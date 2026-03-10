Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t

Javul a hangulat a nemzetközi piacokon, amiből a magyar tőzsde is kiveszi a részét. Itthon a blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 5 százalékot ugrott a nyitás után.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 2,8 százalékkal került feljebb, így jelenleg 123 800 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban optimista a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a 4iG teljesít

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ