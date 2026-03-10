Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt

A kerozin hordónkénti ára a konfliktus kirobbanása előtt jellemző 85–90 dollárról az elmúlt napokban 150–200 dollár közé ugrott az Air New Zealand tájékoztatása szerint. A társaság a fokozódó bizonytalanságra hivatkozva
felfüggesztette a 2026-ra vonatkozó pénzügyi előrejelzését.
Az Irán ellen zajló amerikai–izraeli háború az olajárak elszabadulásán keresztül felborította a globális légiközlekedést: egyes útvonalakon a jegyárak meredeken emelkedtek, és reális veszéllyé vált a járatok tömeges földre kényszerítése is.
A Qantas a nemzetközi jegyárak emelése mellett azt vizsgálja, miként tudna több kapacitást átcsoportosítani az európai útvonalakra, ahol a közel-keleti légtérzárak miatt hirtelen megugrott a kereslet. Az ausztrál légitársaság európai járatai márciusban átlagosan több mint 90 százalékos töltöttséggel közlekednek, szemben az ilyenkor szokásos mintegy 75 százalékkal. A hongkongi Cathay Pacific pótjáratokat indít Londonba és Zürichbe, míg a Hong Kong Airlines csütörtöktől akár 35,2 százalékkal is megemeli üzemanyag-pótdíjait.
Az Air New Zealand a belföldi járatokon 10, a rövid távú nemzetközi útvonalakon 20, a hosszú távú járatokon pedig 90 új-zélandi dolláros egyirányú áremelést vezetett be a turistaosztályon.
A Vietnam Airlines a hatóságoktól a kerozinra kivetett környezetvédelmi adó eltörlését kérte, mivel a vietnámi légitársaságok működési költségei 60–70 százalékkal nőttek, és az üzemanyag-beszállítók is egyre nehezebben tudják kielégíteni a keresletet.
A tőzsdéken ugyanakkor enyhült a nyomás, miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt jelezte, hogy a háború hamarosan véget érhet. Az olaj világpiaci ára kedden hordónként 90 dollár környékére esett vissza a hétfőn elért 119 dolláros csúcsról. A légitársaságok részvényei ezzel párhuzamosan stabilizálódtak, Európában a Wizz Air 7,5 százalékot, a Ryanair 4 százalékot, a Lufthansa pedig 7 százalékot emelkedett.
