Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden
Komoly csapkodás volt a tőzsdéken kedden

Portfolio
Továbbra is nagy a volatilitás a közel-keleti háború miatt a piacokon, tegnap nagyot fordultak az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet a katonai konfliktus. Komoly csapkodást lehet látni az olaj piacán is, a WTI árfolyama tegnap napon belül 38 dollárt mozdult el az iráni háborús hírek nyomán - az árakra legutóbb Trump kommentjei helyeztek nyomást, miután az elnök a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés lehetséges átvételéről beszélt. A részvénypiacokon eközben a tegnapi Wall Street-i fordulat után megint hangulatjavulás látszik, Ázsiában jelentősen emelkedtek a tőzsdék, és Európában is megérkezett a felpattanás.
Geopolitikai hírek mozgatták a piacot

  • A Dow Jones index 47 706,5 ponton zárt, ami 0,07 százalékos csökkenést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 781,5 ponton fejezte be a napot, 0,21 százalékos mínuszban.
  • A Nasdaq index 22 697,1 ponton zárt, ami 0,01 százalékos emelkedést jelent.

A befektetői hangulatot az olajpiaci fejlemények is befolyásolták: az árak a hét eleji, Irán körüli feszültség miatti ugrás után visszaestek, miután a piac arra számított, hogy több ország is stratégiai készletek felszabadításával enyhítheti az ellátási kockázatokat. Közben ellentmondásos hírek érkeztek a Hormuzi-szoros biztonságáról és arról is, hogy Irán esetleg aknákat telepíthet a térségben, ami napközben szintén mozgatta a piacokat.

Elkezdték elaknásítani a Hormuzi szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte

Az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi szorost – írta meg a CBS.

Elkezdték elaknásítani a Hormuzi szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Enyhe emelkedésben az amerikai részvénypiacok

  • A Dow Jones index értéke 47 815 pont, ami 0,16 százalékos emelkedést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 797 ponton áll, ami 0,01 százalékos növekedésnek felel meg.
  • A Nasdaq index 22 739 ponton jár, ami 0,19 százalékos emelkedést jelent.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) legfrissebb havi jelentése szerint a Brent típusú kőolaj ára a következő két hónapban hordónként 95 dollár fölé emelkedhet az iráni konfliktus okozta kínálati zavarok miatt. Az év végére azonban a jegyzés 70 dollár környékére eshet vissza.

Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis
Erősödött Európa

A vezető európai értékpapírpiacok nagy indexemelkedéssel fejezték be a keddi kereskedést, az olajár csökkent, az arany ára emelkedett - írja az MTI.

A páneurópai STOXX 600 index 1,82 százalékkal került magasabbra.

Az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 2,68 százalékos erősödéssel fejezte be a kereskedést.

  • Londonban a FTSE 100 index 1,61 százalékkal emelkedett.
  • Frankfurtban a DAX 2,41 százalékos növekedéssel zárt.
  • Párizsban a CAC 40 index 1,79 százalékkal erősödött.
  • Milánóban a FTSE MIB 2,72 százalékos pluszban fejezte be a napot,
  • míg Madridban az IBEX 35 index 2,92 százalékkal került feljebb.

A nemzetközi befektetői hangulatot elsősorban a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos várakozások javulása támogatta. Donald Trump amerikai elnök egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy az Irán elleni katonai művelet a vártnál gyorsabban halad, és akár hamarabb véget érhet a korábban jelzett négy-öt hetes időtávnál. A piacok számára megnyugtató jelzés volt az is, hogy Washington több lépést is fontolgat az energiaárak stabilizálására, köztük az orosz olajszankciók részleges enyhítését és stratégiai tartalékok felszabadítását. A G7 pénzügyminiszterei szintén jelezték, hogy szükség esetén készek olajat felszabadítani a stratégiai készletekből.

Pluszba fordult a New York-i tőzsde

A New York-i tőzsdék kedden forgalmas kereskedés közepette fordultak pluszba. A közel-keleti konfliktus vártnál korábbi lezárásával kapcsolatos remények hatására ugyanis csökkent a nyersolaj ára, ami megnyugtatta a befektetőket - írja a Reuters.

A nyersolaj és a földgáz ára tovább távolodott a korábban elért, aggasztó 120 dolláros hordónkénti szinttől. Ez annak volt köszönhető, hogy Donald Trump elnök előző napi nyilatkozatában a korábban jelzett négy-öt hetes időtartamnál rövidebb konfliktusra utalt. A piaci szereplők ugyanakkor továbbra is árgus szemekkel figyelték az eszkaláció jeleit. Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök szerint az Irán elleni csapások intenzívebbé váltak, míg Teherán az olajblokád fenntartásával fenyegetőzött. A térség energiatermelői még nem állították helyre a teljes kapacitású kitermelést. Emellett a szállítási költségek várhatóan még egy ideig magasak maradnak.

  • A Dow Jones index jelenleg 47 976 ponton áll, ami 0,49 százalékos emelkedést jelent.
  • Az S&P 500 index 6 823 ponton jár, ami 0,40 százalékos növekedésnek felel meg.
  • A Nasdaq index értéke 22 843 pont, ami 0,65 százalékos emelkedést jelent.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Ezekben a részvényekben vannak most a legjobb lehetőségek

A közel-keleti események komoly felfordulást okoztak a piacokon, hétfő estére azonban Donald Trump bejelentését követően gyorsan enyhülni kezdtek a feszültségek, ami gyors felpattanást hozott a részvénypiacokon. Az elmúlt napok esése több papírt is kulcsfontosságú technikai szintekig taszított le, ezek közül mutatunk most két olyan részvényt, ahol komoly felpattanás is jöhet.

Ezekben a részvényekben vannak most a legjobb lehetőségek
Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Elképesztő mozgásokat hozott az iráni háború az olaj árfolyamában, a WTI és a brent a napokban a 100 dolláros lélektani határ felett is megfordult. Azt gondolnánk, hogy az olajár és az olajvállalatok részvényei erősen együtt mozognak, ugyanakkor az elmúlt napokban nem volt egyértelmű a kép, sőt, volt olyan papír, amelyik jelentősebb árfolyamesést mutatott, kérdés, hogy ezek most jó beszállási lehetőséget jelentenek-e. Bár a nagy amerikai olajóriások, mint az Exxon Mobil inkább drágának számítanak jelenleg az értékeltségi szintek alapján, találunk vonzóbb árazású papírokat a szektorban. Most három olyan részvényt mutatunk az olajiparhoz kapcsolódóan, amely a múlthoz képest kifejezetten olcsó most, és megnéztük azt is, hogy mit gondolnak az elemzők ezekről a részvényekről.

Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból
Az F1-ben indulna a BYD

A BYD, a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója vizsgálja a belépés lehetőségét a versenyautó-sportba – akár a Formula–1-be és a hosszútávú világbajnokságba is –, hogy globálisan erősítse márkaismertségét - számolt be a Bloomberg. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

Az F1-ben indulna a BYD
Mi lesz most a dollárral?

Az iráni háború az elmúlt hetekben átírta a dollár körüli teljes piaci történetet. Miközben korábban szinte mindenki a zöldhasú gyengülésére számított, a konfliktus, az olajsokk és a globális kockázatkerülés végül mégis felfelé lökte az amerikai devizát. Most azonban, hogy Donald Trump már a háború lezárásáról beszél, és nagy kérdés, hogy folytatódik-e a dollárerősödés, amit eddig láttunk.

Mi lesz most a dollárral?
Iránykeresés az USA-ban

Meglepően nyugodt nyitást láttunk az Egyesült Államokban, legalábbis ahhoz képest, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk. A Dow és az S&P 500 0,1 százalékos negatív elmozdulással kezdett, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedett. Donald Trump tegnapi kommentjei, miszerint az USA közel áll a háborús hadművelet lezárásához, megnyugtatta a piacokat. A befektetők azonban továbbra is a háborús híreket figyelik. Az olajár 90 dollár közelébe került, ledolgozva a korábbi esés egy részét.

P5HMegSm
Tőzsdére megy Bill Ackman befektetési cége

Bill Ackman, a Pershing Square Capital Management alapítója tőzsdére viszi befektetési vállalatát a New York-i Értéktőzsdén, amivel egy lépéssel közelebb kerül régi céljához: egy, a Warren Buffett-féle Berkshire Hathaway mintájára felépített, nyilvánosan jegyzett befektetési platform létrehozásához - írta meg a Cnbc.

Tőzsdére megy Bill Ackman befektetési cége
Kitart Európa lendülete, de az USA már rosszabbul néz ki

Az európai tőzsdék lendülete töretlen a délutáni kereskedésben annak ellenére, hogy amerikai társaik eséssel nyithatnak a határidős indexek alapján. A Stoxx 600 index 1,8 százalékos emelkedésben van. A befektetők továbbra is a háborús fejleményeket figyelik, az amerikai védelmi miniszter az imént épp arról beszélt, hogy a ma fogják végrehajtani az eddig legintenzívebb csapásokat.

ihgA6NoS
50 ezer fős leépítés jön a Volkswagennél

A Volkswagen 2030-ig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi Németországban, miközben az autógyártó óriás nyeresége 2016 óta nem látott mélypontra süllyedt - írta meg a BBC. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

50 ezer fős leépítés jön a Volkswagennél
Bankot vehet szomszédunkban a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam a bécsi tőzsdén

A Raiffeisen Bank International a tárgyalások utolsó szakaszába lépett a spanyol BBVA romániai leánybankja, a Garanti megvásárlásáról; az ügylet értéke mintegy 550 millió euró lehet - értesült a Bloomberg. A kiszemelt bank 3,4 milliárd euró körüli eszközállománya nagyjából ötöde a Raiffeisen meglévő romániai eszközállományának, az akvizícióval így is Románia harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.

Bankot vehet szomszédunkban a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam a bécsi tőzsdén
Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt

A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elszálló kerozinárak világszerte áremelésekre kényszerítik a légitársaságokat: az ausztrál Qantas és az Air New Zealand kedden jelentette be viteldíjainak emelését, miközben több ázsiai fuvarozó pótdíjak növelésével és menetrend-módosításokkal reagál.

Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt
Káosz és pusztítás: íme az informatikai trendkövetés stratégiai tévedése

A technológiai trend nem parancs, hanem iránytű. Vezetők sora követi el a hibát, hogy drága szoftverekkel és techtrendek szolgai másolásával “oldják meg” a vállalat problémáit. Pedig a technológiai FOMO döntések önmagukban nem válaszok a fundamentális kérdésekre. Ha üzleti stratégia és hozzá kapcsolódó vállalati kultúra nélkül reagál a vállalat egy új technológiára, innováció helyett csak pusztító és költséges szervezeti káoszt vásárol magának.  A trendhullámok tetején szörfözni szándékozó - közép-európai és köztük magyar - vállalatvezetők egyik leggyakoribb tévedése ugyanis, hogy a technológiai trendeket kötelező érvényű utasításként kezelik, miközben azok csupán piaci jelzések. A vezetői bizonytalanságot és a döntési űrt ömagában a technológia nem oldja meg. Cserébe felerősíti a működési hibákat.

Káosz és pusztítás: íme az informatikai trendkövetés stratégiai tévedése
Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!

Az elmúlt napok esése több hazai részvényt is vonzóbb szintekre nyomott le, a hétfő esti hangulatjavulással pedig egyre több helyen villannak fel a fordulós jelek. Egy magyar papír esetében ráadásul különösen érdekes a helyzet: az árfolyam egy olyan technikai zónába érkezett, amely az elmúlt időszakban már többször is megbízható fordulópontnak bizonyult. Megmutatjuk, melyik részvényről van szó, és miért figyelhetik most kiemelten a befektetők. 

Mutatunk egy magyar részvényt, amire most nagyon érdemes figyelni!
Rali a magyar tőzsdén

Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX 2,9 százalékos pluszban van, elsősorban az OTP ralijának köszönhetően, miután a bankpapír 5 százalékot erősödött. A blue chipek közül egyedül a Mol esik, az olajtársaság részvény 0,3 százalékkal került lejjebb az olajárak esésével párhuzamosan, miközben a Richter 2,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1 százalékot emelkedett.

VYe3zm3F
Robotokkal és 36 új modellel indít támadást a Renault

A Renault kedden bemutatta 2030-ig szóló új stratégiáját "FutuREady" néven: a terv 36 új modell piacra dobását ígéri, miközben a korábbi menedzsment több, túlzottan ambiciózus célkitűzését csendben félretették - írta meg a Lesechos.

Robotokkal és 36 új modellel indít támadást a Renault
Kemény éven van túl a Volkswagen, lefeleződött a profit

A Volkswagen nehéz évet zárt 2025-ben: üzemi eredménye több mint a felére esett, és a vállalat idénre is csak mérsékelt javulást vár, miközben az amerikai védővámok és a kínai piaci térvesztés továbbra is erős nyomás alatt tartják Európa legnagyobb autógyártóját.

Kemény éven van túl a Volkswagen, lefeleződött a profit
Rali

Felpattantak az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 2,1 százalékot emelkedett, a CAC 1,9 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 1,3 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze is feljebb került, egyaránt 2,6 százalékkal.

O9X19DJS
Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t

Javul a hangulat a nemzetközi piacokon, amiből a magyar tőzsde is kiveszi a részét. Itthon a blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 5 százalékot ugrott a nyitás után.

Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t
Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt

A Hormuzi-szoros tartós lezárása katasztrofális következményekkel járhat a világ olajpiacaira – figyelmeztetett a Saudi Aramco vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeinek ismertetésekor.

Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt
Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott

Gyengülő dollár és eső olajárak hajtották felfelé kedden az arany árfolyamát, miután Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus közeli lezárását valószínűsítette.

Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott
Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat

Nagy kilengést hozott a keddi kereskedés az olajpiacon, a jegyzések meredeken esnek, miután Donald Trump a közel-keleti konfliktus gyors lecsengéséről beszélt, ezzel átmenetileg enyhítve az ellátási félelmeket. A piac aggályai ugyanakkor továbbra sem tűntek el, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az iráni fenyegetések továbbra is komoly kockázatot jelentenek a globális energiaszállításokra.

Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat
Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit

A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin kiterjesztette a Gerresheimer csomagolóipari és orvostechnikai vállalat pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát, miután újabb bizonyítékokat talált számviteli szabályok megsértésére.

Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit
Felpattanás a piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékot eshet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,09 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar szemptonból a hét egyik legfontosabb adata érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a februári inflációs számot. Ez különösen érdekes lesz abból a szempontból, hogy még teljes egészében a háború kitörése előtti árfolyamatokat tükrözi, vagyis az olaj- és gázárak mostani megugrása még nem jelenik meg benne, de a hidegebb téli fűtési szezonról már képet adhat – noha a magyar kormány rezsitámogatásról is döntött. A befektetők ezért inkább azt próbálják majd kiolvasni az adatból, milyen inflációs pályán volt a magyar gazdaság a geopolitikai sokk előtt. Nemzetközi fronton ma Japán negyedik negyedéves GDP-adata és a gépipari rendelésállomány érkezik, míg Németország a februári külkereskedelmi statisztikát teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 740,8 0,5% -2,4% -4,8% -0,7% 11,5% 50,0%
S&P 500 6 795,99 0,8% -1,2% -2,4% -0,7% 17,8% 75,4%
Nasdaq 24 967,25 1,3% -0,1% -1,2% -1,1% 23,6% 95,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 728,72 -5,2% -9,2% -6,4% 4,7% 42,9% 81,6%
Hang Seng 25 408,46 -1,4% -2,5% -6,0% -0,9% 4,9% -11,7%
CSI 300 4 615,46 -1,0% -2,4% -2,2% -0,3% 17,0% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 409,37 -0,8% -5,0% -6,4% -4,4% 1,7% 62,1%
CAC 7 915,36 -1,0% -5,7% -4,9% -2,9% -2,5% 33,6%
FTSE 10 249,52 -0,3% -4,9% -1,3% 3,2% 18,1% 52,3%
FTSE MIB 44 024,96 -0,3% -4,9% -6,0% -2,0% 14,1% 84,9%
IBEX 16 928,2 -0,9% -5,3% -7,0% -2,2% 27,7% 99,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 443,1 -1,2% -3,9% -7,2% 8,5% 36,5% 178,1%
ATX 5 308,39 -1,8% -5,8% -7,7% -0,3% 23,7% 69,4%
PX 2 552,84 -1,5% -3,7% -7,9% -4,9% 25,6% 139,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 700 -2,2% -6,8% -11,7% 1,7% 44,0% 169,0%
Mol 3 740 1,6% 2,5% -3,5% 27,2% 32,0% 67,7%
Richter 11 390 -0,9% -3,8% -2,4% 15,5% 9,5% 37,1%
Magyar Telekom 2 080 -2,6% -3,7% 4,7% 16,1% 25,6% 409,8%
Nyersanyagok              
WTI 94,65 4,3% 33,1% 46,7% 65,3% 40,7% 47,9%
Brent 91,79 -0,9% 18,0% 32,9% 50,8% 29,8% 35,7%
Arany 5 103,56 -0,8% -3,7% 0,8% 18,0% 75,0% 197,3%
Devizák              
EURHUF 394,2 0,0% 3,4% 4,7% 2,7% -1,0% 7,5%
USDHUF 340,0328 -0,1% 4,2% 7,6% 4,0% -7,2% 10,1%
GBPHUF 447,8850 -1,1% 2,9% 3,5% 1,6% -5,6% 4,6%
EURUSD 1,1593 0,1% -0,7% -2,7% -1,3% 6,7% -2,4%
USDJPY 157,5850 0,0% -0,1% 1,1% 0,5% 6,8% 44,9%
GBPUSD 1,3395 0,3% 0,2% -2,1% -0,4% 3,6% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 453 0,5% -0,5% -2,3% -22,9% -21,1% 24,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 -1,0% 1,4% -2,5% -1,6% -5,1% 165,3%
10 éves német állampapírhozam 2,83 -0,1% 6,1% 1,1% -1,1% 0,7% -940,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,42 5,7% 12,4% 12,4% 8,0% 6,5% 160,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Beleremegtek a tőzsdék a háborúba - Mutatjuk a legnagyobb veszteseket, és néhány nyertest

Kivonul az osztrák ingatlanbefektető Magyarországról - Közel tíz budapesti irodaház kerülhet a piacra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

