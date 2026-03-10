  • Megjelenítés
Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt
Üzlet

Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt

Portfolio
A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elszálló kerozinárak világszerte áremelésekre kényszerítik a légitársaságokat: az ausztrál Qantas és az Air New Zealand kedden jelentette be viteldíjainak emelését, miközben több ázsiai fuvarozó pótdíjak növelésével és menetrend-módosításokkal reagál.

A kerozin hordónkénti ára a konfliktus kirobbanása előtt jellemző 85–90 dollárról az elmúlt napokban 150–200 dollár közé ugrott az Air New Zealand tájékoztatása szerint. A társaság a fokozódó bizonytalanságra hivatkozva

felfüggesztette a 2026-ra vonatkozó pénzügyi előrejelzését.

Az Irán ellen zajló amerikai–izraeli háború az olajárak elszabadulásán keresztül felborította a globális légiközlekedést: egyes útvonalakon a jegyárak meredeken emelkedtek, és reális veszéllyé vált a járatok tömeges földre kényszerítése is.

A Qantas a nemzetközi jegyárak emelése mellett azt vizsgálja, miként tudna több kapacitást átcsoportosítani az európai útvonalakra, ahol a közel-keleti légtérzárak miatt hirtelen megugrott a kereslet. Az ausztrál légitársaság európai járatai márciusban átlagosan több mint 90 százalékos töltöttséggel közlekednek, szemben az ilyenkor szokásos mintegy 75 százalékkal. A hongkongi Cathay Pacific pótjáratokat indít Londonba és Zürichbe, míg a Hong Kong Airlines csütörtöktől akár 35,2 százalékkal is megemeli üzemanyag-pótdíjait.

Még több Üzlet

Itt vannak a legtranszparensebb hazai tőzsdei cégek - Mutatjuk a friss sorrendet

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken, ralizik a piac

Káosz és pusztítás: íme az informatikai trendkövetés stratégiai tévedése

Az Air New Zealand a belföldi járatokon 10, a rövid távú nemzetközi útvonalakon 20, a hosszú távú járatokon pedig 90 új-zélandi dolláros egyirányú áremelést vezetett be a turistaosztályon.

A Vietnam Airlines a hatóságoktól a kerozinra kivetett környezetvédelmi adó eltörlését kérte, mivel a vietnámi légitársaságok működési költségei 60–70 százalékkal nőttek, és az üzemanyag-beszállítók is egyre nehezebben tudják kielégíteni a keresletet.

A tőzsdéken ugyanakkor enyhült a nyomás, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jelezte, hogy a háború hamarosan véget érhet. Az olaj világpiaci ára kedden hordónként 90 dollár környékére esett vissza a hétfőn elért 119 dolláros csúcsról. A légitársaságok részvényei ezzel párhuzamosan stabilizálódtak, Európában a Wizz Air 7,5 százalékot, a Ryanair 4 százalékot, a Lufthansa pedig 7 százalékot emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility