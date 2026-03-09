Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát

Az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül zajló, tíz napig tartó licit legértékesebb tétele a fővárosi, 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár.

Ezt az ingatlant önmagában 9,5 milliárd forintra értékeltek.

A mintegy 10,3 milliárd forintos újpesti ingatlanegyüttesnek azonban további elemei is vannak. Ide tartozik egy másfél hektáros ipartelep 650 millióért, egy háromezer négyzetméteres sportcsarnok 73 millióért, valamint egy 50 millió forintot érő magánút is. Ezzel párhuzamosan új gazdát keresnek a nagykanizsai, 36 hektáros iparterületnek is. Ezen a telken üzem, raktár és sporttelep egyaránt található. Bár a felszámolási eljárás során korábban is keltek el gyáregységek és ipari berendezések, a most meghirdetett ingatlanok az értéküket tekintve abszolút kiemelkedőek.

A Tungsram egykor az egyik legismertebb magyar világmárka volt. Bukását elsősorban a lassú piaci alkalmazkodás okozta. A korábban az amerikai GE-csoporthoz tartozó, majd 2018-ban német-magyar tulajdonba került vállalat sokáig a hagyományos izzók gyártására támaszkodott. Az innovatívabb termékekre való átállást túl későn kezdték meg. A cég helyzetét a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai is súlyosbították. Bár állami segítséget is kaptak, ez már nem mentette meg a vállalatot. A folyamatot végül az pecsételte meg, hogy a cégnek korábban tízmilliárdos nagyságrendű hitelt nyújtó állami Eximbank azonnali beszedési megbízást, azaz inkasszót nyújtott be a Tungsram ellen.

A pénzügyi összeomlás drasztikus csoportos létszámleépítéshez vezetett. A vállalat 2022 tavaszán a háromezer fős állományából több mint 1600 embert küldött el, az év végére pedig a maradék dolgozójától is megvált.

A hivatalos felszámolási eljárás 2023 februárjában indult el. A cég vagyonát azóta darabokban értékesítik. Sokatmondó azonban, hogy míg a fizikai vagyonelemek iránt van kereslet, magát a Tungsram védjegyet többszöri próbálkozás és folyamatos árcsökkentés ellenére sem tudta még eladni a felszámoló.

Címlapkép forrása: Shutterstock