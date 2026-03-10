Aranyat ér, ha balesetet szenvedsz: már 700 ezren töltötték le az E-kárbejelentőt

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és tagbiztosítói 2019-ben fejlesztették ki az E-kárbejelentő mobilalkalmazást, amelyet indulása óta 709 975-en töltöttek le. A MABISZ és az Autós Nagykoalíció közös fellépést tervez annak érdekében, hogy a gépjárművezetők szélesebb körben megismerjék és használják az alkalmazást - közölte a MABISZ.

A tapasztalatok szerint a gépjárművezetők jelentős része csak baleset során találkozik a kárbejelentés folyamatával, ami stresszhelyzetben lassíthatja a döntéseket és növelheti a pontatlanság kockázatát. A papíralapú „kék-sárga” baleseti bejelentőt kiváltó digitális E-kárbejelentő

a MABISZ központi nyilvántartásához kapcsolódik.

Az E-kárbejelentőn a bejelentés képekkel és hangfájlokkal is kiegészíthető, ami bizonyos esetekben kiválthatja a kárszakértői szemlét és gyorsíthatja az ügyintézést. A rendszer a kitöltést követően automatikusan továbbítja a bejelentést a megfelelő biztosítótársaságnak, így a károkozónak nem kell azt személyesen vagy postai úton eljuttatnia.

Magánszemélyeknél a szerződő születési dátuma és a jármű rendszáma, jogi személyeknél a szerződő adószáma és a jármű rendszáma alapján a rendszer automatikusan kitölti a biztosítási szerződés adatait a járműre és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozóan.

Az alkalmazásban előre elmenthetők a járműre, a KGFB-szerződésre és a gépjárművezetőre vonatkozó adatok, amelyek később egy gombnyomással előhívhatók. Ez különösen hasznos lehet olyan háztartásokban, ahol több jármű van, vagy egy autót többen használnak. A rendszerben több jármű és több vezető adatai is rögzíthetők a biztosítási okmányokkal együtt.

A funkció flottakezelők számára is használható:

előre rögzíthetők a járművek adatai a gépjárművezetők készülékein, így baleset esetén azonnal elérhetők a szükséges információk. Ha a flottakezelő „további értesítendő félként” megad egy e-mail-címet, az alkalmazás őt is értesíti a káreseményről.

Előfordulhat, hogy a balesetben érintett felek csak a helyszínen töltik le az alkalmazást. Ilyenkor a rendszer a központi nyilvántartásból tölti be a biztosítási adatokat, így nincs szükség kézi adatkeresésre vagy okmányok felkutatására.

Az alkalmazáshoz demó oldal is tartozik a www.ekarbejelento.hu weboldalon, ahol a felhasználók lépésről lépésre kipróbálhatják a kárbejelentés folyamatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images