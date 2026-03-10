Robotokkal és 36 új modellel indít támadást a Renault

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

François Provost, a csoport új vezérigazgatója elődjétől, Luca de Meótól egy egységesebb, jövedelmezőbb és vonzóbb modellpalettát vett át.

Az igazi kihívás most az, hogy a második termékciklust is hasonló sikerrel vigye végig.

A tervek szerint 2026 és 2030 között 36 új modell jelenik meg a csoport kínálatában, ami meghaladja az előző ötéves időszak 32 bevezetését.

A Renault márka 12 új európai modellel és 14 nemzetközi premierrel vezeti a rohamot. A vállalat továbbra sem kíván belépni sem a kínai, sem az észak-amerikai piacra; úgy ítéli meg, hogy a világ többi része – különösen India és Dél-Amerika – elegendő növekedési potenciált kínál. A cél, hogy öt éven belül évi kétmillió autót értékesítsenek, ami 370 ezerrel haladja meg a tavalyi volument. Ennek az értékesítésnek a felét Európán kívül tervezik elérni.

A Dacia esetében az új vezetés visszafogta a korábbi menedzsment túlzó ambícióit. A 2024-ben bejelentett, 15 százalékos üzemi profitmarzsra és az évi egymillió eladott autóra vonatkozó cél egyaránt kikerült a stratégiai tervből – utóbbi különösen feltűnő a tavalyi 700 ezres darabszám fényében. A márka a kompakt családi autók (C-szegmens) felé terjeszkedik, amelynek 2030-ra az értékesítés egyharmadát kellene adnia. Ezt az irányt testesíti meg a kedden bemutatott, teljesen új Striker modell. Az Alpine eközben szigorúbb költségkeret mellett dolgozik: a korábban tervezett öt modellből egyelőre csak az ikonikus A110 következő generációja szerepel a hivatalos programban.

Az elektrifikáció terén a Renault márka 2030-ra kizárólag villamosított – hibrid vagy tisztán elektromos – modelleket kínál majd. 2028-tól egy új, elsősorban Franciaországban fejlesztett járműplatformra épülő, családi elektromos autókkal lép be a felsőbb, felső-középkategóriás szegmensbe. Az új, 800 voltos elektromos architektúra 10 perces gyorstöltést, akár 750 kilométeres hatótávolságot ígér, és lehetővé teszi egy hatótávnövelő, azaz generátorként működő belső égésű motor alkalmazását is. Az új modellek központosított, szoftveralapú járműarchitektúrát (software-defined vehicle, SDV) kapnak, amely vezeték nélküli frissítéseket tesz lehetővé. Az első ilyen autók az új Scénic és a Rafale lesznek.

A Dacia is növeli szerepét a csoport villamosítási stratégiájában: fokozatosan bővíti hibrid kínálatát, 2030-ra pedig négy tisztán elektromos modellt ígér. Ezek között szerepel az aktuális bestseller, a Sandero akkumulátoros-elektromos változata is. Az, hogy ez a típus többféle hajtáslánccal – belső égésű, hibrid és elektromos – lesz elérhető, szemléletváltást jelez: a csoport korábban inkább dedikált elektromosautó-platformokban gondolkodott.

A kínai versenytársakkal szembeni árversenyképesség javítása érdekében a Renault minden új modelljét két év alatt kívánja kifejleszteni, az alkatrészek számát 30 százalékkal csökkentené, az alacsony hozzáadott értékű feladatokra humanoid robotokat vetne be, és mesterséges intelligencia segítségével 25 százalékkal faragná le az energiaköltségeket. A vállalat várakozásai szerint mindez összességében 20 százalékos gyártási költségcsökkentést eredményezne. A pénzügyi célok ennek ellenére visszafogottak: Provost 5–7 százalék közötti profitmarzzsal számol az időszakban, szemben De Meo korábbi, 10 százalék feletti célkitűzésével. A befektetők egyelőre nem jutalmazzák a józanabb hangnemet: a részvényárfolyam egy év alatt mintegy 40 százalékkal esett.

