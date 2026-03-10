  • Megjelenítés
Jelentős előrelépés: befejezte rijekai finomítójának korszerűsítését az INA
Jelentős előrelépés: befejezte rijekai finomítójának korszerűsítését az INA

Az INA befejezte a Rijekai Finomító korszerűsítési projektjét. A modernizáció közel 700 millió euró értékű beruházással valósult meg, amely nemcsak az INA történetének legnagyobb egyedi beruházása, hanem a modern Horvátország egyik legnagyobb ipari befektetése is egyben – derül ki a Mol közleményéből.

A késleltetett kokszoló egység és a kapcsolódó létesítmények építésének befejezésével a Rijekai Finomító telepített feldolgozási kapacitása elérheti az évi négymillió tonna kőolajat, mivel mostantól többféle kőiolaj-típus, köztük nehezebb fajták feldolgozására is képes. A legfontosabb előrelépés a termelés optimalizálásában rejlik:

az új egység jelentősen magasabb kihozatalt biztosít azonos mennyiségű kőolajból.

A teljes termelésen belül a dízel aránya várhatóan mintegy 30 százalékkal nő, ami stratégiai jelentőségű a piac számára, különösen a horvátországi turisztikai főszezonban.

A termeléshez ezután nem lesz szükség vákuum gázolaj (VGO) importjára, amely az európai piacon túlnyomórészt orosz eredetű. Ez tovább javítja Horvátország energiabiztonságát és csökkenti az importált nyersanyagoktól való függőséget – olvasható a közleményben.

Az új egységek építéséhez több mint 10 ezer tonna acélt használtak fel, ami az Eiffel-torony acélszerkezetének közel másfélszerese. A projekt során 60 ezer köbméter beton került beépítésre, ami elegendő lenne egy közepes méretű futballstadion megépítéséhez.

A Rijekai Finomító modernizációja egy hosszú távú beruházási ciklus része, amelyben az INA és a Mol-csoport az elmúlt évtizedben több mint 1 milliárd eurót fektetett a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe.

Címlapkép forrása: Mol

