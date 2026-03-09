  • Megjelenítés
Elszállt az olajár, esnek az európai piacok, szakad az OTP
Üzlet

Elszállt az olajár, esnek az európai piacok, szakad az OTP

Portfolio
Elszállt az olajár hétfő reggelre az olajár, az ázsiai tőzsdéken jelentős eséseket látni, a Nikkei több mint 5 százalékot zuhant, Dél-Koreában még a kereskedést is fel kellett függeszteni 20 percre és Európában is komoly mínuszokkal indul a nap. Az olajár emelkedését és a tőzsdei esést mérsékelte, hogy Szaúd-Arábia szokatlan módon, spot piaci tendereken kezdett nyersolajat kínálni, enyhítve a kínálat szűkösségével kapcsolatos félelmeket, miközben a G7-ek pénzügyminiszterei hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. A magyar tőzsdén csökkenéssel indul a kereskedés, az OTP több mint 4 százalékot esett a nyitást követő percekben.
Megosztás

Nagy esések Európában

A vezető nyugat-európai tőzsdéken 2 százalékot meghaladó esésekkel indul a nap, a DAX 2,7 százalékot, a CAC-40 szintén 2,7 százalékot esett, a Stoxx 600 2,4 százalékkal, míg az FTSE-100 1,8 százalékkal került lejjebb.

Megosztás

Nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Masszív eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, miután a vezető nyugat-európai indexek is 2 százalék feletti csökkenésekkel kezdik a hetet, a blue chipek közül az OTP-t ütötték meg a leginkább a budapesti parketten.

Tovább a cikkhez
Nagy eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Megosztás

Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?

A gyakran elhangzó kérdésre a válasz: „eredetileg nem”. Az idő haladtával viszont az iráni akció egyre több eleme a balul elsült iraki háborút idézi fel. Méghozzá potenciálisan sokkal súlyosabb következményekkel. Emlékeztetőül: az iraki háború annak iskolapéldája immár huszonegynéhány éve, hogy egy hamis okok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított invázió, rezsimváltó céllal és demokrácia-export jelszó alatt, véres polgárháborúba sodort egy országot, ahol ezáltal szárba szökhetett az Iszlám Állam terrorszervezet – mindezt több ezer amerikai katona halálának árán és körülbelül 2 ezer milliárd dollár költséggel.

Tovább a cikkhez
Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?
Megosztás

Szakad az OTP

Az OTP már töb bmint 5 százalékos mínuszban áll, a többi blue chip is esik, a Richter 1,3 százalékot, a Magyar Telekom 1,2 százalékot esett, míg a Mol közel a pénteki záróértékén tartózkodik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A BUX már 3 százalékos mínuszban áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

BUX: -0,5%

Fél százalékos csökkenéssel kezdi a napot a BUX index, a blue chipek közül az OTP esik a legnagyobbat a nyitásban, 4 százalékos mínuszban áll, míg a Mol kismértékben emelkedik.

Megosztás

Esnek a nemesfémek is

A nemesfémeket sem kímélik ma reggel a dollár erősödése közepette, az arany 1,1 százalékot, az ezüst 1,2 százalékot, a réz 1,1 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Nagyon csúnya, ami a japán tőzsdén történik

A japán Nikkei index hétfőn több mint öt százalékot zuhant, és egyhavi mélypontra süllyedt, miután az olajárak megugrása felerősítette a befektetőkben az inflációval és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmeket.

Tovább a cikkhez
Nagyon csúnya, ami a japán tőzsdén történik
Megosztás

Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia állami olajvállalata, a Saudi Aramco rendkívüli azonnali piaci tendereken kínál nyersolajat, miután a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a hagyományos Perzsa-öböl menti szállítási útvonalak használhatatlanná váltak - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia
Megosztás

Váratlanul kilőtt a kínai infláció

Kínában 2023 januárja óta legmagasabbra emelkedett az éves infláció februárban a statisztikai hivatal hétfői közlése szerint.

Tovább a cikkhez
Váratlanul kilőtt a kínai infláció
Megosztás

Akkorát esett a dél-koreai tőzsde, hogy a kereskedést is felfüggesztették

Az eseményekre a legérzékenyebben reagáló dél-koreai tőzsde zuhan valóságos zuhanást mutat a mai kereskedésben, a Kospi több mint 6 százalékos mínuszban áll, de járt 8 százalékos mínuszban is, a kereskedést 20 perce fel is függesztették napközben.  

kospi

A nagy dél-koreai ipari vállalatok közül a Samsung Electronics 8 százalékot, az SK Hynix pedig több mint 10 százalékot zuhant.

samsung
Megosztás

Mi történik a világ tőzsdéin? Nagy mozgásokMi várható makrofronton?

Nagy mozgások

  • A közel-keleti háború nem csitul, az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. 
  • Az olajpiacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán már egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést egyes mezőin, mivel a nyersolaj feltorlódott a Perzsa-öbölben, a tárolókapacitások pedig kimerülőben vannak. Az olajár nagyot emelkedett, a hajnali órákban több mint 20 százalékos pluszban állt,

    jelenleg a WTI 105,7 dolláron, 16 százalékos pluszban, a brent pedig 108,5 dolláron, 17 százalékos pluszban tartózkodik.

wtiolaj
  • Masszív eséseket látunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken, a Nikkei 5,2 százalékot zuhant, a hongkongi Hang Seng 1,6 százalékot esett, a Shanghai Composite 0,7 százalékot veszített értékéből.
nikkei
  • Nagy esésekkel nyithatnak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 2,7 százalékkal, a CAC-40 2,3 százalékkal csökkenhet a határidős indexek állása alapján.
  • Az amerikai határidős indexek jelentős mínuszokat jeleznek előre a nyitásra, a Dow futures 820 pontos, 1,7 százalékos mínuszban áll, az S&P 500 futures 1,5 százalékos, a Nasdaq 1,6 százalékos csökkenésnél jár.

Mi várható makrofronton?

Bár elsősorban a közel-keleti hírek lesznek a fókuszban, érkeznek ma fontos makroadatok is. Hétfőn elsősorban kínai és német adatokra figyelhetnek a befektetők: hajnalban a kínai infláció érkezik, ami jelzi, mennyire sikerült stabilizálni a világ második legnagyobb gazdaságának árfolyamatait a gyenge belső kereslet után, mennyire enyhülhettek a deflációs kockázatok. Reggel Németországból az ipari rendelésállomány adata jelenik meg, amely az európai ipar rövid távú kilátásairól ad képet. Itthon a Magyar Nemzeti Bank publikálja a vállalkozások hitelállományáról és a bankrendszer prudenciális helyzetéről szóló statisztikákat, majd délelőtt az államháztartás februári egyenlegéről jelenik meg jelentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, Donald Trump ugyanakkor korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és beszámolók szerint "nem boldog". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Csak Bahreinben 32 sebesültről tudni. A Fehér Ház a jövőben nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését, de akár a sorozást sem, miközben Donald Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Tovább a cikkhez
Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Megosztás

Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.

Tovább a cikkhez
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki
Megosztás

Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár

Az Irán ellen elindult újabb amerikai–izraeli háború sokkjaiból próbál meg feltápászkodni a világ a héten. Bár a legmeghatározóbbak a konfliktusban bekövetkező változások lehetnek, olyan piaci folyamatokra, adatközlésekre kell figyelnünk, amelyek könnyen teljesen megváltoztathatják a befektetéseink, valamint az elmúlt napokban nagyot gyengülő forint sorsát. Embert próbáló hét vár a befektetőkre, mutatjuk, mi lehet sorsfordító a piacokon!

Tovább a cikkhez
Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár
Megosztás

Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Ha lehet hinni az elemzőknek, akkor februárban 2016 ősze óta nem látott szintre eshetett vissza az infláció. A 2% alatti áremelkedés mellett elvileg folytathatná a megkezdett kamatcsökkentéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a közel-keleti helyzet és a forint utóbbi napokban látott zuhanása keresztülhúzhatja a terveket. A háború az energiaárakon és az árfolyamon keresztül is begyűrűzhet az inflációba hosszabb távon, de az elemzők többsége szerint egyelőre nehezen számszerűsíthető a hatás.

Tovább a cikkhez
Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel
Megosztás

Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot

Hatalmas, 20 százalék körüli áremelkedéseket láthatunk az olajpiacon a Brent és a West Texas Intermediate (WTI) esetében is, miután nem látszanak arra utaló jelek, hogy enyhülne a közel-keleti konfliktus. A feszültséget pedig tovább növeli, hogy Irán Ali Hamenei ajatollah fiát, Mojtabát nevezte ki új legfelsőbb vezetőnek. A kockázatkerülés ismét felerősödött, a dollár szárnyal, a forintot ütik, a tőzsdék esésben vannak a határidős indexek szerint. A forint kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon!

Tovább a cikkhez
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
Új szabályokat erőszakolna Európára Trump az amerikai energiadominancia nevében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility