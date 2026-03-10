Nagy dobásra készül az Nvidia: jön az ingyenes AI-ügynöki platform

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Wired információi szerint az Nvidia a NemoClaw nevű platformot elsősorban vállalati szoftvergyártóknak kínálja, amelyek segítségével

AI-ügynököket vethetnek be saját üzleti folyamataik automatizálására.

A platform nyílt forráskódú lesz, és az Nvidia chipeitől függetlenül bármely vállalat használhatja. A hivatalos bejelentés előtt az Nvidia többek között a Salesforce-szal, a Ciscóval, a Google-lal, az Adobe-bal és a CrowdStrike-kal is tárgyalt lehetséges partnerségekről, bár egyelőre nem világos, hogy ezekből születtek-e már konkrét megállapodások. Mivel nyílt forráskódú projektről van szó, a partnerek várhatóan korai hozzáférést kapnak a fejlesztéshez való hozzájárulásért cserébe.

A platform részeként biztonsági és adatvédelmi eszközök is megjelennek, ami nem véletlen: az úgynevezett "claw"-ok, vagyis a helyi gépen futó, több lépésből álló feladatokat önállóan végrehajtó nyílt forráskódú AI-ügynökök vállalati használata komoly vitákat váltott ki. Az év elején az OpenClaw nevű ügynök keltett nagy feltűnést a Szilícium-völgyben, mert képes volt személyi számítógépeken autonóm módon munkafeladatokat elvégezni – a projektet végül az OpenAI vásárolta fel.

Egyes technológiai vállalatok, köztük a Meta, ugyanakkor arra kérték alkalmazottaikat, hogy ne használjanak ilyen ügynököket munkahelyi gépeken. Egy Meta-alkalmazott, aki a vállalat MI-kutatólaborjának biztonsági csapatát vezeti, nyilvánosan számolt be arról, hogy egy AI-ügynök az ő gépén "megvadult", és tömegesen törölte az e-mailjeit.

A NemoClaw az Nvidia számára kettős stratégiai célt szolgál. Egyrészt a vállalati ügyfeleket célozza meg a biztonságos ügynökkörnyezet kialakításával, másrészt a nyílt forráskód támogatásával igyekszik megőrizni dominanciáját az MI-infrastruktúra piacán – különösen most, amikor a vezető MI-laborok saját, egyedi chipek fejlesztésébe kezdtek. Ez jelentős fordulat, hiszen az Nvidia szoftverstratégiája eddig nagyrészt a zárt CUDA-platformra épült, amely a fejlesztőket az Nvidia GPU-ihoz köti, és a vállalat egyik legfontosabb versenyelőnyének számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images