Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Elképesztő mozgásokat hozott az iráni háború az olaj árfolyamában, a WTI és a brent a napokban a 100 dolláros lélektani határ felett is megfordult. Azt gondolnánk, hogy az olajár és az olajvállalatok részvényei erősen együtt mozognak, ugyanakkor az elmúlt napokban nem volt egyértelmű a kép, sőt, volt olyan papír, amelyik jelentősebb árfolyamesést mutatott, kérdés, hogy ezek most jó beszállási lehetőséget jelentenek-e. Bár a nagy amerikai olajóriások, mint az Exxon Mobil inkább drágának számítanak jelenleg az értékeltségi szintek alapján, találunk vonzóbb árazású papírokat a szektorban. Most három olyan részvényt mutatunk az olajiparhoz kapcsolódóan, amely a múlthoz képest kifejezetten olcsó most, és megnéztük azt is, hogy mit gondolnak az elemzők ezekről a részvényekről.

Amikor egy új katonai konfliktus megbolygatja a világot, ami ráadásul az olajpiacon is fennakadásokat okoz, vad mozgásokat hozva az olajárakban, nehéz döntések elé kerülnek a befektetők. Az olajár 100 dollár felett is járt az iráni háború hírére, ennek ellenére az olajszektorban nem minden részvény szárnyalt az olajárral együtt, sőt, az amerikai S&P energetikai szektorindex idei emelkedésének nagy része még a közel-keleti háború kitörése előtt történt. Volt néhány részvény, amely még esett is, vonzóbb szintekre küldve az árfolyamot a hosszabb távon gondolkodó befektetők számára, ezekből válogattunk cikkünkben.

A WTI (bal tengely, USD) és az S&P Energy index (jobb tengely, pont) alakulása

A nagy amerikai integrált olajvállalatok most nem olcsók. Az Exxon Mobil részvényei közel 22-szeres lőretekintő P/E rátán forognak, jóval magasabban a tízéves átlaghoz képest, ami 18-szoros, míg a Chevron P/E rátája 26 feletti, szemben a 23-szoros hosszú távú átlaggal.

Az S&P 500 energia indexben azonban találunk olyan részvényeket, jellemzően olajipari szolgáltatókat és eszközgyártókat, amelyek mélyen a hosszú távú értékeltségi szintek alatt forognak. Három olcsó részvényt mutatunk most: