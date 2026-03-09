Jócskán meglepte az elemzőket a CATL, kilőtt a cég profitja

A világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorait gyártó vállalata, a CATL az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló, 57,1 százalékos nettó nyereségnövekedést ért el 2025 negyedik negyedévében. Mindez az élesedő piaci verseny és az amerikai vizsgálódások ellenére sikerült a cégnek.

A kínai vállalat negyedik negyedéves nettó nyeresége 57,1 százalékkal 23,17 milliárd jüanra nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Ez az elmúlt két és fél év legerőteljesebb negyedéves növekedése.

Az elemzők az LSEG adatai alapján mindössze 40,9 százalékos emelkedésre számítottak.

Az árbevétel 36,6 százalékkal, 140,6 milliárd jüanra ugrott, ami szintén meghaladja a várt 23,8 százalékos bővülést. A teljes 2025-ös évet tekintve a nyereség 42,3 százalékkal nőtt, ami hároméves csúcsot jelent.

A CATL – amely többek között a Teslát, a Xiaomit és a Niót is ellátja akkumulátorokkal – tovább növelte globális piaci előnyét. Az SNE Research adatai szerint a világpiaci részesedése 38-ról 39,2 százalékra emelkedett, miközben legfőbb riválisa, a BYD részesedése 16,9-ről 16,4 százalékra csökkent.

A BYD ugyanakkor nem tétlenkedik. A múlt héten mutatták be az elmúlt hat év első jelentős akkumulátortechnológiai újítását, amely hideg időben is gyorstöltést ígér. Emellett 2026 végéig egy húszezer gyorstöltő állomásból álló hálózat kiépítését is bejelentették, amelyet energiatároló rendszerek támogatnak. Az elemzők szerint ez a lépés tovább növelheti az energiatároló akkumulátorok iránti keresletet.

A CATL energiatárolási üzletága szintén dinamikusan fejlődik. A lítium-ion energiatároló rendszerek globális piacán 30 százalékos részesedést értek el, miközben a kiszállítások volumene éves szinten 80 százalékkal ugrott meg. Az energiatárolásból származó bevétel a teljes árbevétel 14,7 százalékát tette ki a 2025-ös évben.

A jövedelmezőség terén ugyanakkor nyomás mutatkozik. Az elektromosautó-akkumulátorok és az energiatárolók bruttó haszonkulcsa egyaránt enyhén csökkent tavaly. A Csienhsziavo lítiumbányában augusztusban felfüggesztették a termelést a bányászati engedély lejárta, valamint a túlkapacitás elleni kormányzati fellépés miatt. Ez felhajtotta a kulcsfontosságú alapanyag árát, ami rontotta a vállalat árrését. A Citi elemzése szerint a bánya termelése várhatóan júniusban indulhat újra.

A CATL-nek az amerikai piacon is egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie. A múlt hónapban az amerikai képviselőház illetékes bizottságának elnöke nyilvánosan kérdőjelezte meg a Forddal kötött licencmegállapodás feltételeit és a technológiaátadás következményeit. Mindeközben a kínai autópiac – amely a világ legnagyobbja – a 2020-as pandémiás év óta a leggyengébb évét zárhatja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ