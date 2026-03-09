  • Megjelenítés
Nagyon csúnya, ami a japán tőzsdén történik
A japán Nikkei index hétfőn több mint öt százalékot zuhant, és egyhavi mélypontra süllyedt, miután az olajárak megugrása felerősítette a befektetőkben az inflációval és a gazdasági lassulással kapcsolatos félelmeket.

A Nikkei 5,2 százalékos eséssel 52 728,72 ponton zárt, ami február 2-a óta a legalacsonyabb záróérték. Ezzel párhuzamosan a szélesebb merítésű Topix index 3,8 százalékot veszített, és 3575,84 pontra csúszott vissza. A Nikkei határidős jegyzései a kereskedés során 7,8 százalékot is estek, megközelítve azt a szintet, amelynél a tőzsde automatikusan felfüggeszthette volna a kereskedést.

Mindössze két héttel ezelőtt mindkét index történelmi csúcsot ért el, amit Takaicsi Szanae miniszterelnök gazdaságélénkítő intézkedései, valamint a mesterséges intelligencia által fűtött rali táplálta. De a közel-keleti konfliktus eszkalálódása a japán tőzsdén is megütötte.

Az olajárak hétfőn több mint 25 százalékos pluszban is jártak, 2022 közepe óta nem látott szintre értek, miután a piaci szereplők a szállítási útvonalak tartós fennakadásától tartanak az amerikai-izraeli-iráni háború miatt. Az olaj hordónkénti ára átlépte a 100 dolláros lélektani határt. A piaci szereplők elsősorban attól tartanak, hogy az olajárak tartós emelkedése érdemben rontani fogja a vállalati eredményeket.

A félvezetőipari részvények különösen megsínylették a hangulatromlást:

az Advantest papírjai 11, míg a Tokyo Electron részvényei közel 7 százalékot veszítettek értékükből. A bankszektorban a Mitsubishi UFJ Financial Group és a Sumitomo Mitsui Financial Group egyaránt több mint 3 százalékos mínuszban zárt ma. A tokiói tőzsde mind a 33 ágazati alindexe csökkenéssel fejezte be a napot. Közülük a színesfémipar mutatója teljesített a leggyengébben, amely 8,38 százalékot esett.

nikkei0309

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

