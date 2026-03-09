Egy hét múlva együtt a biztosítóvezérek! - Ez most a 10 legforróbb trend a szektorban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Biztosítás 2026 A pénzügyi szektor minden szereplője számára tartogathat érdekes információkat a Biztosítás 2026 konferencia.

Március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciánkon az alábbi hét szekcióval és programponttal várjuk a szakmai közönséget, legyen szó biztosítók, közvetítők vagy beszállítóik felső- és középvezetőiről:

1. szekció: Szabályozói elvárások és biztosítói jövőkép 2026-ban

2.A szekció : Értékesítési modellek, együttműködések jelene és jövője

2.B szekció: Vagyonbiztosítási helyzetértékelés: fókuszban a harmadik lakásbiztosítási kampány

3.A szekció: AI és (hiper)perszonalizáció a biztosítási piacon

3.B szekció: Szabályozási aktualitások a személybiztosítások területén, különös tekintettel a hitelfedezeti és az etikus 2.0 életbiztosításokra

4. szekció: Lássunk a pályán az ügyfél szemével!

Bubble time – Pezsgős koccintás a hazai biztosítási piac vezetőivel

Az első szekcióban az állami szabályozók képviselői (Túri Anikó NGM-államtitkár és Sipos-Tompa Levente MNB-alelnök) mellett beszédet előadást tart többek között Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke is, bemutatva a szektor előtt álló legfontosabb kihívásokat, és értékelve a piaci folyamatokat. A szekciót a biztosítóvezérek hagyományos kerekasztal-beszélgetése zárja, idén az alábbi résztvevőkkel:

2025 végén megkérdeztük a nyolc legnagyobb egyedi díjbevétellel rendelkező biztosító első emberét, értékelje a mögöttünk álló évet, és adjon előrejelezést 2026-ra. Szavaik alapján az alábbi, 10 legfontosabb trend látszik kibontakozni a szektorban:

1. Mesterséges intelligencia: a hatékonyság új szintje

A mesterséges intelligencia (AI) 2026-ra kilépett a kísérleti fázisból, és a biztosítók alapműködésének részévé vált. A virtuális asszisztensek nemcsak az adminisztrációt segítik, hanem a kárrendezés gyorsaságát is forradalmasítják: az AI ma már képes fotók alapján felismerni a csonttöréseket vagy megbecsülni a gépjárműkárok mértékét, ami azonnali kifizetéseket tesz lehetővé.

2. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz

Az egyre gyakoribb és pusztítóbb időjárási anomáliák – mint a 2025-ös extrém júliusi viharok – új alapokra helyezték a kockázatkezelést. A szektor válasza a NatCat (természeti katasztrófa) modellek teljes újratervezése, amely lehetővé teszi az éghajlatváltozási kockázatok precízebb beárazását és a kárrendezési hálózatok felkészítését a tömeges kárbejelentésekre.

3. Az egészségbiztosítás mint ökoszisztéma

A szektor egyik legdinamikusabb ága az egészségbiztosítás, amely ma már nem csupán egy termék, hanem egy teljes szolgáltatási ökoszisztéma. A biztosítók a diagnosztikától a távgyógyításon át egészen a DNS-alapú szűrésekig kínálnak megoldásokat, célul tűzve ki, hogy ne csak a bajban legyenek jelen, hanem aktívan támogassák az ügyfelek prevenciós törekvéseit is.

4. Digitális „nyitott szívműtét”: az alaprendszerek cseréje

A gyorsaság záloga a technológiai alapok megújítása. Számos piaci szereplőnél zajlik a régi, úgynevezett „legacy” rendszerek cseréje, ami bár komoly beruházási terhet jelent, elengedhetetlen a valódi online ügyfélkiszolgáláshoz és a személyre szabott, rugalmas termékajánlatok gyors piaci bevezetéséhez.

5. Rugalmasság és élethosszig tartó partnerség

A fix, évtizedekre szóló konstrukciók helyét átvették a moduláris, bármikor módosítható biztosítások. A modern ügyfél elvárja, hogy a megtakarítási vagy lakásbiztosítása kövesse az éppen aktuális élethelyzetét (például egy költözést vagy jövedelemváltozást), így a biztosítók stratégiájának középpontjába a folyamatos, rugalmas alkalmazkodás került.

6. Fenntarthatóság és ESG a gyakorlatban

A környezettudatosság ma már a termékfejlesztési szempontok között is megjelenik. Az ESG-elvek integrálása nemcsak a vállalati működésben (például papírmentesség, energiatakarékos irodák) érhető tetten, hanem a biztosítási portfóliókban is, például a környezetbarát közlekedést támogató „zöld” casco konstrukciók formájában.

7. Telematika: biztosítás a viselkedés alapján

A telematikai megoldások új korszakot nyitottak a gépjármű-biztosítások terén. Az adatvezérelt modell lényege, hogy a biztosítók a tényleges vezetési stílus alapján tudnak egyedi kedvezményeket vagy plusz szolgáltatásokat nyújtani, ösztönözve ezzel a biztonságos közlekedést.

8. Szabályozási nyomás és élesedő árverseny

Az Etikus 2.0 elvárások és az adózási környezet változásai (például az extraprofit-adó hatásai) komoly kihívás elé állítják a profitabilitást. Ebben a környezetben a biztosítók kénytelenek a működési hatékonyságukat növelni, miközben az ügyfelek árérzékenysége miatt kíméletlen árverseny zajlik a nem-életbiztosítási piacon.

9. A hibrid értékesítési modell diadala

Bár a digitális csatornák szerepe nő, a biztosításközvetítés továbbra is bizalmi, emberközpontú üzlet marad. A trend a „hibrid” működés felé mutat: az ügynökök munkáját fejlett CRM-rendszerek és digitális felületek támogatják, így a személyes tanácsadás és a gyors online ügyintézés előnyei egyszerre érvényesülnek.

10. Harc a tehetségekért és a fiatalításért

A szektor egyik legnagyobb belső kihívása a munkaerő megtartása és a biztosítási szakma vonzóbbá tétele a fiatalabb generációk számára. A cégek ezért kiemelt figyelmet fordítanak a munkáltatói márkára (Employer Branding), a hibrid munkavégzés finomhangolására és a folyamatos készségfejlesztésre, hogy versenyképesek maradjanak a munkaerőpiacon.

