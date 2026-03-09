  • Megjelenítés
Hirtelen irányt váltottak a hatalmas tankerhajók - Mi folyik itt?
Hirtelen irányt váltottak a hatalmas tankerhajók - Mi folyik itt?

Portfolio
Az ázsiai energiavásárlók egyre kétségbeesettebben próbálják biztosítani az üzemanyag-szállítmányokat, miközben a közel-keleti háború immár a második hetébe lépett. A régió importőrei más térségek elől halásszák el a rakományokat, mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag járhatatlanná vált - írja a Bloomberg.

A Bloomberg hajókövetési adatai szerint az elmúlt napokban öt, dízelt és kerozint szállító tankerhajó is letért az eredeti, nyugati irányú útvonaláról, és Kelet-Ázsia felé vette az irányt. A szállítmányok közül három Indiából indult, a másik kettő pedig még a Hormuzi-szoros lezárása előtt hagyta el a Perzsa-öblöt.

Az irányváltások jól mutatják, hogy a világ legnagyobb energiaimportőr régióját különösen súlyosan érinti a közel-keleti konfliktus.

A Perzsa-öbölből származó kőolaj- és üzemanyag-szállítmányok kiesése komoly ellátási problémákat okoz.

Kína felszólította a finomítóit az export visszafogására, miközben az ázsiai kontinens töltőállomásainál már hosszú sorok alakultak ki.

Az üzemanyagárak az elmúlt napokban meredeken emelkedtek Ázsiában, mivel a nyersolajhiány miatt a térség finomítói csökkentették a kapacitáskihasználtságukat. Ezzel párhuzamosan a közel-keleti komplex finomítók is visszavágták a termelésüket, miután megteltek a tárolókapacitásaik. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes ázsiai üzemek még a háború kitörése előtt elkezdték a tervezett karbantartásokat. Mivel a finomítók a leállási tervekhez igazodva szerzik be a nyersolajat, most nem tudják egyik pillanatról a másikra növelni a kibocsátásukat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

