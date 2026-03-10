Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?

Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt
A Hormuzi-szoros tartós lezárása katasztrofális következményekkel járhat a világ olajpiacaira – figyelmeztetett a Saudi Aramco vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeinek ismertetésekor.
Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott
Gyengülő dollár és eső olajárak hajtották felfelé kedden az arany árfolyamát, miután Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus közeli lezárását valószínűsítette.
Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat
Nagy kilengést hozott a keddi kereskedés az olajpiacon, a jegyzések meredeken esnek, miután Donald Trump a közel-keleti konfliktus gyors lecsengéséről beszélt, ezzel átmenetileg enyhítve az ellátási félelmeket. A piac aggályai ugyanakkor továbbra sem tűntek el, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az iráni fenyegetések továbbra is komoly kockázatot jelentenek a globális energiaszállításokra.
Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit
A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin kiterjesztette a Gerresheimer csomagolóipari és orvostechnikai vállalat pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát, miután újabb bizonyítékokat talált számviteli szabályok megsértésére.
Felpattanás a piacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékot eshet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,09 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar szemptonból a hét egyik legfontosabb adata érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a februári inflációs számot. Ez különösen érdekes lesz abból a szempontból, hogy még teljes egészében a háború kitörése előtti árfolyamatokat tükrözi, vagyis az olaj- és gázárak mostani megugrása még nem jelenik meg benne, de a hidegebb téli fűtési szezonról már képet adhat – noha a magyar kormány rezsitámogatásról is döntött. A befektetők ezért inkább azt próbálják majd kiolvasni az adatból, milyen inflációs pályán volt a magyar gazdaság a geopolitikai sokk előtt. Nemzetközi fronton ma Japán negyedik negyedéves GDP-adata és a gépipari rendelésállomány érkezik, míg Németország a februári külkereskedelmi statisztikát teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 740,8
|0,5%
|-2,4%
|-4,8%
|-0,7%
|11,5%
|50,0%
|S&P 500
|6 795,99
|0,8%
|-1,2%
|-2,4%
|-0,7%
|17,8%
|75,4%
|Nasdaq
|24 967,25
|1,3%
|-0,1%
|-1,2%
|-1,1%
|23,6%
|95,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 728,72
|-5,2%
|-9,2%
|-6,4%
|4,7%
|42,9%
|81,6%
|Hang Seng
|25 408,46
|-1,4%
|-2,5%
|-6,0%
|-0,9%
|4,9%
|-11,7%
|CSI 300
|4 615,46
|-1,0%
|-2,4%
|-2,2%
|-0,3%
|17,0%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 409,37
|-0,8%
|-5,0%
|-6,4%
|-4,4%
|1,7%
|62,1%
|CAC
|7 915,36
|-1,0%
|-5,7%
|-4,9%
|-2,9%
|-2,5%
|33,6%
|FTSE
|10 249,52
|-0,3%
|-4,9%
|-1,3%
|3,2%
|18,1%
|52,3%
|FTSE MIB
|44 024,96
|-0,3%
|-4,9%
|-6,0%
|-2,0%
|14,1%
|84,9%
|IBEX
|16 928,2
|-0,9%
|-5,3%
|-7,0%
|-2,2%
|27,7%
|99,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|120 443,1
|-1,2%
|-3,9%
|-7,2%
|8,5%
|36,5%
|178,1%
|ATX
|5 308,39
|-1,8%
|-5,8%
|-7,7%
|-0,3%
|23,7%
|69,4%
|PX
|2 552,84
|-1,5%
|-3,7%
|-7,9%
|-4,9%
|25,6%
|139,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 700
|-2,2%
|-6,8%
|-11,7%
|1,7%
|44,0%
|169,0%
|Mol
|3 740
|1,6%
|2,5%
|-3,5%
|27,2%
|32,0%
|67,7%
|Richter
|11 390
|-0,9%
|-3,8%
|-2,4%
|15,5%
|9,5%
|37,1%
|Magyar Telekom
|2 080
|-2,6%
|-3,7%
|4,7%
|16,1%
|25,6%
|409,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,65
|4,3%
|33,1%
|46,7%
|65,3%
|40,7%
|47,9%
|Brent
|91,79
|-0,9%
|18,0%
|32,9%
|50,8%
|29,8%
|35,7%
|Arany
|5 103,56
|-0,8%
|-3,7%
|0,8%
|18,0%
|75,0%
|197,3%
|Devizák
|EURHUF
|394,2
|0,0%
|3,4%
|4,7%
|2,7%
|-1,0%
|7,5%
|USDHUF
|340,0328
|-0,1%
|4,2%
|7,6%
|4,0%
|-7,2%
|10,1%
|GBPHUF
|447,8850
|-1,1%
|2,9%
|3,5%
|1,6%
|-5,6%
|4,6%
|EURUSD
|1,1593
|0,1%
|-0,7%
|-2,7%
|-1,3%
|6,7%
|-2,4%
|USDJPY
|157,5850
|0,0%
|-0,1%
|1,1%
|0,5%
|6,8%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3395
|0,3%
|0,2%
|-2,1%
|-0,4%
|3,6%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 453
|0,5%
|-0,5%
|-2,3%
|-22,9%
|-21,1%
|24,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|-1,0%
|1,4%
|-2,5%
|-1,6%
|-5,1%
|165,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|-0,1%
|6,1%
|1,1%
|-1,1%
|0,7%
|-940,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,42
|5,7%
|12,4%
|12,4%
|8,0%
|6,5%
|160,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba
Két országot emelt ki.
Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére: "hússzoros erővel csapunk le rátok!"
Irán ott támad, ahol a legjobban fáj.
Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot
Dolgoznak a részleteken.
Különleges AI-rendszert épít az ismert AI-guru startupja: ez más lesz, mint az eddigi modellek
Több mint 1 milliárd dollárt szerezett a cég.
Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra
Hatások röviden.
Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek
A csökkentett jövedéki adó május 1-ig van érvényben.
Trump: Amerika megsemmisítő vereséget mér Iránra - Közel a győzelem, de még "nem nyertünk eleget"
Árnyalta az elnök korábbi kijelentését.
Egy hét múlva együtt a biztosítóvezérek! - Ez most a 10 legforróbb trend a szektorban
Hatékonyság, ökoszisztéma, telematika, ESG, hibrid értékesítés, extraprofitadó - sok mindenről szó lesz.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.