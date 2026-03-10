  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?
Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?

Portfolio
Továbbra is nagy a volatilitás a közel-keleti háború miatt a piacokon, tegnap nagyot fordultak az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet a katonai konfliktus. Komoly csapkodást lehetett látni az olaj piacán is, a WTI árfolyama tegnap napon belül 38 dollárt mozdult el az iráni háborús hírek nyomán - az árakra legutóbb Trump kommentjei helyeztek nyomást, miután az elnök a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés lehetséges átvételéről beszélt. A részvénypiacokon eközben a tegnapi Wall Street-i fordulat után megint hangulatjavulás látszik, Ázsiában jelentősen emelkedtek a tőzsdék, és a határidős indexek állása alapján Európában is emelkedés jöhet.
Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt

A Hormuzi-szoros tartós lezárása katasztrofális következményekkel járhat a világ olajpiacaira – figyelmeztetett a Saudi Aramco vezérigazgatója a vállalat 2025-ös eredményeinek ismertetésekor.

Kimondta a világ legnagyobb olajcégének vezetője: ilyen súlyos válság még soha nem volt
Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott

Gyengülő dollár és eső olajárak hajtották felfelé kedden az arany árfolyamát, miután Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti konfliktus közeli lezárását valószínűsítette.

Fordulat az aranypiacon: Trump egyetlen kijelentése mindent felforgatott
Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat

Nagy kilengést hozott a keddi kereskedés az olajpiacon, a jegyzések meredeken esnek, miután Donald Trump a közel-keleti konfliktus gyors lecsengéséről beszélt, ezzel átmenetileg enyhítve az ellátási félelmeket. A piac aggályai ugyanakkor továbbra sem tűntek el, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az iráni fenyegetések továbbra is komoly kockázatot jelentenek a globális energiaszállításokra.

Közel a háború vége? Ütni kezdték az olajat
Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit

A német szövetségi pénzügyi felügyelet, a BaFin kiterjesztette a Gerresheimer csomagolóipari és orvostechnikai vállalat pénzügyi beszámolóinak vizsgálatát, miután újabb bizonyítékokat talált számviteli szabályok megsértésére.

Trükköztek a könyveléssel, előveszi a felügyelet a nagy múltú német multit
Felpattanás a piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékot eshet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,09 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar szemptonból a hét egyik legfontosabb adata érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a februári inflációs számot. Ez különösen érdekes lesz abból a szempontból, hogy még teljes egészében a háború kitörése előtti árfolyamatokat tükrözi, vagyis az olaj- és gázárak mostani megugrása még nem jelenik meg benne, de a hidegebb téli fűtési szezonról már képet adhat – noha a magyar kormány rezsitámogatásról is döntött. A befektetők ezért inkább azt próbálják majd kiolvasni az adatból, milyen inflációs pályán volt a magyar gazdaság a geopolitikai sokk előtt. Nemzetközi fronton ma Japán negyedik negyedéves GDP-adata és a gépipari rendelésállomány érkezik, míg Németország a februári külkereskedelmi statisztikát teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 740,8 0,5% -2,4% -4,8% -0,7% 11,5% 50,0%
S&P 500 6 795,99 0,8% -1,2% -2,4% -0,7% 17,8% 75,4%
Nasdaq 24 967,25 1,3% -0,1% -1,2% -1,1% 23,6% 95,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 728,72 -5,2% -9,2% -6,4% 4,7% 42,9% 81,6%
Hang Seng 25 408,46 -1,4% -2,5% -6,0% -0,9% 4,9% -11,7%
CSI 300 4 615,46 -1,0% -2,4% -2,2% -0,3% 17,0% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 409,37 -0,8% -5,0% -6,4% -4,4% 1,7% 62,1%
CAC 7 915,36 -1,0% -5,7% -4,9% -2,9% -2,5% 33,6%
FTSE 10 249,52 -0,3% -4,9% -1,3% 3,2% 18,1% 52,3%
FTSE MIB 44 024,96 -0,3% -4,9% -6,0% -2,0% 14,1% 84,9%
IBEX 16 928,2 -0,9% -5,3% -7,0% -2,2% 27,7% 99,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 443,1 -1,2% -3,9% -7,2% 8,5% 36,5% 178,1%
ATX 5 308,39 -1,8% -5,8% -7,7% -0,3% 23,7% 69,4%
PX 2 552,84 -1,5% -3,7% -7,9% -4,9% 25,6% 139,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 700 -2,2% -6,8% -11,7% 1,7% 44,0% 169,0%
Mol 3 740 1,6% 2,5% -3,5% 27,2% 32,0% 67,7%
Richter 11 390 -0,9% -3,8% -2,4% 15,5% 9,5% 37,1%
Magyar Telekom 2 080 -2,6% -3,7% 4,7% 16,1% 25,6% 409,8%
Nyersanyagok              
WTI 94,65 4,3% 33,1% 46,7% 65,3% 40,7% 47,9%
Brent 91,79 -0,9% 18,0% 32,9% 50,8% 29,8% 35,7%
Arany 5 103,56 -0,8% -3,7% 0,8% 18,0% 75,0% 197,3%
Devizák              
EURHUF 394,2 0,0% 3,4% 4,7% 2,7% -1,0% 7,5%
USDHUF 340,0328 -0,1% 4,2% 7,6% 4,0% -7,2% 10,1%
GBPHUF 447,8850 -1,1% 2,9% 3,5% 1,6% -5,6% 4,6%
EURUSD 1,1593 0,1% -0,7% -2,7% -1,3% 6,7% -2,4%
USDJPY 157,5850 0,0% -0,1% 1,1% 0,5% 6,8% 44,9%
GBPUSD 1,3395 0,3% 0,2% -2,1% -0,4% 3,6% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 453 0,5% -0,5% -2,3% -22,9% -21,1% 24,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 -1,0% 1,4% -2,5% -1,6% -5,1% 165,3%
10 éves német állampapírhozam 2,83 -0,1% 6,1% 1,1% -1,1% 0,7% -940,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,42 5,7% 12,4% 12,4% 8,0% 6,5% 160,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

