Elszállt az olajár, esnek az európai piacok, szakad az OTP

Az eseményekre a legérzékenyebben reagáló dél-koreai tőzsde zuhan valóságos zuhanást mutat a mai kereskedésben, a Kospi több mint 6 százalékos mínuszban áll, de járt 8 százalékos mínuszban is, a kereskedést 20 perce fel is függesztették napközben.

A nagy dél-koreai ipari vállalatok közül a Samsung Electronics 8 százalékot, az SK Hynix pedig több mint 10 százalékot zuhant.