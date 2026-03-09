  • Megjelenítés
Megkongatták a vészharangot: repülők ezrei állhatnak le, tömeges csőd fenyegeti a légitársaságokat az iráni háború miatt
Megkongatták a vészharangot: repülők ezrei állhatnak le, tömeges csőd fenyegeti a légitársaságokat az iráni háború miatt

Az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán meredeken emelkedtek az olajárak, a légitársaságok részvényei zuhanni kezdtek, a repülőjegyek ára pedig az egekbe szökött. Egyes elemzők szerint a helyzet elhúzódása akár tömeges gépleállításokhoz és a légitársaságok csődjéhez is vezethet - írja a Reuters.

A brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn átmenetileg közel 30 százalékos pluszban is állt, bár azóta mérséklődött az emelkedés, még mindig 100 dollár felett jár, ami mögött a kínálat szűkülése, valamint a szállítási útvonalak tartós fennakadásától való félelem áll.

A drágulás a fogyasztókat is közvetlenül elérte. A Google Flights adatai szerint egy közvetlen szöuli–londoni repülőjegy ára a Korean Air Lines járatán egyetlen hét alatt 564 dollárról 4359 dollárra ugrott.

A légitársaságok számára a munkaerő után az üzemanyag jelenti a második legnagyobb kiadási tételt, ami jellemzően a működési költségek ötödét-negyedét teszi ki. Bár több ázsiai és európai légitársaság rendelkezik üzemanyagár-fedezeti ügyletekkel, az amerikai társaságok többsége az elmúlt két évtizedben felhagyott ezzel a gyakorlattal.

Szubhasz Menon, az Ázsiai-Csendes-óceáni Légitársaságok Szövetségének vezetője komoly veszélyekre figyelmeztetett. Elmondása szerint a nyersolaj 20 százalékos drágulása esetén a kerozin ára a szűkös kínálat miatt ennél jóval nagyobb mértékben emelkedik.

Ehhez ráadásul még hozzáadódnak a légterek lezárása miatti hosszabb útvonalak okozta többletköltségek is.

A Deutsche Bank szakértői szerint ha rövid távon nem enyhül a válság, a légitársaságok világszerte több ezer repülőgép leállítására kényszerülhetnek, a pénzügyileg leggyengébb fuvarozók pedig akár be is szüntethetik a működésüket. Párhuzamként a 2005-ös Katrina és Rita hurrikánokat említették, ekkor a kerozinárak hasonlóan megugortak, aminek következtében a Delta és a Northwest légitársaság is csődvédelmet kért.

A Cirium légiközlekedési adatszolgáltató szerint február 28., azaz az amerikai–izraeli–iráni háború kezdete, valamint március 8. között több mint 37 ezer közel-keleti járatot töröltek. A légitársaságok kénytelenek átirányítani a gépeiket, többletüzemanyagot tankolni, illetve további leszállásokat beiktatni az útvonalaikba.

Az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad együttesen az Európa és Ázsia közötti utasforgalom mintegy harmadát bonyolítja le, emellett az Európa és Ausztrália, illetve Új-Zéland közötti forgalomnak több mint a fele is hozzájuk kötődik.

Forrás: Reuters

