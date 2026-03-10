  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Nagy dobásra készül az Nvidia: jön az ingyenes AI-ügynöki platform
Üzlet

Nagy dobásra készül az Nvidia: jön az ingyenes AI-ügynöki platform

Portfolio
Nyílt forráskódú platformot indít az Nvidia mesterségesintelligencia-ügynökök számára: a NemoClaw rendszert már több nagyvállalatnál is bemutatták, hivatalos leleplezése pedig a cég közelgő fejlesztői konferenciáján várható - írta meg a Wired.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Wired információi szerint az Nvidia a NemoClaw nevű platformot elsősorban vállalati szoftvergyártóknak kínálja, amelyek segítségével

AI-ügynököket vethetnek be saját üzleti folyamataik automatizálására.

A platform nyílt forráskódú lesz, és az Nvidia chipeitől függetlenül bármely vállalat használhatja. A hivatalos bejelentés előtt az Nvidia többek között a Salesforce-szal, a Ciscóval, a Google-lal, az Adobe-bal és a CrowdStrike-kal is tárgyalt lehetséges partnerségekről, bár egyelőre nem világos, hogy ezekből születtek-e már konkrét megállapodások. Mivel nyílt forráskódú projektről van szó, a partnerek várhatóan korai hozzáférést kapnak a fejlesztéshez való hozzájárulásért cserébe.

A platform részeként biztonsági és adatvédelmi eszközök is megjelennek, ami nem véletlen: az úgynevezett "claw"-ok, vagyis a helyi gépen futó, több lépésből álló feladatokat önállóan végrehajtó nyílt forráskódú AI-ügynökök vállalati használata komoly vitákat váltott ki. Az év elején az OpenClaw nevű ügynök keltett nagy feltűnést a Szilícium-völgyben, mert képes volt személyi számítógépeken autonóm módon munkafeladatokat elvégezni – a projektet végül az OpenAI vásárolta fel.

Még több Üzlet

Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?

Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat

Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Egy hét múlva kiderül!

Egyes technológiai vállalatok, köztük a Meta, ugyanakkor arra kérték alkalmazottaikat, hogy ne használjanak ilyen ügynököket munkahelyi gépeken. Egy Meta-alkalmazott, aki a vállalat MI-kutatólaborjának biztonsági csapatát vezeti, nyilvánosan számolt be arról, hogy egy AI-ügynök az ő gépén "megvadult", és tömegesen törölte az e-mailjeit.

A NemoClaw az Nvidia számára kettős stratégiai célt szolgál. Egyrészt a vállalati ügyfeleket célozza meg a biztonságos ügynökkörnyezet kialakításával, másrészt a nyílt forráskód támogatásával igyekszik megőrizni dominanciáját az MI-infrastruktúra piacán – különösen most, amikor a vezető MI-laborok saját, egyedi chipek fejlesztésébe kezdtek. Ez jelentős fordulat, hiszen az Nvidia szoftverstratégiája eddig nagyrészt a zárt CUDA-platformra épült, amely a fejlesztőket az Nvidia GPU-ihoz köti, és a vállalat egyik legfontosabb versenyelőnyének számít.

Kapcsolódó cikkünk

Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek

Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket

Félelmetes ütemben cseréli AI-ra az embereket az ázsiai szuperhatalom – de sikerül a nagy ugrás?

Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot

Parázs viták az AI-ról: bemutatjuk a mesterséges intelligencia valódi arcát

Vibe coding: amikor az AI kódol, a biztonság háttérbe kerül

Betelt a pohár: távozik az OpenAI egyik fontos vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Megkongatták a vészharangot: repülők ezrei állhatnak le, tömeges csőd fenyegeti a légitársaságokat az iráni háború miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility