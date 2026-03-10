50 ezer fős leépítés jön a Volkswagennél

Oliver Blume vezérigazgató az éves jelentésben közölte a részvényesekkel, hogy a leépítések az egész konszernt érintik, beleértve az Audi és a Porsche márkákat is.

A konszern korábban már megállapodott a szakszervezetekkel több mint 35 ezer munkahely szociálisan felelős megszüntetéséről 2030-ig, mintegy 15 milliárd eurós költségmegtakarítás érdekében.

A most bejelentett, 50 ezres leépítési terv ezt a korábbi megállapodást jelentősen meghaladja.

A Volkswagen üzemi eredménye 2025-ben közel a felére csökkent. A cégek egyszerre terhelik az amerikai importvámok, a kínai gyártók egyre élesebb versenye, valamint az elektromos autókra való átállás magas szerkezetátalakítási költségei, amelyek együtt sarokba szorították Európa legnagyobb autógyártóját. A Volkswagen különösen sokat veszített a kínai piacon, mivel a helyi márkák nemcsak otthon, hanem Európában is egyre nagyobb piaci részesedést harcolnak ki maguknak.

A Volkswagen 2026-ra 4–5,5 százalékos üzemi marzsot vetít előre, ami akár az idei 4,6 százalékos szint alá is süllyedhet. Arno Antlitz pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy a jelenlegi jövedelmezőség "hosszú távon nem fenntartható", ezért a következő hónapokban kíméletlen költségcsökkentésre lesz szükség.

