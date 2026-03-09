  • Megjelenítés
Ikonikus modell gyártását állítja le az Audi
Üzlet

Ikonikus modell gyártását állítja le az Audi

Portfolio
Több mint három évtized után az Audi leállítja zászlóshajójának, az A8-asnak a gyártását. Egyelőre nem tudni, lesz-e utódja a luxuslimuzinnak - jelentette a The Drive.

Az Audi megerősítette,

hogy Németországban már február 18-án lezárták az A8-as rendelésfelvételét.

Az Egyesült Államokban egyelőre még kapható a modell, de nem tisztázott, hogy pontosan meddig. A gyártó képviselője csupán annyit közölt, hogy az esetleges utódmodellről csak később osztanak meg részleteket. Ebből arra lehet következtetni, hogy a típus jövője jelenleg teljesen bizonytalan.

A negyedik generációs A8-as 2017 óta volt elérhető a márkakereskedésekben, és az Audi az utóbbi időben nem mutatta jelét a típus leváltásának. Korábban ugyan kilátásban volt egy új generációs modell, amely a 2021-es Grandsphere koncepcióautó sorozatgyártású változataként valósulhatott volna meg. Ez egy nagyméretű, teljesen elektromos hajtású limuzin lett volna, teljesen megújult formatervvel.

Ezt a tervet azonban az Audi végül félretette. A háttérben a Porsche döntése állhat, amely állítólag elhalasztotta a K1 kódnevű elektromos SUV fejlesztését. Az iparági hírek szerint a leendő A8-as éppen ennek a modellnek a platformjára épült volna. Az ingolstadti márka mindezt hivatalosan nem erősítette meg. Az viszont tény, hogy az e-mobilitási átállás körüli, az évtized eleje óta tartó bizonytalanságok szinte minden nagy autógyártó modellterveit felülírták.

Az A8-as így követi a Lexus LS sorsát, amely szintén közvetlen utódmodell nélkül távozott a kínálatból. Ezzel az Audi, legalábbis átmenetileg, jelentős lépéshátrányba kerülhet a luxuslimuzinok szegmensében a Mercedes-Benz S-osztállyal és a BMW 7-es sorozattal szemben. A vállalat ugyanis elveszítette azt a modellt, amely három évtizeden keresztül a márka csúcsát képviselte.

Címlapkép forrása: Â© Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

