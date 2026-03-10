Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden

A vezető európai értékpapírpiacok nagy indexemelkedéssel fejezték be a keddi kereskedést, az olajár csökkent, az arany ára emelkedett - írja az MTI.

A páneurópai STOXX 600 index 1,82 százalékkal került magasabbra.

Az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 2,68 százalékos erősödéssel fejezte be a kereskedést.

Londonban a FTSE 100 index 1,61 százalékkal emelkedett.

Frankfurtban a DAX 2,41 százalékos növekedéssel zárt.

Párizsban a CAC 40 index 1,79 százalékkal erősödött.

Milánóban a FTSE MIB 2,72 százalékos pluszban fejezte be a napot,

míg Madridban az IBEX 35 index 2,92 százalékkal került feljebb.

A nemzetközi befektetői hangulatot elsősorban a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos várakozások javulása támogatta. Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy az Irán elleni katonai művelet a vártnál gyorsabban halad, és akár hamarabb véget érhet a korábban jelzett négy-öt hetes időtávnál. A piacok számára megnyugtató jelzés volt az is, hogy Washington több lépést is fontolgat az energiaárak stabilizálására, köztük az orosz olajszankciók részleges enyhítését és stratégiai tartalékok felszabadítását. A G7 pénzügyminiszterei szintén jelezték, hogy szükség esetén készek olajat felszabadítani a stratégiai készletekből.