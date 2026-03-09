Az MNB megújította a zöld banki ajánlását

A bankrendszer kulcsszerepet játszik a gazdaság karbonsemleges átállásában, miközben működését jelentősen érintik a fenntarthatósági kockázatok - elengedhetetlen ezért az ESG tényezők megfelelő beépítése a vállalatirányításba és a kockázatkezelésbe. A Magyar Nemzeti Bank megújította zöld banki ajánlását, átültetve az Európai Bankhatóság ESG-kockázatok kezeléséről szóló iránymutatását, ám megtartva több, az uniós követelményeken túlmutató hazai elvárást is.
Az új ajánlás a hazai hitelintézetek mellett a harmadik országbeli hitelintézeti fióktelepekre és hitelintézeti engedélyre kötelezett befektetési szolgáltatókra vonatkozik.
Időbeli hatályát tekintve két lépcsős: 2026. július 1-jétől a nagyméretű, összetett intézmények kerülnek be az ernyője alá, míg 2027. január 1-jétől az ajánlás hatálya alá tartozó többi piaci szereplő vonatkozásában is életbe lépnek a zöld banki ajánlásban rögzített felügyeleti elvárások.
Az intézményeknek a megújított ajánlás alkalmazása során működésüket és döntéshozatali folyamataikat az átalakult szabályozói környezethez kell igazítaniuk. Ennek középpontjában a környezeti, társadalmi és vállalatirányításikockázatok következetes és a működésbe integrált kezelése áll. A cél, hogy a fenntarthatósági szempontok a pénzügyi rendszer működésében mérhetően érvényesüljenek, és a bankrendszer érdemben támogassa a zöld átállást, valamint a hosszú távú pénzügyi stabilitást.
Az ajánlás ennek érdekében gyakorlati segítséget nyújt megbízható vállalatirányítási és kockázatkezelési rendszerek kialakításához, amelyekkel az intézményeknek – a hazai hitelintézeti törvény idén január 11-től hatályos előírásaival összhangban – rendelkezniük kell. Elvárásai biztosítják, hogy az intézmények vezető testületei konkrét ütemezést, számszerűsíthető köztes célokat és mérföldköveket tartalmazó terveket alakítsanak ki az ESG kockázatok azonosítására, kezelésére és nyomon követésére. Mindezen rendszerek kiépítésének sarokköve, hogy az ESG-kockázatok lényegességi értékelése rendszeresen frissített és dokumentált módon beépüljön a belső tőkemegfelelés-értékelési eljárásba (ICAAP).
Címlapkép forrása: Shutterstock
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Az Európai Bizottság elnöke erős egyezséget harcolt ki
Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek
A Google és a Microsoft is célkeresztben.
Örömhír a lakásbérlőknek: lelassult a drágulás, Budapesten ismét csökkentek a bérleti díjak
Egy év alatt országosan és a fővárosban is 5,4 százalék volt a drágulás.
Új útvonalakon szállítják a készpénzt Ukrajnába, a magyar ügy után léptek a bankok
Több bank az ukrán jegybanktól szerzi be a szükséges készpénzt.
Kijöttek a várva várt számok, erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyarországon
Ennek nem mindenki fog örülni.
Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon
Nem tágít a magyar kormány.
Bejelentette Trump kulcsembere: itt van a fordulat, amire mindenki várt - Hamarosan vége lehet a háborúnak Ukrajnában
Már mindkét fél belefáradt a háborúba, hamarosan remélhetőleg vége.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.