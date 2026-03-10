  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Portfolio
Elképesztő mozgásokat hozott az iráni háború az olaj árfolyamában, a WTI és a brent a napokban a 100 dolláros lélektani határ felett is megfordult. Azt gondolnánk, hogy az olajár és az olajvállalatok részvényei erősen együtt mozognak, ugyanakkor az elmúlt napokban nem volt egyértelmű a kép, sőt, volt olyan papír, amelyik jelentősebb árfolyamesést mutatott, kérdés, hogy ezek most jó beszállási lehetőséget jelentenek-e. Bár a nagy amerikai olajóriások, mint az Exxon Mobil inkább drágának számítanak jelenleg az értékeltségi szintek alapján, találunk vonzóbb árazású papírokat a szektorban. Most három olyan részvényt mutatunk az olajiparhoz kapcsolódóan, amely a múlthoz képest kifejezetten olcsó most, és megnéztük azt is, hogy mit gondolnak az elemzők ezekről a részvényekről.

Amikor egy új katonai konfliktus megbolygatja a világot, ami ráadásul az olajpiacon is fennakadásokat okoz, vad mozgásokat hozva az olajárakban, nehéz döntések elé kerülnek a befektetők. Az olajár 100 dollár felett is járt az iráni háború hírére, ennek ellenére az olajszektorban nem minden részvény szárnyalt az olajárral együtt, sőt, az amerikai S&P energetikai szektorindex idei emelkedésének nagy része még a közel-keleti háború kitörése előtt történt. Volt néhány részvény, amely még esett is, vonzóbb szintekre küldve az árfolyamot a hosszabb távon gondolkodó befektetők számára, ezekből válogattunk cikkünkben.

wti_snpenergy
A WTI (bal tengely, USD) és az S&P Energy index (jobb tengely, pont) alakulása

A nagy amerikai integrált olajvállalatok most nem olcsók. Az Exxon Mobil részvényei közel 22-szeres lőretekintő P/E rátán forognak, jóval magasabban a tízéves átlaghoz képest, ami 18-szoros, míg a Chevron P/E rátája 26 feletti, szemben a 23-szoros hosszú távú átlaggal.  

Az S&P 500 energia indexben azonban találunk olyan részvényeket, jellemzően olajipari szolgáltatókat és eszközgyártókat, amelyek mélyen a hosszú távú értékeltségi szintek alatt forognak. Három olcsó részvényt mutatunk most:

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility