített: saját boltokkal és erős online jelenléttel kontrollálta a márkaélményt, az árazást és a készletmenedzsmentet. Ez lehetővé tette a kiemelkedően magas bruttó marzsot és az erős közösségépítést, a boltok gyakran közösségi térként is működtek, edzőkkel és helyi eseményekkel.