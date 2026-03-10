Szélsőségeket okozó időjárási jelenség jöhet nyáron

A japán meteorológiai szolgálat kedden bejelentette, hogy 60 százalékos eséllyel alakulhat ki El Nino-jelenség az északi félteke nyarán.

Az El Nino a Csendes-óceán keleti és középső területein a felszíni vízhőmérséklet átlagosnál erősebb felmelegedését jelenti. A jelenség világszerte képes befolyásolni az időjárási mintázatokat,

szélsőséges aszályokat, heves esőzéseket és áradásokat idézve elő különböző régiókban.

Kialakulása jelentős hatással lehet a mezőgazdaságra, az élelmiszerárakra és a természeti katasztrófák kockázatára egyaránt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images