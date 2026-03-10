Nagy fordulatok a tőzsdéken - Mi jöhet ma?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,43 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,27 százalékkal került lejjebb.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,15 százalékot eshet, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,09 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar szemptonból a hét egyik legfontosabb adata érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a februári inflációs számot. Ez különösen érdekes lesz abból a szempontból, hogy még teljes egészében a háború kitörése előtti árfolyamatokat tükrözi, vagyis az olaj- és gázárak mostani megugrása még nem jelenik meg benne, de a hidegebb téli fűtési szezonról már képet adhat – noha a magyar kormány rezsitámogatásról is döntött. A befektetők ezért inkább azt próbálják majd kiolvasni az adatból, milyen inflációs pályán volt a magyar gazdaság a geopolitikai sokk előtt. Nemzetközi fronton ma Japán negyedik negyedéves GDP-adata és a gépipari rendelésállomány érkezik, míg Németország a februári külkereskedelmi statisztikát teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 27,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,3 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 47 740,8 0,5% -2,4% -4,8% -0,7% 11,5% 50,0% S&P 500 6 795,99 0,8% -1,2% -2,4% -0,7% 17,8% 75,4% Nasdaq 24 967,25 1,3% -0,1% -1,2% -1,1% 23,6% 95,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 52 728,72 -5,2% -9,2% -6,4% 4,7% 42,9% 81,6% Hang Seng 25 408,46 -1,4% -2,5% -6,0% -0,9% 4,9% -11,7% CSI 300 4 615,46 -1,0% -2,4% -2,2% -0,3% 17,0% -7,2% Európai részvényindexek DAX 23 409,37 -0,8% -5,0% -6,4% -4,4% 1,7% 62,1% CAC 7 915,36 -1,0% -5,7% -4,9% -2,9% -2,5% 33,6% FTSE 10 249,52 -0,3% -4,9% -1,3% 3,2% 18,1% 52,3% FTSE MIB 44 024,96 -0,3% -4,9% -6,0% -2,0% 14,1% 84,9% IBEX 16 928,2 -0,9% -5,3% -7,0% -2,2% 27,7% 99,2% Régiós részvényindexek BUX 120 443,1 -1,2% -3,9% -7,2% 8,5% 36,5% 178,1% ATX 5 308,39 -1,8% -5,8% -7,7% -0,3% 23,7% 69,4% PX 2 552,84 -1,5% -3,7% -7,9% -4,9% 25,6% 139,6% Magyar blue chipek OTP 35 700 -2,2% -6,8% -11,7% 1,7% 44,0% 169,0% Mol 3 740 1,6% 2,5% -3,5% 27,2% 32,0% 67,7% Richter 11 390 -0,9% -3,8% -2,4% 15,5% 9,5% 37,1% Magyar Telekom 2 080 -2,6% -3,7% 4,7% 16,1% 25,6% 409,8% Nyersanyagok WTI 94,65 4,3% 33,1% 46,7% 65,3% 40,7% 47,9% Brent 91,79 -0,9% 18,0% 32,9% 50,8% 29,8% 35,7% Arany 5 103,56 -0,8% -3,7% 0,8% 18,0% 75,0% 197,3% Devizák EURHUF 394,2 0,0% 3,4% 4,7% 2,7% -1,0% 7,5% USDHUF 340,0328 -0,1% 4,2% 7,6% 4,0% -7,2% 10,1% GBPHUF 447,8850 -1,1% 2,9% 3,5% 1,6% -5,6% 4,6% EURUSD 1,1593 0,1% -0,7% -2,7% -1,3% 6,7% -2,4% USDJPY 157,5850 0,0% -0,1% 1,1% 0,5% 6,8% 44,9% GBPUSD 1,3395 0,3% 0,2% -2,1% -0,4% 3,6% -3,6% Kriptovaluták Bitcoin 68 453 0,5% -0,5% -2,3% -22,9% -21,1% 24,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 -1,0% 1,4% -2,5% -1,6% -5,1% 165,3% 10 éves német állampapírhozam 2,83 -0,1% 6,1% 1,1% -1,1% 0,7% -940,1% 10 éves magyar állampapírhozam 7,42 5,7% 12,4% 12,4% 8,0% 6,5% 160,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

