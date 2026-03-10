Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Amikor egy új katonai konfliktus megbolygatja a világot, ami ráadásul az olajpiacon is fennakadásokat okoz, vad mozgásokat hozva az olajárakban, nehéz döntések elé kerülnek a befektetők. Az olajár 100 dollár felett is járt az iráni háború hírére, ennek ellenére az olajszektorban nem minden részvény szárnyalt az olajárral együtt, sőt, az amerikai S&P energetikai szektorindex idei emelkedésének nagy része még a közel-keleti háború kitörése előtt történt. Volt néhány részvény, amely még esett is, vonzóbb szintekre küldve az árfolyamot a hosszabb távon gondolkodó befektetők számára, ezekből válogattunk cikkünkben.
A nagy amerikai integrált olajvállalatok most nem olcsók. Az Exxon Mobil részvényei közel 22-szeres lőretekintő P/E rátán forognak, jóval magasabban a tízéves átlaghoz képest, ami 18-szoros, míg a Chevron P/E rátája 26 feletti, szemben a 23-szoros hosszú távú átlaggal.
Az S&P 500 energia indexben azonban találunk olyan részvényeket, jellemzően olajipari szolgáltatókat és eszközgyártókat, amelyek mélyen a hosszú távú értékeltségi szintek alatt forognak. Három olcsó részvényt mutatunk most:
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés